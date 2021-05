Von Tobias Törkott

Walldorf. Über Walldorf schüttet es wie aus Eimern: "Regen. Nicht die besten Voraussetzungen zum Spargelstechen. Aber das darf einen Landwirt von seiner Arbeit sonst auch nicht abhalten", denke ich mir bei der Fahrt zum Spargelhof Mayer in Walldorf. Für einen Mittwochmorgen tausche ich, Tobias Törkott, Redakteur bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Wiesloch, meinen Schreibtischstuhl und die bequeme Bürokleidung gegen Gummistiefel, wasserabweisende Windbreaker-Jacke und Arbeitshose, um mich selbst beim Spargelstechen zu versuchen.

Bei der Ankunft vor dem Hofladen der Mayers in der Friedhofstraße in Walldorf prasselt der Regen sogar noch stärker. Hurtig steigen Anke Birkenmaier, Tochter des Senior-Chefs Hans Mayer, und ich in den Lieferwagen. Ihr Mann Harald, mit dem sie den Hof leitet, begleitet uns. Es geht raus auf ein Feld, direkt am Gelände der SAP, unweit des neuen Rechenzentrums.

Nicht das beste Wetter zum Spargelstechen: RNZ-Redakteur Tobias Törkott legt zwei Stangen frei, die danach mit dem Spezialmesser gestochen werden. Foto: Pfeifer

Dort angekommen schockt mich, den Aushilfs-Spargelstecher, Anke Birkenmaier direkt: Ihre Arbeiterinnen und Arbeiter würden bei so einem Wetter wohl eher nicht stechen. "Bei strömenden Regen müssen sie nicht raus, oder sie warten eben im Auto", sagt sie und schaut ernst in Richtung Feld. Mit nassen Klamotten würden die Erntehelferinnen und -helfer krank werden und das helfe niemandem. "Wenn man mit kurzen Ärmeln draußen herumlaufen kann, dann ist Spargelwetter", sagt Anke Birkenmaier und lacht. "Na toll", denke ich, "das Wetter ist sogar für die Profis eine Zumutung. Das kann ja heiter werden."

Harald Birkenmaier zeigt im Hofladen einer Kundin geerntete Stangen. Foto: Pfeifer

Spargelhöfe gibt es in der Region sehr viele. Das edle Gemüse selbst geerntet haben wohl aber nur die allerwenigsten Menschen zwischen Walldorf und Dielheim. Wobei im Jahr 2021 wohl einige dazu kommen werden. Der Spargelhof Mayer hat bei einem Acker mehrere Reihen an Selbsternter vermietet – für die ganze Saison. Andere Spargelbauern aus der Region haben ebenfalls solche Leih-Felder. Ein Angebot, das gut ankommt. Die Nachfrage sei hoch, bestätigen die beiden Walldorfer. Im Vorfeld wurden die Zwischenmieter an einem Samstag geschult. Sohn Dominic sei mit jedem Einzelnen durch die Reihen und habe geholfen. Denn: "Normalerweise lässt man niemanden auf den Acker, der das nicht kann, aus Angst, dass etwas kaputt geht", sagt Anke Birkenmaier über den "Knochenjob" Spargelernter, wie diesen ihr Mann Harald gerade noch bezeichnet hat. Mir schwant Übles, während wir vom Auto in eine der Reihen laufen.

Harald Birkenmaier zieht eine der Folien vom sogenannten Damm ab und legt sie zur Seite. Ein weißer Spargelkopf lugt aus dem Untergrund hervor. Er geht in die Knie, streicht die Erde zur Seite und bohrt mit den Händen ein Loch in den Damm, um die Stange freizulegen. Mit der linken Hand hält Birkenmaier diese fest, mit der rechten sticht er mit dem langen Spargelmesser gekonnt in die Erde – und zieht die Stange heraus. "So, ganz einfach", sagt er.

