Walldorf. (seb) Farbenfroh, witzig, voll mit mitreißenden Liedern, detailverliebt und zum Nachdenken anregend, kurz: supercalifragilisticexpialigetisch. So ist das neue Stück des Walldorfer Werkraumtheaters, dessen Hauptfigur eigentlich nicht mehr vorgestellt werden muss: Mary Poppins natürlich.

Mit einem 22-köpfigen Ensemble, verstärkt durch ein kleines Streichorchester aus jungen Theaterakteuren, feierte das Stück jetzt seine umjubelte Premiere vor voll besetzten Rängen. Eingangs berichtete Theaterleiterin Jasmin Rahimi-Laridjani von den nicht immer einfachen Vorbereitungen, die sich über 15 Monate erstreckten und in einer intensiven, achtstündigen Generalprobe tags zuvor gipfelten.

Wie viel Energie im Stück steckt, wurde von Beginn an deutlich: an der ausgefeilten Bühnentechnik; an den Kostümen vom opulenten Kleid über fesche Anzüge bis zu buntem Gefieder; an den sorgfältig gestalteten Kulissen, die erstaunlich zügig umgebaut werden können; aber vor allem natürlich an Leidenschaft und Elan der jungen Schauspieler, die nicht nur ihre Dialoge, sondern auch Songs und Choreografien im Kopf behalten mussten - darunter das Lied zum bekannten Zungenbrecher, in das das Publikum nur zögerlich einstimmte, und als überraschendes Highlight das Kaminkehrer-Stepptanzballett.

Frei nach den bekannten Geschichten von Pamela L. Travers dreht sich alles um das zauberhafte Kindermädchen, das im Haushalt der Familie Banks für Wirbel sorgt. Bekannte Abenteuer wie die Teeparty in luftigen Höhen oder die Begegnung mit zum Leben erwachten antiken Statuen (die kitzlig sind) dürfen nicht fehlen, an frischen Ideen mangelt es aber nicht. Schrullige Nebenfiguren, die einiges zu Recht und Ordnung, aber auch zur angemessenen Kindererziehung zu sagen haben, bevölkern die Bühne, der Zuschauer wird sofort mitten in den Trubel hineingesogen.

Niemand sonst will sich um "die kleinen Quälgeister" kümmern, Jane und Michael, die bisher noch jede "Nanny" vergrault haben. Dabei wünschen sie sich nur jemanden, der "viel spielt" und "stets lustig" ist. Und am allerliebsten würden sie mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen.

Die sind aber voll beschäftigt. Und hier betont das Stück mit Verve den aktuellen Bezug, 100 Jahre Frauenwahlrecht. "Wollen Sie wirklich den Premierminister mit Eiern bewerfen?": Mrs. Banks ist mit Feuereifer in der Suffragetten-Bewegung aktiv, hofft auf die Ernennung zur "Emanze des Jahres", schart "Soldaten in Petticoats" um sich.

Für Mr. Banks wiederum ist die Welt zu Beginn nur in Ordnung, weil er der Herr im Haus ist und seiner geregelten Arbeit als Bankier nachgeht. Diese "Tretmühle" hält ihn fast rund um die Uhr in Atem. Anspielungen auf Bankenkrisen und Seitenhiebe auf Telekom-Aktien dürfen hier nicht fehlen: "Da helfen nur Galgenhumor, Selbstironie und Slapstick."

Beide Eltern müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, bei all ihrem Engagement ihre Kinder aus den Augen verloren zu haben - bis Mary Poppins’ Magie auch bei ihnen zu wirken beginnt. Andererseits wird den Kindern vor Augen geführt, dass ihre Mutter an enorm wichtigen Veränderungen mitwirkt und ihr Vater nur so hart und lang arbeitet, weil er seine Familie liebt.

Benny, der Lebenskünstler, ist es, der diese Beweggründe und Wünsche aufzeigt. Neben Mary Poppins selbst bildet diese eigens kreierte Figur das Herz des Stücks. Gemeinsam bringen sie den Kindern - und den Zuschauern - bei, die Menschen nicht nach Äußerlichkeiten zu beurteilen, sondern ins Innere zu blicken. Auch machen sie ihnen Mut, aus vollem Herzen ins Leben einzutauchen und unverzagt Neues zu wagen: "Alles, was ihr wollt, kann passieren!"

Kräftiger Beifall war der Lohn, als alle Darsteller abschließend vorgestellt wurden und Präsente erhielten.

Info: Die Schauspieler-Gruppe 2 präsentiert "Mary Poppins" am Sonntag, 27. Januar, um 16 Uhr im Werkraumtheater, weitere Aufführungen sind sonntags, 3. und 10. Februar, jeweils um 16 Uhr. Nähere Infos unter www.werkraumtheater.de