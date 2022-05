Walldorf/St. Leon-Rot. (obit) Durch Baggerarbeiten kam es am frühen Montagnachmittag in Teilen von Walldorf und St. Leon-Rot zu einem fast einstündigen Stromausfall (13.30 Uhr bis 14.29 Uhr). Auch in Wiesloch kämpfte das Netz mit Schwankungen, fiel aber nicht aus.

Auslöser waren Arbeiten in der Otto-Hahn-Straße im Industriegebiet Walldorf. Dort soll in einem Parkhaus gebaggert worden sein. "Der Bagger hat ein Kabel erwischt", bestätigte eine Sprecherin von Netze BW. So eine Störung könne dann auch Auswirkungen auf die Nachbargemeinden haben. Daher kam es auch in St. Leon-Rot zu Ausfällen.

Auf der Störungs-Webseite "störungsauskunft.de" waren im Stadtgebiet Walldorfs zahlreiche Meldungen – vor allem im Osten der Stadt – angezeigt worden. Ebenso leuchteten viele Störungen auf der Karte von St. Leon-Rot auf. Das Areal, auf dem sich auch der Software-Riese SAP befindet, zählt zum Gebiet des Netzbetreibers. Das Gebiet der Astorstadt selbst wird von den Stadtwerken Walldorf versorgt.

Mitarbeiter des in Wiesloch stationierten Bezirksservice von Netze BW waren der Unternehmenssprecherin zufolge in St. Leon-Rot im Einsatz. In Walldorf arbeiteten Techniker der Stadtwerke daran, den Ausfall zu kompensieren.

"Sobald der Fehler gefunden ist, kann dieser eingegrenzt werden", so die Sprecherin. Danach schalten die Spezialisten das Netz um, um die betroffenen Gebiete wieder an die Stromversorgung anzuschließen. "Das ist ein Zusammenspiel zwischen dem Notdienst vor Ort und der Leitstelle", erklärt die Netze-BW-Sprecherin. Nach Unternehmensangaben soll das angebaggerte Kabel in dem Industriegebiet in dieser Woche repariert werden.