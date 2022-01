Von Anja Hammer

Walldorf. Finanziell betrachtet ist Walldorf so etwas wie die Insel der Glückseligen. Bei keiner anderen Kommune im Rhein-Neckar-Kreis sprudeln die Millionen so wie in der Astorstadt. Dass dies in erster Linie an der SAP liegt, ist kein Geheimnis. Nicht zuletzt wegen des Walldorfer Software-Konzerns rechnete die Verwaltung bei der Einbringung des Haushalts mit 160 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Da war das neue Rekord-Ergebnis, das das weltweit erfolgreiche Unternehmen gestern verkündete, noch gar nicht mitgerechnet. Doch auch sonst hat sich zwischen der Einbringung und der einstimmigen Verabschiedung des Haushalts in dieser Woche einiges getan.

Die wohl interessanteste Neuerung: Der Gemeinderat hat die Mittel für Umweltschutzmaßnahmen von einer Million auf zwei Millionen Euro erhöht. Was genau damit geschieht, steht noch nicht fest, wie Kämmerer Boris Maier auf RNZ-Nachfrage berichtet. Die Fraktionen haben schon viele Wünsche und Ideen in ihren Haushaltsreden geäußert. Doch erst bei einer Klausurtagung im Februar wird darüber beraten, wie genau die Mittel eingesetzt werden sollen, so Maier weiter.

Hintergrund Alle Zahlen sind in Millionen Euro angegeben, in Klammern sind die Zahlen des Vorjahres. aham Ergebnishaushalt Ordentl. Erträge 287,4 (254,3) Ordentl. Aufwendungen -229,6 (220,7) Gesamtergebnis +59,8 [+] Lesen Sie mehr Alle Zahlen sind in Millionen Euro angegeben, in Klammern sind die Zahlen des Vorjahres. aham Ergebnishaushalt Ordentl. Erträge 287,4 (254,3) Ordentl. Aufwendungen -229,6 (220,7) Gesamtergebnis +59,8 (+33,6) Finanzhaushalt Einzahlungen 205,0 (165,3) Auszahlungen -216,9 (210,3) Zahlungsmittelbedarf -11,9 (+83,3) Die zehn größten Investitionen Erwerb bebauter Grundstücke 2,5 Zuschüsse für Umweltschutz 2,0 Wohnungsbau Heidelberger Str. 1,5 Autos u. Geräte für die Feuerwehr 1,4 Baumaßnahmen Rathaus 1,3 Heizzentrale für Astorhaus, Kindergarten und Ringstraße 1,2 Erwerb unbebauter Grundstücke 1,0 Sanierung Schwetzinger Str. 0,9 Baumaßnahmen Gymnasium 0,8 Baumaßnahmen Realschule 0,8 Liquidität zum Jahresende 608,2 (646,6) Rücklage zum Jahresende 323,3 (263,5) Schulden zum Jahresende 0,0 Neue Kredite0,0

Die Einscheidung, eine zusätzliche Million bereitzustellen, dürfte dem Kommunalparlament leicht gefallen sein. Wie den Sitzungsunterlagen zu entnehmen war, spart doch die Astorstadt allein 1,24 Millionen Euro, weil sie wegen der gesenkten Kreisumlage weniger an den Rhein-Neckar-Kreis abgeben muss als noch im November geplant.

Die Abgaben der Walldorfer Bürger und Unternehmen bleiben unterdessen gleich: Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B bleibt bei 200 von Hundert und der für die Gewerbesteuer ebenfalls bei 200 von Hundert. "Sie sind schon seit Jahren unverändert", führte der Kämmerer in der Sitzung aus. Damit hat Walldorf die niedrigsten Hebesätze im ganzen Rhein-Neckar-Kreis.

Auch der Walldorfer Sparstrumpf füllt sich weiter. Dieses Jahr rechnet Kämmerer Boris Maier mit rund 60 Millionen Euro mehr auf der hohen Kante. Und das, obwohl die Stadt 2022 alle noch bestehenden Kredite bei Banken – aktuell haben die Stadt und der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft noch rund 0,4 Millionen Euro Schulden – tilgen will.

Apropos Wohnungswirtschaft: Hier hat sich die Stadt einiges vorgenommen. Bei den Baumaßnahmen fließt dieses Jahr das meiste Geld in den Neubau zweier Mehrfamilienhäuser an der Ecke von Heidelberger Straße und Hebelstraße. Die zwei bestehenden Gebäude sollen abgerissen und durch zwei neue Häuser mit insgesamt 18 Wohnungen in allen Größen ersetzt werden. 1,5 Millionen Euro sind 2022 dafür vorgesehen. Nur: "Wir schauen zwar, dass wir so schnell wie möglich vorwärtskommen", sagt Stadtbaumeister Andreas Tisch gegenüber der RNZ. Dennoch rechnet er erst Mitte 2023 mit dem Baubeginn. Derzeit laufen noch die Planungen.