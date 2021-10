Walldorf/St. Leon-Rot. (obit) Zwei Gemeinden, beide ab 2022 mit kostenlosem Nahverkehr in den Bussen – und die Linie 720 verbindet Walldorf und St. Leon-Rot auch noch miteinander: Das müsste doch bedeuten, auch Busfahren von Walldorf nach St. Leon-Rot und umgekehrt gibt es ab dem Jahreswechsel zum Null-Tarif? Zumindest dachten das mehrere Nutzerinnen und Nutzer, sowie Leserinnen und Leser der RNZ.

Doch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bremst diese Überlegungen aus – und begründet das mit dem normalen Tarif- und Wabensystem. "Der kostenlose Busverkehr wird jeweils nur innerhalb der beiden Gemeinden stattfinden sowie abgerechnet und geht nicht darüber hinaus", so ein Sprecher des Verbundes. Die Tickets, die für Fahrten im Ortsgebiet ausgegeben werden, bezahle die Gemeinde. Fahrten über die Gemeindegrenzen hinweg, beziehungsweise zwischen zwei Gemeinden, werden nach dem regulären Tarif des VRN – mit einem Fahrschein – abgewickelt, heißt es in der Stellungnahme des Verbundes. "Die Fahrt ist nach dem normalen Wabensystem zu bezahlen", so der Sprecher. Mit der jeweiligen Gemeinde seien lediglich Abrechnungsmodalitäten hinsichtlich der kostenlosen Nutzung des innerörtlichen Verkehrs vereinbart worden, heißt es von Seiten des VRN. Diese stehe in keinem Zusammenhang zum Regeltarif.

Walldorfs Gemeinderat hatte sich im Juli 2021 einstimmig darauf geeinigt, den Nahverkehr im Gemeindegebiet kostenlos anzubieten. St. Leon-Rot beschloss dies bei einer Gemeinderatssitzung Anfang der Woche – ebenfalls einstimmig. Möglich wurde dies durch eine Tarifreform des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar.

Die Gemeinden müssen dann für die Mindereinnahmen des Verkehrsunternehmens aufkommen. Bei ausreichenden finanziellen Mitteln einer Kommune geht dies auch in vollen Umfängen. Die Kosten für den kostenlosen Nahverkehr in Walldorf werden auf über 53.000 Euro geschätzt, in St. Leon-Rot auf 20.000 Euro.