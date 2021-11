Von Timo Teufert

Walldorf. Wie kann man verhindern, dass es in der Neuen Sozialen Mitte zwischen Grundschule, Kindergarten und Kinderkrippe, Mensa und Sporthalle zu massiven Ruhestörungen, Vandalismus und Drogenkriminalität kommt? Darüber gehen die Meinungen im Walldorfer Gemeinderat auseinander. Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, einen privaten Sicherheitsdienst an den Wochenenden zwischen 23.30 und 1.30 Uhr einzusetzen, die Zufahrt zum Parkplatz der Sporthalle zeitlich zu beschränken und eine Benutzungsordnung für das Areal zu erarbeiten. Die Grünen finden diese Herangehensweise falsch, der CDU fehlt die Berücksichtigung der Schillerschule und die SPD fordert ein Gesamtkonzept. Die drei Fraktionen votierten deshalb am Dienstagabend für eine Vertagung des Themas. Man solle stattdessen den Herbst und Winter nutzen, um mit allen Akteuren ein Konzept zu erarbeiten.

Anfang Oktober hatte der Leiter des Wieslocher Polizeireviers, Peter Albrecht, im Gemeinderat die Polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt und war insbesondere auf die Probleme an der Neuen Sozialen Mitte eingegangen (die RNZ berichtete). "Wir haben dort jugendtypisches Verhalten und jugendtypische Straftaten", so Albrecht in der Sitzung. Es werde provoziert, um Aufmerksamkeit zu erwecken. Man habe einen deutlichen Anstieg der Vorfälle verzeichnet, so Albrecht.

Dem will die Stadtverwaltung nun etwas entgegensetzen: "Die Neue Soziale Mitte hat sich in den vergangenen Monaten leider wieder zu einem Brennpunkt verschiedener Störungen entwickelt", heißt es in der Vorlage. "In aller Regel handelt es sich um Ruhestörungen, weil sich dort Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen treffen, herumschreien und laut Musik hören." Durch den Konsum von Fastfood, Alkohol und Betäubungsmitteln komme es zudem zu einer Vermüllung.

In einem ersten Schritt habe man die Streifen des Gemeindevollzugsdienstes an den Wochenenden bis Mitternacht ausgedehnt. Allerdings führten die Kontrollen immer nur kurzzeitig zu Verbesserungen. Deshalb sieht man Handlungsbedarf: Es müssten Möglichkeiten für Sanktionierungen geschaffen und verbessert, sowie der Kontrolldruck erhöht werden. Dafür will die Verwaltung die Zufahrt zum Parkplatz an der Walzrute zeitlich beschränken, da dieser "immer häufiger Treffpunkt junger Leute ist, welche durch ihre Unterhaltungen und Musik aus den Autos die Nachbarschaft unzumutbar stören", so die Vorlage. Ein Schild soll die Zufahrt zwischen 22 und 6 Uhr verbieten – per Kamera überwacht.

Außerdem braucht es "ähnlich wie für die im Jahr 2015 als Satzung beschlossenen Benutzerordnungen für die städtischen Tiefgaragen, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze auch für die Neue Soziale Mitte Regelungen, die den unbefugten Aufenthalt unter Bußgeldandrohung stellen", so die Stadt. Da die Streifen des Gemeindevollzugsdienstes nicht ausreichten, schlägt die Verwaltung den zusätzlichen Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes vor. "Auch wenn die privaten Wachleute nicht die Befugnisse von Polizei oder Gemeindevollzugsdienst haben, so schrecken sie doch mit ihrer Präsenz die Störer ab", heißt es in der Vorlage.

"Die von Verwaltungsseite gewählte Herangehensweise finden wir falsch und unvollständig. Hier das volle Law-and-Order-Programm aufzufahren und dabei mögliche weiche Maßnahmen, die auch auf die Belange der jungen Menschen aus Walldorf eingehen, völlig außer acht zu lassen, wird einer ganzheitlichen Betrachtung nicht gerecht", begründete Maximilian Himberger (Grüne) den Vertagungsantrag. Die Option, die jungen Menschen in die Lösungsfindung mit einzubeziehen, fehle völlig. "Verdrängung durch Verbot und Restriktion wird das Problem nicht lösen, sondern nur an andere Orte verlagern", ist er sich sicher.

Durch die Vertagung könne man Gespräche mit allen beteiligten Akteuren führen und mögliche Lösungen für die Probleme an der Neuen Sozialen Mitte und auch mögliche Alternativen für Freiräume und Treffpunkte für junge Menschen suchen. "Dadurch wollen wir sowohl Anwohner als auch die Nutzer der Neuen Sozialen Mitte mit ihren jeweiligen Belangen ernst nehmen. Der Verwaltungsvorschlag macht das aus unserer Sicht nicht", so Himberger.

Man komme bei den Belästigungen im Bereich der Neuen Sozialen Mitte nicht umhin, die ungelöste Problematik der Schillerschule zu thematisieren, so Uwe Lindner (CDU). "Nach wie vor ist die erforderliche Sicherheit der Schülerinnen und Schüler nicht gewährleistet. Hier besteht dringender Handlungsbedarf." In der Verwaltungsvorlage werde dies aber nicht erwähnt. "Dieser unsägliche Zustand muss beseitigt werden und wir erwarten zeitnah Vorschläge der Verwaltung", so Lindner. Der SPD geht es um ein Gesamtkonzept für die Neue Soziale Mitte, wie Christian Schick (SPD) betonte: "Die jetzt vorgeschlagene Maßnahme ist eine isolierte Einzelmaßnahme, die nicht erkennen lässt, worin das gesamte Konstrukt bestehen soll." Seiner Fraktion fehle in der Vorlage zudem der präventive Aspekt.

Natürlich seien die Planungen sehr restriktiv, aber man bekomme seit langer Zeit erhebliche Beschwerden, erklärte Bürgermeister Matthias Renschler. "Es gibt diverse Gruppen, die sie nicht in den Griff kriegen und wir haben leider keine Handhabe", so Renschler. Die Beschlüsse sollen dies ändern: Man sei nicht mehr nur auf die Landespolizei angewiesen. Dann könne auch der Kommunale Ordnungsdienst handeln. "Alles Präventive, was bislang versucht wurde, hat nicht geklappt", sagte der Bürgermeister. Die Probleme in der Neuen Sozialen Mittel müssten zeitnah angegangen werden, erklärte auch Günter Lukey (FDP). "Wir haben mehrfach im Gemeinderat diskutiert, eine Lösung ist aber noch nicht gefunden worden." Deshalb müsse man den Vorschlag jetzt behandeln.

Das sah die Mehrheit der Gemeinderäte aber anders: 17 Räte von CDU, SPD und Grünen stimmten für die Vertagung, die fünf Räte der FDP sowie Matthias Renschler dagegen.