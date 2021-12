Seit Ende Juli hat die Fohlen-Plastik einen neuen Standort: Vom Fuß- und Radweg an der Amarante-Anlage kann man in den Garten des Wieslocher Polizeireviers blicken, wo die Fohlen vor der Wand des ehemaligen Hühnerstalls gut zur Geltung kommen. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. Neben Corona beschäftigten noch weitere Themen Wiesloch. Die Rückschau:

>>>Was in der Region Wiesloch/Walldorf 2022 los war, lesen Sie hier<<<

Beil-Angriff aus dem Nichts

Es war vor allem eine Tat, die 2021 die Region Wiesloch/Walldorf erschütterte: Am 20. Februar ging Joachim L. (Namen von der Redaktion geändert) wie aus dem Nichts mit einem selbst gebastelten Beil auf seinen jahrzehntelangen Nachbarn Stefan D. los. Der hob noch rechtzeitig seinen Arm vor den Kopf, wobei er an der Hand verletzt wurde, und floh.

Joachim L. verfolgte seinen Nachbarn und rief ihm Sätze wie "Ich enthaupte Dich" oder "Knie nieder, jetzt bist Du fällig" hinterher, bis er von ihm abließ und nach Hause zurückkehrte. Dort wurde der Täter vom Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen.

Während sich Joachim L. an nichts mehr erinnerte, verfolgten die Bilder der Tat Stefan D. noch bis zum Prozessauftakt Mitte August. Schluchzend schilderte er dem Gericht, wie fassungslos er von dem plötzlichen Angriff war. Nie hätten die beiden Männer einen Streit gehabt oder ein böses Wort miteinander gewechselt, erzählte Stefan D., der den Täter nur vom Sehen kannte.

Da die Verletzungen lebensgefährlich gewesen wären, wurde Joachim L. wegen versuchten Totschlags angeklagt. Bestraft werden konnte er deshalb aber nicht. Denn zum Tatzeitpunkt litt der suchtkranke Täter unter einer Psychose und galt somit als schuldunfähig. Statt im Gefängnis wurde er deshalb in einer Entzugsanstalt untergebracht. (stoy)

Sie sind wieder da!

Jahrzehntelang waren sie ein beliebtes Motiv für Einschulungsfotos an der Gerbersruhschule, bis sie bei einer Sanierung in den 1980er-Jahren spurlos verschwanden: Die Fohlen, deren Plastik die Künstlerin Else Bach geschaffen hatte. Über die Jahre waren die jungen Pferde in Vergessenheit geraten, bis sich die Vorsitzende des Kulturvereins Johann-Philipp-Bronner, Karin Hirn, auf die Suche nach der Plastik machte, die nach einem preisgekrönten Entwurf in der Majolika in Karlsruhe entstand.

Ihre Hartnäckigkeit und die ihrer Mitstreiter wurde schließlich nach akribischer Detektivarbeit belohnt: Hartmut Eckert entdeckte sie auf einer Hotelterrasse in Hirschberg-Großsachsen. Nachdem der Verein die Fohlen zurück nach Wiesloch geholt hatte, wurden die Figuren restauriert und ihnen wurde neue Standfestigkeit verliehen. Nun sind sie seit Juli auf dem Gelände des Polizeireviers in Wiesloch zu bewundern. (tt)

Radweg wird dunkel bleiben

Um Amphibien und Fledermäuse im Naturschutzgebiet "Landschaft am Waldangelbach" nicht zu stören, wird es keine Beleuchtung des Bögnerwegs zwischen Wiesloch und Rauenberg geben. Zwar gewährt das Land Fördermittel für die Beleuchtung von Radwegen, doch gleichzeitig verbietet das Naturschutzgesetz eine solche Beleuchtung. Auch der alternativ geplante Talwiesenweg schied aus: Hier müsste ein Gutachten vorgelegt werden, das mindestens 20.000 Euro kosten würde.

Strafrechtliche Aufarbeitung hat begonnen

Kredite in einem Gesamtwert von 9,8 Millionen Euro hat ein mutmaßlicher Betrüger ab Herbst 2016 von der Raiffeisen-Privatbank Wiesloch-Baiertal erhalten und die kleine Bank damit fast um ihre Existenz gebracht. Nur durch die Hilfe der Sicherheitseinrichtung des Bundesverbands Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) blieb das kleine Institut handlungsfähig. Während die Genossenschaftsmitglieder es im November 2019 noch ablehnten, die ehemaligen Vorstandsmitglieder wegen der Pflichtverletzungen in Zusammenhang mit den Kreditvergaben in Regress zu nehmen, gaben sie 2020 grünes Licht.

