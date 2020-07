Walldorf. (stoy) Innerhalb von zwölf Monaten ist der Strom in Walldorf schon öfter ausgefallen, wundert sich Leser Martin Grimm und fragt: "Woran liegt das und was will die Stadt dagegen machen, damit in Zukunft so etwas nicht mehr vorkommt?"

Laut Matthias Gruber, Geschäftsführer der Stadtwerke Walldorf, lag das Problem bei einem Kabelmuffenfehler in der Lucas-Cranach-Straße. Solche in der Erde vergrabenen Kabelmuffen dienen dazu, zwei Kabel zu verbinden. "Wir haben vor einiger Zeit erkannt, dass es einen bestimmten Muffentyp im Mittelspannungsnetz gibt, der häufig Fehler hervorruft und leider haben wir hier eine ganze Reihe davon", erläutert Gruber. Deswegen haben die Stadtwerke 2018 angefangen, eine umfangreiche Muffensanierung vorzunehmen, um die Zuverlässigkeit des Mittelspannungsnetzes zu verbessern.

Eine der zu sanierenden Muffen sei am Mittwoch freigelegt worden, um sie tags darauf auszutauschen. Allerdings gab es laut Gruber aus unbekannten Gründen gegen 16.21 Uhr einen Defekt, es kam zu einem Erdschluss. Gleichzeitig zeigte sich ein zweiter Fehler im Mittelspannungsnetz.

Vom Stromausfall betroffen waren Teile des Industriegebiets, das Gewerbegebiet bei Ikea und der Norden und Westen der Wohnstadt mit mehreren tausend Haushalten. Bis 20.45 Uhr konnten allerdings wieder alle versorgt werden. "Wir leugnen nicht, dass es in der Vergangenheit zu mehreren Fehlern kam", erklärt Gruber. Der letzte ähnliche Vorfall war im Oktober 2019. "Wir haben über eine Million Euro in die Hand genommen und sind zuversichtlich, dass es nach Abschluss der Muffensanierung in diesem Jahr nicht mehr so häufig zu Mittelspannungsstörungen kommt."