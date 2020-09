Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ein Feuer, das immer wieder neu entfacht: Brennende Elektroautos nach Verkehrsunfällen stellen die Feuerwehren bundesweit vor großen Herausforderungen: Geraten die Batterien moderner Elektrofahrzeuge einmal in Brand, hört das Feuer erst einmal nicht mehr auf. Die RNZ hat bei der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch, stellvertretend für die Wehren in der Region, nachgefragt, wie sie auf solche Fälle vorbereitet ist.

"E-Autos sind nach schweren Unfällen, sollten sie in Brand geraten, nicht gefährlicher als solche mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren", unterstrich Georg Hirsch, Führungskraft der Wieslocher Feuerwehr und Teil des Teams "Technische Hilfe bei Verkehrsunfällen" im Gespräch mit der RNZ. Wie Marco Friz, stellvertretender Abteilungskommandant in Wiesloch, ergänzte, hätten die Schlagzeilen diesbezüglich in den zurückliegenden Wochen zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt.

Beim Löschen hilft ein mobiles Tauchbecken, in dem die wiederaufladbaren Batterien abkühlen können. Foto: Pfeifer

Oftmals werde ein Wasserbad als Löschmittel beschrieben, in dem die Batterien der betroffenen Fahrzeuge etwa 48 Stunden zwischenlagern, um so den sich immer wieder entzündenden Brand der Batterien zu bekämpfen. Die ist laut Friz jedoch kein Allheilmittel, denn dabei fällt kontaminiertes Wasser an, das speziell entsorgt werden muss. "Wir hatten bis jetzt noch keinen Fall in unserem Zuständigkeitsbereich", so Hirsch und Friz. Sollte es einmal dazu kommen, könne man ein solches Tauchbecken bei der Berufsfeuerwehr in Heidelberg anfordern. "Klar ist, wir müssen die Batterien ausbrennen lassen", betonte Hirsch. Denn gerät eine Batterie in Brand, heizen brennende Zellen ihre Nachbarzellen permanent auf, bis diese ebenfalls anfangen zu brennen.

Inzwischen sind die jeweiligen Fahrzeughersteller auf die Problematik beim Löschvorgang besser eingegangen, auch wenn noch nicht alle Informationen komplett vorliegen. "Hilfreich sind die sogenannten Rettungsbücher der Autofirmen, in denen genau aufgeführt ist, wo was im Auto angebracht ist", gab sich Friz zuversichtlich. Zudem helfe das "E" auf dem Kennzeichen, um auf den ersten Blick zu erkennen, dass es sich um ein Fahrzeug mit Elektroantrieb handle. Darüber hinaus könne man im Bedarfsfall über das Kraftfahrtbundesamt Details abfragen. Damit kann sichergestellt werden, sich möglichst schnell über die Lage und Beschaffenheit der Batterien zu informieren.

Georg Hirsch (l.) und Marco Friz von der Feuerwehr Wiesloch. Foto: Pfeifer

In Wiesloch ist man auf die relativ neue Situation gut vorbereitet. So ist der Einsatzwagen mit einem Computer ausgestattet, über den Einzelheiten über verschiedene Fahrzeugtypen abgefragt werden können. "Auch bei speziellen Veranstaltungen greifen wir das Thema auf, um unsere Wehrleute gut vorzubereiten", sagte Marco Friz, der im Zusammenhang mit der Berichterstattung von Unfällen und Bränden bei E-Autos von "viel Panikmache" sprach. Dies sei durch eine Untersuchung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) bewiesen worden.

Dabei wurde festgestellt, dass es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass Elektroautos bei Unfällen eher zu einer Entzündung neigten als Autos mit Verbrenner und Treibstofftank. Allerdings verwies der ADAC darauf, dass bei einem Brand viel Wasser zum Einsatz kommen müsse – und das vor allem am Unfallort, da das Wasser direkt in den Akku gelangen muss. Dies sei hin und wieder auch bei "nur" beschädigten Autos der Fall.

Für so eine Aktion können in einigen Fällen mehr als 11.000 Liter nötig sein – heißt es in einem Informationsblatt des E-Auto-Herstellers Tesla. Zum Vergleich: Bei einem normalen Fahrzeugbrand würden zum Löschen mehrere hundert Liter Wasser reichen. Aber inzwischen hat die Industrie bereits spezielle Schutzdecken auf den Markt gebracht, die das Tauchbecken und damit die hohe Wassermenge ersetzen sollen.

Doch nicht nur die Elektroautos stehen im Mittelpunkt: "Viel mehr Sorgen bereitet uns die zunehmende Zahl von E-Scootern. Darin sind nicht selten billige Batterien verbaut, die auch zu Bränden führen können", erklärt Marco Friz. Zudem können auch defekte Ladekabel fatale Folgen mit sich bringen. So erst jüngst geschehen, als in St. Leon-Rot ein Elektroroller wegen eines beschädigten Ladekabels in Brand geriet und ein erheblicher Sachschaden im Umfeld entstand.

Und wie steht es um die E-Bikes und Pedelecs? "Wir hatten bisher noch keinen Fall", erklärte Monika Brand von "Radsport Peter Brand" in Wiesloch auf RNZ-Anfrage. Allerdings habe man spezielle Sicherheitsvorrichtungen im Geschäft installiert. So beispielsweise eine mit Sand gefüllte Box, in der defekte Akkus zwischengelagert werden, die dann später von den Herstellerfirmen abgeholt werden. "Vorsicht ist auf jeden Fall geboten", so Brand.

In vielen Fällen sind die Brandursachen allerdings nicht fehlerhafte Akkus, sondern unsachgemäße Handhabung. So werden die aufladbaren Batterien oft überladen oder falsche Kabel für die Stromzuführung genutzt, die sich dann wegen Überhitzung entzünden. "Wir hatten sogar einen Fall, bei dem sich ein Handy entzündet hatte – es musste einen Tag lang in einem Wassereimer auskühlen", erinnerte sich Marco Friz.

Sein Kollege Georg Hirsch erhofft sich von den Herstellern noch mehr Informationen, um dann bei Einsätzen vor Ort schnell und richtig handeln zu können. "Wir müssen uns ja nicht nur auf die Akkus einstellen, auch die gesamte Elektronik in den Autos ist wesentlich komplexer geworden. So gilt es beispielsweise bei Befreiungsaktionen mit der Rettungsschere unter anderem darauf zu achten, an welchen Stellen die Airbags angebracht sind. Diese werden nämlich mit speziellen Kartuschen "geöffnet" und die sollte man nicht unbedingt beim Einsatz beschädigen". Zudem sei entscheidend, bei einem Notruf gleich mitzuteilen, um welches Antriebssystem es sich in dem betroffenen Fahrzeug handle – das wäre für die Feuerwehr stets hilfreich.