Hintergrund > Der Spargelhof Mayer aus Walldorf erntet in fünfter Generation das Gemüse. Anke Birkenmaier führt mit ihrem Mann Harald den Betrieb. Dort sind auch ihre Eltern Hans und Rosemarie Mayer noch immer aktiv. "So ein Hof kann nur [+] Lesen Sie mehr > Der Spargelhof Mayer aus Walldorf erntet in fünfter Generation das Gemüse. Anke Birkenmaier führt mit ihrem Mann Harald den Betrieb. Dort sind auch ihre Eltern Hans und Rosemarie Mayer noch immer aktiv. "So ein Hof kann nur als Familienbetrieb aufrecht erhalten werden", erklärt Anke Birkenmaier. Spargel wächst am besten in lockerem, sandigem Boden. Bis zu zwei Mal täglich müssen die Felder aufgesucht werden, um austreibende Stangen zu entdecken. 22 Zentimeter sei der Spargel im Idealfall lang, erklärt Hans Mayer. "14 Zentimeter ist das Mindestmaß." Je älter Spargel sei, umso kräftiger komme die Pflanze hoch. Von den 45 Hektar Gesamtbetriebsfläche fallen zehn Hektar auf den Spargelanbau. Der Rest wird mit Kraichgaukorn und Blühwiesen bestellt. Auch neben der Erntezeit müssen die Spargelfelder bearbeitet und beobachtet werden, um auf mögliche Schädlinge reagieren zu können. Die Corona-Krise hat auch beim Spargelhof Mayer zu Veränderungen geführt: Wegen der Verordnungen konnten weniger Erntehelferinnen und Erntehelfer eingesetzt werden. Statt 24 waren es 2021 nur 16. "Da war die Überlegung, was man mit den Reihen machen kann", verweist Anke Birkenmaier auf die Idee des Vermietens an Privatpersonen. "Wir haben Vertrauen, das hat gut geklappt", so ihr Fazit. Auch andere Spargelhöfe in der Region vermieten Reihen zum Selbsternten. (obit)

[-] Weniger anzeigen

Ich blicke wohl wirklich sehr ungläubig drein, denn Anke Birkenmaier wiederholt umgehend die Handgriffe. Kurz darauf knie ich im Dauerregen beinahe im Schlamm. Ich erinnere mich an die Worte der Landwirtin vom Anfang. Auch der Spruch unseres Fotografen Helmut Pfeifer vom Vortag kommt mir in den Sinn: "Bringe Schwimmflossen mit."

Behutsam lege ich die Stange von der umliegenden Erde frei und grabe mit zwei Fingern ein etwa 20 Zentimeter tiefes Loch. "Nun mit der linken Hand die Stange gut festhalten", ruft mir Anke Birkenmaier rüber. Ich steche zu – und siehe da, mein erster selbstgestochener Spargel kommt zum Vorschein. Die Birkenmaiers loben mich. "So schwer war das gar nicht", denke ich und frage: "Kann ich noch mal?" Natürlich.

Anke Birkenmaier vom Spargelhof Mayer aus Walldorf. Foto: Pfeifer

Beim Gespräch im Vorfeld erklärte Anke Birkenmaier mir, dass es ab dem 20. Juni mit der Spargelernte vorbei sei. "Damit die Pflanze genug Zeit hat, um sich für den Winter zu erholen", so die Landwirtin. Auch könne eine Spargelpflanze einen guten halben Meter breit werden. Zur Verwunderung vieler – mich inbegriffen – bringt eine einzige Pflanze nämlich in der Saison immer wieder Spargelstangen hervor und treibt weiter aus. Die Äcker selbst wurden früher für bis zu zwölf Saisons bestellt, heute ist nach acht Jahren Schluss. Beim Bauernhof Mayer werden dann Kraichgaukorn oder Saatgut für Blühwiesen ausgesät, damit sich das Feld regenerieren kann und Landwirtschaft und Naturschutz verträglich einhergehen. "Nicht nur abschöpfen, sondern auch etwas zurückgeben", sind sie sich auf dem Spargelhof Mayer einig.

Ich gehe einen halben Meter weiter in der Reihe. Anke Birkenmaier zeigt mir eine Stelle. Und tatsächlich: Während ich die erste, große Stange freilege, taucht direkt daneben eine weitere auf. Ich grabe weiter: Kommt da noch eine dritte? "Man muss aufpassen, dass nicht noch ein kleiner Spargel weiter unten dazu kommt, der beim Stechen übersehen wird. Die kleineren lässt man dann noch stehen", erklärt Anke Birkenmaier.

