Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Werner Bauer, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftsvereinigung "Winzer von Baden" und zurzeit kommissarischer Geschäftsführer, gibt sich zuversichtlich. "Wir werden am 25. März mit einem Probelauf der neuen Abfüllanlage starten." Richtig losgehen werde es dann Anfang April.

In den zurückliegenden Monaten entstand das neue Herzstück, in das mehr als sieben Millionen Euro investiert wurden, im südlichen Bereich des Gesamtkomplexes. "Wir hatten eine stramme Bauphase, denn wegen der Corona-Pandemie wussten wir nie genau, ob wir den gesteckten Zeitplan tatsächlich einhalten können", so Bauer. Bis zur Abdeckung des Daches habe man "doch so einige Bauchschmerzen" gehabt, jetzt stehe man kurz vor Abschluss der Bauarbeiten. "Die zeitlichen Verzögerungen hielten sich in Grenzen", atmete Bauer jetzt auf. Auch in finanzieller Hinsicht habe sich die Steigerung der Kosten gegenüber dem Planungsansatz in Grenzen gehalten.

Betriebsingenieurin Annette Schmitt. Foto: Pfeifer

Handlungsbedarf war angesagt, da die alte Anlage mehr als 35 Jahre auf dem Buckel hatte. "Es ging uns bei der Neuplanung nicht unbedingt um die Vergrößerung der Abfüllmengen, vielmehr mussten wir uns den veränderten Gegebenheiten anpassen", erläuterte Bauer. Zwar wurde der Durchsatz mit 12.000 Flaschen (vorher 10.000 Flaschen) pro Stunde ihm zufolge gesteigert, entscheidend sei aber die höhere Flexibilität der neuen Anlage. "Wir können jetzt, bedingt durch eine verbesserte Automatisierung, unterschiedliche Formen von Flaschen befüllen und im Bereich der Etikettierung können verschiedene Varianten eingesetzt werden." Wie Bauer hinzufügte, hat man sich zu der Modernisierung entschlossen, um Kunden "bei der Stange" zu halten. "Da hat sich viel verändert und dem mussten und wollten wir Rechnung tragen."

Die Bauarbeiten sind bald abgeschlossen. Foto: Pfeifer

Derzeit werden bei den "Winzern von Baden" siebeneinhalb Millionen Flaschen pro Jahr abgefüllt – und man kann den Durchsatz um eine weitere Million steigern, um dann gar als Dienstleister für zusätzliche Genossenschaften aktiv werden zu können. Hinsichtlich der Finanzierung flossen Fördermittel in Höhe von 20 Prozent aus Töpfen der Europäischen Union. "500.000 Euro haben wir selbst beigesteuert, den Rest haben wir finanziert", beschrieb Bauer die Vorgehensweise. Das neue Gebäude weist eine Fläche von 500 Quadratmetern auf, hinzu kommt noch eine Unterkellerung gleicher Größenordnung. Unterirdisch können dort Fässer gelagert werden.

Für Bauer waren die zurückliegenden Monate, und dies nicht nur wegen des Neubaus, sehr arbeitsintensiv. "Wir sind ja bekanntermaßen auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer", berichtete er. Man werde sich Zeit lassen, vor allem nach den Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit, als innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren gleich zwei Geschäftsführer scheiterten. "Wir haben jetzt drei Kandidaten, mit denen wir alsbald konkrete Gespräche führen werden, wir werden uns jedoch nicht unter Zeitdruck setzen lassen."