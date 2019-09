Von Carmen Diemer-Stachel

Walldorf. Für die elften Walldorfer Musiktage unter dem Titel "Exoten" verwandelte sich das in blau-violettes Licht getauchte Rathaus-Foyer erneut in einen Konzertsaal. Zahlreiche Zuhörer strömten über den roten Teppich, um sich mit exotischen Klängen beglücken zu lassen. Einen außergewöhnlichen Musikgenuss das hochgelobte und international konzertierende Duo Anja Lechner (Violoncello) und Pablo Márquez (Gitarre). Exotisch ist schon allein die Instrumenten-Kombination, auch das Programm unter dem Titel "Die Nacht" mit Werken von Franz Schubert und von zeitgenössischen lateinamerikanischen Komponisten mutete exotisch an.

Bürgermeisterin Christiane Staab freute sich, die Musiktage eröffnen und wunderbare Musiker in Walldorf begrüßen zu können. Ihr Dank ging an Dr. Timo Jouko Herrmann, den Initiator und künstlerischen Leiter, der wieder für ein großartiges Programm gesorgt habe. Herrmann dankte Staab und der Stadtverwaltung dafür, dass ihm in Walldorf immer alle Türen offenstehen, nur so sei möglich gewesen, dass die Musiktage zur schönen Tradition werden.

Lechner und Márquez erwiesen sich anschließend als perfekt aufeinander abgestimmtes Duo, das seine Instrumente in atemberaubender Virtuosität und Eleganz beherrscht. 2003 fanden die beiden bei einem Festival in Frankreich zusammen. Neben ihrer individuellen Vielseitigkeit verbinden sie ihre Liebe zur Musik verschiedener Kulturen und ihre Neugierde auf neue Klänge. Mit eigenen Transkriptionen sowie Uraufführungen tragen sie dazu bei, das Repertoire für die seltene Besetzung Violoncello und Gitarre stetig zu erweitern.

Zunächst näherten sich die beiden Künstler dem Œuvre des früh verstorbenen Franz Schubert von verschiedenen Seiten. Mit dem 1840 komponierten, melancholischen "Nocturne I" von Friedrich Burgmüller schien der Geist von Schuberts Musik aus der Vergangenheit herüber zu wehen. Zu Burgmüllers Zeiten gehörten Schuberts Lieder zum Standardrepertoire in den bürgerlichen Salons.

Während die Gitarre vortrefflich das Klavier zu ersetzen wusste, übernahm das Cello wunderbar kantabel die Singstimme. Hingebungsvoll ließ Lechner ihr Cello in hohen wie tiefen Lagen wundervoll singen. Transparent und silbern, wie die Töne eines Hammerflügels, gesellten sich die fein dahinplätschernden Gitarrenklänge Márquez’ dazu. Die Musiker verzauberten ihr Publikum.

Einfühlsam und harmonisch erklangen die Schubert-Lieder "Nacht und Träume", "Fischerweise", "Die Nacht" und "Der Leiermann". Mit feinen, intimen ebenso wie energischen, leidenschaftlichen Klängen ergründeten die Künstler Schuberts Musik, die in eigenen Arrangements erklang. Lechners Cello sang so traumhaft schön, dass man die menschliche Stimme in keiner Weise vermisste. Die "Fischerweise" erklang tänzerisch und fröhlich beschwingt.

Mit feinen dynamischen Differenzierungen wurden die Lieder gestaltet. "Der Leiermann" aus Schuberts Zyklus "Die Winterreise" erklang beeindruckend. Über einem langen, hohen, leicht metallischen Cello-Ton begann die Gitarre die tieftraurige Melodie zu spielen. Danach übernahm das Cello im zarten Pianissimo. So entstand ein anrührender Dialog.

Über herrliche Klänge durfte sich das Publikum bei Schuberts Sonate a-Moll für Arpeggione und Klavier dar. Die Arpeggione oder "Guitare d’amore", die bereits zu Schuberts Lebzeiten als Exot galt, war ein Streichinstrument, das die Bauprinzipien von Cello und Gitarre in sich vereinte. Lechner übernahm den Arpeggione-Part mit dem Cello, sie meisterte alle Herausforderungen virtuos. Den durchlässigen Klavierpart übertrug Márquez wunderbar auf die Gitarre. Gekonnt und sensibel hatten die Künstler das Arrangement eingerichtet.

Farbenreiche Klänge und packende Rhythmen bildeten den Kontrapunkt, als Werke zeitgenössischer lateinamerikanischer Komponisten erklangen. Mit zwei Sambas für Gitarre solo von Gustavo Leguizamón, einem der bedeutendsten traditionellen Komponisten Argentiniens, erfreute Márquez das Publikum, zupfte oder schlug die Saiten, nutzte die Gitarre aber auch als Perkussionsinstrument.

Mit Dino Saluzzis "Fantasia für Violoncello solo" (2000) begeisterte Lechner das Publikum. Saluzzi ist ein bekannter argentinischer Bandoneon-Virtuose und guter Freund des Duos. Seine Fantasia, die fast durchweg mehrstimmig erklang, stellt hohe Anforderungen, die Lechner mühelos meisterte. Elemente südamerikanischer Volksmusik wurden mit denen mitteleuropäischer Kunstmusik vermischt.

Interessant und frisch erklang zum Schluss Radamés Gnattalis "Sonate für Violoncello und Gitarre" (1969). Dem rhythmischen ersten Satz mit seinen herrlichen Pizzicato-Passagen folgte ein gefühlvolles Adagio, in dem das Cello wehmütig sang. Spritzig und temperamentvoll der Schlusssatz mit seinem originellen Finale, bei dem die Cellistin ihr Instrument wie eine Gitarre schlug.

Mit begeisterten Applaus und Bravo-Rufen bedankte sich das Publikum. Ohne zwei Zugaben ließ es die Musiker nicht ziehen. Nach einem argentinischen Lied schloss sich der Kreis und die Zuhörer wurden mit einem Langsamen Walzer von Ferdinand Rehbay nach Wien zurückversetzt.

Info: Das nächste Konzert der Walldorfer Musiktage, "Die exotischen Geschwister der Klarinette", findet am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Peter statt.