Ein Gutachter lastet den ehemaligen Vorständen an, dass sie für die Sicherheiten-Bestellung ein bankunübliches Verfahren akzeptiert haben. Wegen des für die Existenz der Bank eingegangenen bedeutsamen Risikovolumens seien die Pflichtverletzungen der ehemaligen Vorstände gravierend. Diese versuchen jedoch, die Generalversammlung und damit den Beschluss vor Gericht anzufechten.

Unterdessen hat am Mannheimer Landgericht Mitte Dezember die strafrechtliche Aufarbeitung des mutmaßlichen Betruges begonnen: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen Geschäftsmann aus Nußloch vor, nicht nur die Raiffeisen Privatbank, sondern auch die Volksbank Neckartal in Eberbach und die Volksbank Rot um insgesamt 24,15 Millionen Euro betrogen zu haben. Noch einen Monat nach seiner Selbstanzeige soll der Angeklagte versucht haben, einen Konsortialkredit in Höhe von 15 Millionen Euro von der Raiffeisen-Privatbank und der Volksbank Bruchsal-Bretten zu bekommen. Diese Summe kam nicht mehr zur Auszahlung, weil der genossenschaftliche Prüfungsverband Unstimmigkeiten bei den Sicherheiten des Geschäftsmannes festgestellt hatte. Außerdem soll der Angeklagte zwei Ehepaare aus der Region um weitere 1,6 Millionen Euro gebracht haben, in dem er ihnen Fotovoltaikanlagen verkaufte, die ihm gar nicht gehörten.

Am zweiten Prozesstag ließ der Angeklagte durch seine Anwältin eine Erklärung verlesen: "Es tut mir leid, was geschehen ist. Die Vorwürfe treffen teilweise, aber nicht vollständig zu." Bis Ende März hat die Große Wirtschaftsstrafkammer weitere 15 Verhandlungstage angesetzt. (tt)

Hilfsbereitschaft war groß

Hier spielte sich die Tat ab: Im kleinen Wieslocher Ortsteil Frauenweiler. Foto: Friedrich

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erschütterte viele Menschen in Deutschland – und zeigte bei aller Dramatik, wie groß die Hilfsbereitschaft vieler Menschen ist. Und bei manchen ist dieses sogar so groß, dass nicht nur Sachspenden in die betroffenen Gebiete geschickt wurden. Aus der Region machten sich auch zahlreiche Hilfskonvois auf den Weg – wie beispielsweise ins Ahrtal.

Der THW Ortsverband Wiesloch-Walldorf war in unterschiedlichen Besetzungen mehrere Wochen in den Flutgebieten im Einsatz. Mal mit schwerem Gerät, mal übernahmen die Helferinnen und Helfer koordinative Aufgaben im Hilfszentrum, das am Nürburgring eingerichtet wurde.

Gleich zu Beginn machten sich auch Helferinnen und Helfer vom Roten Kreuz aus Wiesloch und dem Malteser Hilfsdienst mit Rettungswagen auf den Weg

Der Stadtteilverein Frauenweiler fuhr mehrfach nach Antweiler, einer Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, parallel dazu wurden Aktionen in der Region organisiert. Spendensammlungen gab es in der Region viele: Mal privat organisiert, mal auch von Vereinen und Gemeinschaften, die dazu aufriefen, darunter beispielsweise auch die "Winzer von Baden" oder das Werkraumtheater in Walldorf, um nur ein paar zu nennen. (obit)

Hiobsbotschaft bei Unterer Hauptstraße

Das angedachte Maßnahmenpaket für Wieslochs Untere Hauptstraße ist groß: ansprechendere Gestaltung, mehr Aufenthaltsqualität, eine einladende Verbindung zwischen Stadt-Galerie und Fußgängerzone – die Pläne müssen noch konkretisiert werden. Klar ist, dass auch die Sanierung von Kanälen, der Tausch von Versorgungsleitungen und ein neuer Fahrbahnbelag notwendig werden. Im Vorgriff auf die Bauarbeiten wurden fünf Scheinakazien am Straßenrand gefällt. Und bei vorbereitenden Arbeiten wurde kontaminiertes Material zutage gefördert, Schlacke, deren Abtransport und Entsorgung aufwendig und teuer werden. (seb)

Der Minikreisel hatte nicht lange Bestand

Berge von Schutt mussten nach der Flut im Ahrtal beseitigt werden. Foto: Carina Kircher

Die "Wendemöglichkeit für Eltern-Taxis" sollte eigentlich für eine Entspannung der Verkehrssituation sorgen, hatte aber nicht lange Bestand. In der Bronner-Straße in Wiesloch, vor der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule und vorm Postillion-Kindergarten, hatte die Stadt hochwillkommene neue Parkmöglichkeiten geschaffen.

