Wiesloch. (pol/mare) Eine 70-jährige Frau hat am Mittwochnachmittag Gas- und Bremspedal auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes verwechselt. Mit Folgen: Sie fuhr einen Pedelec-Fahrer um und krachte in den Supermarkt, wie die Plizei mitteilt.

Gegen 15.20 Uhr fuhr die Frau demnach auf den Parkplatz in der Walldorfer Straße. Als sie ihren VW einparken wollte, verwechselte sie die Pedale. Sie beschleunigte also plötzlich, verlor die Kontrolle und erfasste einen 61-jährigen Pedelec-Fahrer, der stürzte. Dann krachte sie auch noch in die Wand des Lebensmittelmarktes.

Der 61-Jährige wurde bei dem Sturz verletzt, auch die 70-Jährige kam beim Aufprall an der Mauer nicht ohne Verletzungen davon. Beide wurden deshalb in Krankenhäuser eingeliefert.

Am Supermarkt entstand Schaden von 10.000 Euro, an Auto und dem Pedelec schlugen je 2500 Euro Schaden zu Buche. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.