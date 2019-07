Walldorf-Wiesloch. (pol/mare) Verfolgungsjagd durch Walldorf: Ein Polo-Fahrer ist Freitagnacht vor der Polizei geflüchtet. Das teilen die Beamten mit.

Am Freitag kurz vor 01 Uhr fiel einer Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch ein blauer VW Polo auf, der in den Kreisverkehr Alte Heerstraße/Neues Sträßel/Walldorfer Straße fuhr.

Der Fahrer schien das Auto nicht sicher zu fahren, der Polo ruckelte beim Anfahren. Aufgrund dessen wollten die Beamten Auto und Fahrer kontrollieren, weshalb die Polizisten in der Straße Am Schwimmbad am Streifenwagen das Anhaltesignale "Stopp Polizei" einschalteten. Dies ignorierte der Fahrer aber und fuhr auf die Landesstraße L723.

Also schalteten die Ordnungshüter das Blaulicht und Sondersignal ein. An der Auffahrt zur Bundesstraße B3 fuhr der Polo ungebremst über eine rote Ampel. Am Ortseingang Walldorf bog das Fahrzeug schließlich über den Oberen Mainzern ins Feld ab. Im Feld fuhr das Fahrzeug zeitweise über Tempo 120. Zu guter Letzt bog der Polo ins Feld ab.

Hier verließ der Fahrer sein Auto und flüchtete im Feld zu Fuß, vermutlich über die nahegelegenen Bahngleise, in Richtung Wiesloch.

Der Polo-Fahrer war etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte kurze Haare. Die entstempelten HD-Kennzeichen am Polo waren nicht für das Fahrzeug zugelassen. Ob dies der Grund war, warum der Fahrer flüchtete oder ob es andere Beweggründe gab, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Walldorf übernahm die Sachbearbeitung. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer oder den blauen VW-Polo geben können, werden gebeten, sich unter 06227/8419990 zu melden.