Doch beim Rangieren war es zu chaotischen Szenen gekommen, hatte die Stadt feststellen müssen, Kinder seien gefährdet worden, hieß es. Daher wurde jenseits der Brücke über die Südtangente, am Bögnerweg, ein "Mini-Kreisverkehr" als Signal aufgezeichnet. Kein "richtiger" Kreisverkehr mit aufwendigem Genehmigungsverfahren und teuren baulichen Veränderungen, sondern ein Hinweis, der ein geordnetes Zurückfahren in Richtung Innenstadt ermöglichen sollte.

Zunächst gab es hämische Kommentare aus der Bevölkerung, viele der Verkehrsteilnehmer ignorierten den Kreisel auch, außerdem sorgte für Verwirrung, dass an der Kreuzung weiterhin "Rechts vor Links" galt statt Vorfahrtsrecht für alle im Kreisel. Polizei und Verkehrsbehörde hatten die Stadt aufgefordert, für klare Verhältnisse zu sorgen und wenn, dann einen "echten" Kreisverkehr zu schaffen. Wiesloch entschied sich dagegen und ließ die Kreisel-Markierung im Juli entfernen.

Sie suchen "die Formel des Gesichts"

Hatte nicht lange Bestand: Der aufgemalte Kreisel nahe Merian-Schule und Postillion-Kita sollte die Verkehrssituation entschärfen, stieß aber auf vielfache Kritik. Foto: Pfeifer

Im Superwahljahr 2021 nahmen sie mit gekonnten Federstrichen die Aussagen von Politikern aufs Korn: Die Karikaturisten der Rhein-Neckar-Zeitung, Klaus Stuttmann und Heiko Sakurai. Anfang Oktober hatten 50 Interessierte die Möglichkeit, die beiden Zeichner im Volkshochschulzentrum in Wiesloch näher kennenzulernen: Die VHS Südliche Bergstraße hatte eine Ausstellung mit Karikaturen der beiden organisiert und sie zur Vernissage eingeladen. Interviewt wurden sie an diesem Abend von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel.

Im Gespräch verrieten Stuttmann und Sakurai, dass sie zwischen einer und drei Zeichnungen pro Tag produzieren. Dafür müssen sie sich intensiv mit dem politischen Geschehen auseinandersetzen: "Aus dem Nichts kommt selten etwas", sagte Sakurai, der in Köln lebt.

Nach der Bundestagswahl mussten sich beide nun auf neue Akteure einstellen: Bei jeder Figur auf dem politischen Parkett müsse man "die Formel des Gesichts finden", erklärte Stuttmann, der in Berlin lebt. Deutlich seltener dürfte der 72-Jährige nun den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn überzeichnen, was er bislang gerne tat. Der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hängt ihm hingegen zeichnerisch "zum Hals raus".

Von beiden Karikaturisten, die Autodidakten sind, gibt es mittlerweile keine Originale mehr, denn sie zeichnen ausschließlich digital. "Ich vermisse den Geruch der Farbe", sagte Sakurai. Die Arbeit sei aber schneller und flexibler, man könne problemlos Korrekturen vornehmen. "Das ist viel einfacher", gestand auch Stuttmann. (tt)

"Ein Haus voll Glorie"

Klaus Stuttmann (l.) und Heiko Sakurai (r.) im Gespräch mit RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel. Foto: Helmut Pfeifer

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde der Abschluss der aufwendigen Renovierungsarbeiten an der katholischen Kirche St. Laurentius in Wiesloch gefeiert.

Die von 1745 bis 1751 errichtete Kirche, die als bedeutendes Barockbauwerk gilt, wurde umfassend modernisiert. Vor allem innen erstrahlt sie in neuem Glanz, präsentiert sich als "ein Haus voll Glorie", wie es im bekannten Kirchenlied heißt. Fast 2,6 Millionen Euro wurden insgesamt investiert, das war möglich dank erheblicher Zuschüsse und der großen Spendenbereitschaft der Menschen. (köpa)