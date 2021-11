Von Timo Teufert

Walldorf. Seit Ende September saniert die Stadt Walldorf die Schwetzinger Straße zwischen Friedrichstraße und Hildastraße. Während dort im Untergrund die Wasser- und Gasversorgung erneuert und später die Fahrbahn verbreitert, die Gehwege neu angelegt, Querungshilfen geschaffen und Bäume gepflanzt werden, ist die Straße voll gesperrt. Ein Problem vor allem für die zahlreichen Gewerbetreibenden, deren Geschäfte nur noch zu Fuß erreichbar sind. Sie rechnen deshalb mit erheblichen Einnahmeausfällen während der über einjährigen Bauzeit. Um die Auswirkungen der Baustelle abzumildern, hat der Walldorfer Gemeinderat nun beschlossen, den Gewerbetreibenden auf Antrag einen Zuschuss von bis zu 10.000 Euro zu gewähren. Im Haushalt stehen insgesamt 200.000 Euro für die Hilfen bereit.

"Insbesondere nach den Belastungen der Betriebe durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie ist ein finanzielles Signal an die Betriebe, die unter der Vollsperrung im Zuge der Sanierung leiden, wichtig", erklärt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Bislang sah die Richtlinie zur Unterstützung von Kleinstunternehmen bei großen städtischen Tiefbaumaßnahmen eine Zuschussdeckelung von 5000 Euro pro Betrieb vor. "Dieser Betrag wird voraussichtlich für manche Betriebe nicht ausreichen, um die Ertragseinbußen aufzufangen", erklärt die Verwaltung. Aufgrund der Dauer und des Umfangs der Baumaßnahme schlägt die Stadt vor, den maximalen Zuschussbetrag zu verdoppeln. Für die Höhe der Auszahlung müssen Umsätze sowie Gewinn- und Verlustentwicklungen vorgelegt werden. "Es geht darum, dass wir betroffene Unternehmen fördern", unterstrich auch Bürgermeister Matthias Renschler in der Sitzung.

"Die mit größeren Baumaßnahmen verbundenen Sperrungen waren schon immer ein erhebliches Risiko für alle betroffenen Betriebe", sagte Mathias Pütz (CDU). Die Ertragsausfälle der betroffenen Gewerbetreibenden und Freiberufler mittels eines Förderprogramms abzumildern, sei daher folgerichtig. "Ebenso betrachten wir es als angemessen, die Höhe der maximalen Fördersumme auf 10.000 Euro zu verdoppeln", so Pütz. Auch eine mögliche Erweiterung des Förderprogramms entsprechend der tatsächlichen Bauzeit trage seine Fraktion für den Fall der Fälle mit.

Der Umbau erfolge auch nicht ohne Grund: "Mit der baulichen Ertüchtigung der Schwetzinger Straße erhoffen wir uns positive Effekte auf die Verkehrsführung und eine Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer. Es wäre jedoch fatal, die dort befindlichen Betriebe nachhaltig durch diese Baumaßnahme zu schädigen", so Pütz.

Dass die Sanierung der Schwetzinger Straße dringend nötig war, bestätigte auch Petra Wahl (SPD): "Bei der Beschlussfassung im April war es uns bewusst, dass neben den Anwohnerinnen und Anwohnern gerade auch die Einzelhändler die Leidtragenden sein werden." Ihre Fraktion habe daher von Anfang an darauf gedrängt, das bestehende Förderprogramm zur Unterstützung des Einzelhandels bei großen städtischen Tiefbaumaßnahmen zu überarbeiten. Damit die Gewerbebetreibenden finanzielle Unterstützung seitens der Stadt erfahren.

"Die Aktion der Wirtschaftsförderung, Flyer an die Geschäfte in der Schwetzinger Straße zu verteilen und mit Plakaten für den innerstädtischen Einzelhandel zu werben, ist unseres Erachtens zu wenig, um den durch die Sanierung entstehenden Rückgang der Kundschaft entgegenzuwirken", mahnte Wahl. Das bestehende Förderprogramm mit einer Deckelung von jeweils 5000 Euro sehe sie als nicht mehr zeitgemäß an. "Deshalb befürworten wir die Höchstquote auf 10.000 Euro zu erhöhen und den Geltungsbereich auf gewerbliche Anlieger und Freiberufler zu erweitern."

Man unterstütze gerne lokale Unternehmen, dort wo es gehe, erklärte auch Nele Böhm (Grüne). Gerade in der Schwetzinger Straße sehe man die Notwendigkeit aufgrund der länger anhaltenden Baumaßnahme als gegeben an. "Wir möchten durch die Förderung allen betroffenen Einzelhändlern in der Schwetzinger Straße, die von Einbußen betroffen sein werden, Rückhalt bieten", so Böhm, die auf eine ähnliche Unterstützung während der Sanierung der Bahnhofstraße verwies.

Auch die FDP-Fraktion stimmte der Unterstützung von Kleinstunternehmen während der Baumaßnahme gerne zu: "Es ist uns wichtig, alle Gewerbetreibenden in der Schwetzinger Straße zu erhalten und während der Umbaumaßnahme mit einem Zuschuss finanziell zu unterstützen", erklärte Günter Lukey. Die lange Sanierungszeit rechtfertige nach Meinung der FDP die Verdoppelung des Förderbetrages. "Ebenso befürworten wir die Zusage einer Parkberechtigung in der Tiefgarage Karlstraße für die Geschäftsinhaber."

Einstimmig wurde schließlich die erhöhte Förderung beschlossen. "Bleibt zu hoffen, dass die Kunden in dieser schwierigen Zeit ihren Geschäften treu bleiben", sagte Petra Wahl und Nele Böhm ergänzte: "Wir legen es unseren Bürgerinnen und Bürgern ans Herz, nach wie vor Einzelhändler in der Schwetzinger Straße zu unterstützen und im Verlauf der nächsten Wochen trotz Baustelle einmal vorbeizuschauen." Dafür solle man, so der Appell von Mathias Pütz, "einen kleinen Umweg oder einen ungewohnten Parkplatz" in Kauf nehmen.