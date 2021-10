Von Timo Teufert

Walldorf. Nachdem es einige Zeit ruhiger in der Neuen Sozialen Mitte in Walldorf geworden war, häufen sich dort wieder Vorfälle mit Jugendlichen. Die Polizei ist in den Abendstunden immer wieder mit massiven Ruhestörungen, Vandalismus und Drogenkriminalität im Bereich zwischen Grundschule, Kindergarten und Kinderkrippe, Mensa und Sporthalle konfrontiert. In der jüngsten Sitzung des Walldorfer Gemeinderates stellte der Leiter des Wieslocher Polizeireviers, Peter Albrecht, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik vor. Viel Raum nahm dabei auch die Situation an der Neuen Sozialen Mitte ein.

Insgesamt hätten sich die Kriminalitätszahlen in Walldorf durchaus erfreulich entwickelt, erklärte Albrecht. Sie seien aber coronabedingt nicht repräsentativ. Doch insbesondere die Belästigungen im Bereich der Neuen Sozialen Mitte machen den Beamten zu schaffen: 2021 sei man bisher 31 Mal dorthin ausgerückt. Vor allem Jugendliche, die sich dort treffen und die Nachbarschaft nicht zur Ruhe kommen lassen, sind das Problem.

"Wir haben dort jugendtypisches Verhalten und jugendtypische Straftaten wie Vandalismus, Alkohol- und Drogenkonsum", berichtete Albrecht. Die meisten Jugendlichen kenne man gut. Diese seien meist schon lange auffällig. "Es wird provoziert, um Aufmerksamkeit zu erwecken", so Albrecht. Das versuche die Polizei aber nicht mitzumachen. Trotzdem beeinflussten die Vorfälle das Sicherheitsgefühl in der Nachbarschaft. "Wir gehen aber jedem Hinweis nach", versicherte Klaus Österreicher, Leiter des Polizeipostens Walldorf. Zudem werde das Ordnungsamt jeden Montag über die Vorkommnisse des Wochenendes unterrichtet.

2017 war die Neue Soziale Mitte schon einmal in die Schlagzeilen geraten, weil dort 30 bis 40 Jugendliche in der Halloween-Nacht Brandsätze gegen die Turnhalle geschleudert hatten. Zuvor war der Polizeiposten im Rathaus das Ziel der jungen Angreifer. Als Motiv gaben die Jugendlichen vor Gericht an, sie seien von den Ordnungshütern genervt gewesen, weil diese ihren Treffpunkt in der Neuen Sozialen Mitte nach Beschwerden öfter kontrollierten. "Die Situation in der Neuen Sozialen Mitte hatte sich nach 2017 beruhigt und auch während der ersten und zweiten Coronawelle blieb es relativ ruhig", so Albrecht. "Jetzt merken wir einen deutlichen Anstieg, gegen den wir angehen müssen", sagte Albrecht. Dafür seien auch Zivil- und Ordnungsstreifen sowie der Jugendsachbearbeiter im Einsatz, gerade auch, um an der Betäubungsmittelkriminalität dran zu bleiben.

Doch es gebe Rahmenfaktoren, die die Problematik begünstigen: Die Neue Soziale Mitte sei als Platz der Begegnung konzipiert und das funktioniere auch durch die besondere Lage und die besondere Struktur des Platzes. Aber: "Man kann sich dort gut treffen, man kann aber auch schnell in alle Richtungen wieder abhauen", sagte Albrecht. Das stelle die Polizei vor große Herausforderungen. Vor 2015 war es in Walldorf vor allem an der Drehscheibe zu Ruhestörungen und Sachbeschädigungen gekommen. Nachdem dort 2015 eine Videoüberwachung installiert wurde, verlagerten sich die Probleme in die Neue Soziale Mitte.

"Wir müssen aufpassen, dass wir in Walldorf keine No-go-Areas kriegen, also Gegenden, wo die Leute nicht mehr hingehen wollen", warnte SPD-Stadtrat Christian Schick in seiner Stellungnahme zur polizeilichen Kriminalstatistik. In der Neuen Sozialen Mitte könne man das schon feststellen: "Sobald es dämmert, will da keiner mehr durch", hat Schick beobachtet. Stattdessen laufen die Menschen lieber außen um den Komplex herum. "Soweit sind wir schon", mahnte Schick.

Er wohne in einem Passivhaus, habe einen halben Meter dicke Wände und Dreifachverglasung. Trotzdem höre er bei geschlossenem Fenster die Musik dröhnen. "Das ist grausam", so Schick. Wenn man dann am nächsten Morgen über den Platz laufe, würden dort Glasscherben, Zigarettenschachteln und Schnellrestaurant-Tüten liegen. "Das ist nicht schön." Das werde auch von anderen Walldorfern, die nicht in dieser Gegend wohnen, wahrgenommen.

Er habe auch schon erlebt, dass Anwohner die Jugendlichen angesprochen hätten. "Die werden dann angepöbelt, ausgelacht und die Musik wird noch lauter gedreht. Das lässt jede Form von Anstand und Respekt vermissen. Es ist eine Katastrophe", so der SPD-Stadtrat. Er dankte Polizei und Ordnungsdienst, die versuchen würden, "zu retten, was zu retten ist". Aber das Revier Wiesloch habe einen großen Bereich abzudecken und deshalb dauere es manchmal, bis die Polizei vor Ort eintreffe. "Wir müssen schauen, dass wir das nicht hinnehmen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht bereit sind, das zu akzeptieren", appellierte Schick an seine Kollegen.

"Ruhestörungen und Vandalismus zum Beispiel bei uns in der Sozialen Mitte und Gewalt beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und bieten einen Nährboden für Kriminalität", sagte Uwe Lindner (CDU). Wer Vandalismus oder Cannabis-Konsum als Bagatelldelikt abtun wolle, oder meine, Graffiti-Schmierereien überhaupt nicht verfolgen zu müssen, untergrabe das Rechtsbewusstsein und schwäche die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Eigentum. Maximilian Himberger (Grüne) schlug vor, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst zu intensivieren: "Damit Hand in Hand gearbeitet wird und gegen die Probleme, die wir tatsächlich in der Neuen Sozialen Mitte haben, angegangen werden kann", so Himberger.

"Wir sind gerade dabei, weitere Maßnahmen zu prüfen, gerade im Bereich der Neuen Sozialen Mitte. Der Zustand ist nicht hinnehmbar", betonte Bürgermeister Matthias Renschler. Bei der Stadt seien massive Beschwerden eingegangen. Man werde zwar vermutlich nur eine Verlagerung der Probleme erreichen, doch die Verwaltung wolle zeitnah mit Vorschlägen auf den Gemeinderat zugehen.