Und um dieses Gemüse geht es beim Selbstversuch als Aushilfskraft auf einem Spargelhof: Zwei Spargelköpfe lugen aus der Erde hervor und warten darauf, geerntet zu werden. Foto: Pfeifer

Ich gehe wieder in die Hocke, versuche die größere der beiden Stangen zu packen und breche dabei doch tatsächlich den Kopf der anderen Stange ab. "Mist! Hoffentlich hat das niemand gesehen", denke ich. Aber zu spät, mein Fauxpas ist aufgefallen. "Direkt mal einen Kopf abgebrochen", gebe ich kleinlaut zu. Die Birkenmaiers schmunzeln, bleiben entspannt: Das passiere eben. Ich atme durch und setze erneut an und steche die Stange beherzt ab, die von mir verunstaltete direkt mit. "Das ist dann wohl der berühmte Bruchspargel", sage ich, während ich meinen Ertrag begutachte, und ziehe die Folie wieder über den Abschnitt.

Übrigens: Liegt der Spargel nicht unter der Folie und treibt an die Oberfläche, verfärbt sich der Kopf bläulich. Dann müsse er schnell raus, so Harald Birkenmaier. Um das zu verhindern, müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter zwei Mal am Tag auf das Feld. Mit Folie nur ein Mal. Die Folie werde außerdem je nach Außentemperatur gewendet. "Sobald es wärmer wird, wird die Folie auf die weiße Seite gedreht", erklärt er: damit sich der Spargeldamm nicht so sehr erhitze.

Wir laufen weiter über das Feld. Schließlich müssen am Ende meines Selbstversuchs auch ein paar Stangen im Korb liegen. Mein Blick fällt auf einen weiteren Kopf, der bei genauerer Betrachtung allerdings im unteren Teil nicht mehr allzu schön anzuschauen ist. Harald Birkenmaier erklärt mir, dass diese Stange wohl beim Stechen einer anderen verletzt wurde. Sogar die Wurzel könne beschädigt werden. Ich gehe gedanklich meine bisherigen Leistungen als Spargelstecher durch: "War das vielleicht schon zu tief?" Anke Birkenmeier beruhigt mich und lacht: "So tief haben Sie nicht gestochen."

Auf Wunsch wird der Spargel geschält. Foto: Pfeifer

Dennoch schütte ich schnell das Loch, welches ich gerade um zwei Stangen erleichtert habe, wieder zu. "Ehe meine Arbeit noch kontrolliert wird, ob ich nicht doch eine tieferliegende Pflanze ramponiert habe", sage ich mir innerlich. Doch auch das korrekte Zuschütten will gelernt sein.

Mit einer Kelle, die mich gedanklich eher auf die Baustelle und das Maurerhandwerk leitet, schiebe ich die Erde von der Talseite des Erddammes nach oben. "Richtig viel und weit von unten", ruft Anke Birkenmaier, nachdem ich das Loch mehr schlecht als recht befüllt habe. Ich hole noch eine Kelle und klopfe mit dieser auf der Dammkrone die Erde fest. Ich muss wieder an einen Maurer denken. Beide erklären mir den Grund für das korrekte Befüllen und Glattklopfen des Lochs, der so simpel wie nützlich ist: Denn der aufkommende Spargel bildet an der Oberfläche des Erddamms Risse. Diese platzt durch das Wachstum des Gemüses auf. So erkennen die Erntehelferinnen und -helfer, wo sich die nächste Stange versteckt. "Die Experten sehen, dass da ein Spargel darunter ist", sagt Anke Birkenmaier. Manche würden die Stellen direkt erkennen, andere ein Leben lang nicht. "Da gehöre ich wohl noch zur letzteren Spezies", sage ich mir.

Dennoch sind die Spargelexperten vom Mayer-Hof nach dem Vormittag auf einem ihrer Acker zufrieden mit meiner Leistung als Ernte-Aushilfe. "Sehr gut", urteilt Anke Birkenmeier während wir mit dem Lieferwagen über den Feldweg fahren. Im Laderaum liegen meine ersten paar selbstgestochenen Stangen Spargel. "Sie können direkt eingestellt werden", hatte die Landwirtin beim Einsteigen noch gesagt, wenn auch wohl mehr im Scherz. Ich blicke auf meine völlig verschlammte Hose und komme ins Grübeln: "Gibt es heute Spargel mit Pfannkuchen oder klassisch mit Kartoffeln?"