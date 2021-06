Von Agnieszka Dorn

Walldorf/Wiesloch. Der Slogan der Tanzschule Kronenberger trifft den Nagel auf den Kopf: "Back to Parkett". Nach sieben Monaten Zwangspause darf in den Tanzschulen und Tanzclubs der Region aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen wieder getanzt werden. Die RNZ hat sich bei der Tanzschule Kronenberger in Walldorf und beim Tanzclub Schwarz-Gold in Wiesloch umgehört, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und was die Wiederaufnahme des Tanzbetriebs nach solch einer langen Zeit bedeutet. Eins ist sicher: Sollte es Muskelkater geben, ist dieser nun höchst willkommen. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, man freut sich unheimlich, wieder loslegen zu können.

"Wir sind sehr glücklich, unsere Tanzschule wieder öffnen zu dürfen", sagt Sabine Mayer-Kronenberger, Inhaberin der Walldorfer Tanzschule, freudestrahlend. Kronenberger öffnet ab kommenden Montag, 14. Juni, die Pforten, gestartet wird zunächst mit Tanzkreisen für Erwachsene in Präsenz. Ab Mitte September soll es dann auch wieder Tanzkurse geben. Familie Mayer-Kronenberger hat alle Tanzpaare nach der Meinung zu beziehungsweise Interesse an Tanzkursen befragt, die Rückmeldungen waren eindeutig: Fast alle möchten zunächst noch abwarten und nicht gleich "in die Vollen" steigen. Bis Mitte September soll es daher zwei Mal in der Woche, unterteilt in verschiedenen Sessions, Tanzkreise geben.

Zudem läuft weiterhin der Online-Unterricht, den die Tanzschule seit geraumer Zeit anbietet und der sehr gut angenommen wird. Kinder- und Jugendtanz soll es dann ab Juli geben, ab September dann auch Tanzkurse für Jugendliche.

Geplant sind zudem die Abschlussbälle der Jugendkurse, die traditionell im Dezember im Harres in St. Leon-Rot stattfinden und vergangenes Jahr aufgrund des Lockdowns ausgefallen sind. 85 Jugendpaare vom letzten Jahr warten noch auf ihren Abschlussball, berichtet Sabine Mayer-Kronenberger. Dieses Jahr haben sich ihr zufolge noch keine neuen Jugendpaare für den Abschlussball angemeldet, es habe aber auch keine Jugendkurse aufgrund der Corona-Pandemie gegeben. Man freut sich nun auf ein Stückchen Normalität und darauf, die tänzerische Leidenschaft wieder ausleben zu können.

Die aktuelle Corona-Verordnung ist strenger als vor dem Lockdown im November: Wer die Tanzschule betritt, muss entweder den vollen Impfschutz gegen das Coronavirus haben, genesen sein mit maximal sechs Monaten seit der Corona-Erkrankung (Bescheinigung vom Arzt) oder einen negativen Test, der 24 Stunden gültig ist, vorweisen. Weiterhin müssen die Kontaktdaten hinterlassen werden und es gelten die gängigen Hygienemaßnahmen.

"Bei uns kann man sich mit der Luca- oder der offiziellen Corona-App anmelden", berichtet Sabine Mayer-Kronenberger weiter. Jeweils zehn Paare können nach der derzeitigen Corona-Verordnung im Tanzsaal oben und unten tanzen. Die letzten Wochen nutzte die Familie für Umbaumaßnahmen im oberen Tanzsaal, erneuert wurde unter anderem die Lüftungsanlage und mit einem "Hepa"-Filter versehen. Gefördert wurde dies durch das Förderprogramm "Dis-Tanzen" im Rahmen von "Neustart Kultur" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Sind nach der Zwangspause kaum noch zu halten: Lore Oehlbach und Werner Ziegler. Foto: agdo

Auch der seit fast 50 Jahren existierende Wieslocher Tanzclub Schwarz-Gold steht in den Startlöchern. Schon am morgigen Sonntag können die Boogie- und Linedance-Freunde starten. Weil der Verein keine eigenen Räume hat, wird von jeher auswärts getanzt, seit geraumer Zeit findet das Tanztraining in der Sporthalle der Gerbersruhschule und in der Halle des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden statt. "Wir freuen uns sehr, nach der langen Pause wieder zu tanzen", sagt Werner Ziegler, der Vorsitzende des Tanzclubs. Ein interaktives Online-Training konnte der Verein in den letzten Monaten nicht anbieten, aber die Tanztrainer hatten Trainingsvideos zur Verfügung gestellt.

Selbstverständlich richtet man sich jetzt nach der aktuellen Corona-Verordnung, der Verein startet nach und nach mit allen Kursen von Salsa über Walzer bis hin zum freien Training. Auf die Sommerpause wie gewohnt im August wird dieses Jahr verzichtet, die Zwangspause habe einfach zu lange gedauert, sagt Lore Oehlbach, die zweite Vorsitzende, mit einem Augenzwinkern.