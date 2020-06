Walldorf. (stoy) Nur vier Stunden dauerte das Prozedere, das normalerweise mehrere Tage braucht. Insgesamt 75 Feuerwehrfrauen und -männer aus Walldorf wurden letzten Freitag mittels eines Blut-Schnelltests auf das Coronavirus getestet. "In letzter Zeit haben wir einige Einsätze, bei denen wir mit vielen Patienten in Kontakt kamen. Da kam der Wunsch auf, trotz unserer schon bestehenden Hygienemaßnahmen uns alle mal testen zu lassen", berichtet Feuerwehrkommandant Frank Eck.

Zu den gängigen Hygienemaßnahmen der Feuerwehr gehören bei jedem Einsatz Einweghandschuhe und Mundschutzmaske. Aber bevor jemand nach einem Einsatz wieder zurück ins Feuerwehrhaus darf, müssen zunächst einmal die Stiefel abgewaschen, die Hände desinfiziert und das Einsatzfahrzeug von innen gereinigt werden. "Das ist ein so großer zeitlicher Aufwand, dass wir uns gefragt haben, ob wir das so noch weiter betreiben müssen, wenn nicht sowieso schon die Hälfte das Coronavirus hatte", so Eck weiter. Daher kam die Entscheidung für einem Massentest.

Im Gegensatz zum gängigen PCR-Abstrichtest zeigt der Blut-Schnelltest in einem weitaus kürzeren Zeitraum ein Ergebnis an. Denn normalerweise dauert bei einem Abstrichtest der gesamte Prozess, bis ein Ergebnis vorliegt, zwischen 24 und 48 Stunden. Mit dem Blutschnelltest reichen nur wenige Stunden aus. Dabei werden die Fingerspitze der Testperson punktiert und einige Tropfen Blut per Pipette auf ein Feld des Teststreifens aufgebracht. Nach wenigen Minuten zeigt der Test durch eine entsprechende Verfärbung an, ob und welche Art von Antikörpern vorhanden sind.

Ist die Person akut mit dem Virus infiziert, weist der Test IgM-Antikörper nach. Ist sie immun gegen das Coronavirus, weil sie bereits eine Infektion durchgemacht hat, werden IgG-Antikörper nachgewiesen. In Walldorf führte der Feuerwehrarzt Dr. Rainer Jantzen diesen Test durch.

Gerade bei Berufsgruppen, die viel Kontakt mit Menschen haben, sollte ein solcher Test häufiger durchgeführt werden. Denn damit lässt sich sagen, wer schon immun ist und arbeiten kann, ohne andere anzustecken. Aber für viele Institutionen ist der Test zu kostspielig, auch die Feuerwehr in Walldorf wird sich Eck zufolge keine regelmäßige Durchführung leisten können.

Insgesamt verlief der Massentest gut: "Alle Testergebnisse waren negativ, bei keinem der Teilnehmer wurde eine akute oder schon überwundene Infektion nachgewiesen. Wir haben alle ein anderes Ergebnis erwartet, zum Beispiel, dass manche das Virus schon hinter sich haben", erklärt der Feuerwehrkommandant. Dennoch freut er sich darüber, dass alle gesund sind.