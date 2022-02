Von Anja Hammer

Walldorf. Den Wald, wie wir ihn kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist die Prognose von Forstbezirksleiter Philipp Schweigler. "Unsere Nachfahren werden mediterrane Eichenwälder erleben", führte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung aus. "Kiefer, Buche und Douglasie werden keine Rolle mehr spielen." Die Verabschiedung des Hieb- und Betriebsplans nahm er zum Anlass, um zusammen mit Förster Gunter Glasbrenner zu berichten, wie der Wald fit für den Klimawandel gemacht wird. Denn in den letzten zehn Jahren sind auch die Durchschnittstemperaturen in der Region gestiegen und die Niederschläge zurückgegangen. "Das spüren wir im Wald massiv", so Schweigler. Und das führt zu vielen Experimenten:

> Ureichen anbauen: Zusammen mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt mit Sitz in Freiburg werden auf 1,5 Hektar sogenannte "Trockeneichen" gepflanzt. Diese stammen aus "Reliktbeständen" in Baden-Württemberg und dem Elsass. Das bedeutet, dass die Bäume schon seit Jahrtausenden auf extrem trockenen Standorten stehen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die Ureichen deshalb an immer wieder auftretenden Wassermangel angepasst haben. Der Versuch ist in Baden-Württemberg einmalig, gepflanzt werden sollen die Bäume im Herbst.

Der Eichelhäher soll derweil für die Verbreitung der hiesigen Eichen sorgen. Fotos: Forstrevier Walldorf (3), Lerche

> Eichen verbreiten: Neben den "Trockeneichen" sollen künftig generell mehr Eichen im Stadtwald stehen, da sie wegen ihrer tiefreichenden Wurzeln besser mit Trockenheit zurechtkommen. Dafür gab es zusammen mit der Sambuga-Schule das Projekt "Hähertische". Auf diesen wurden selbst gesammelte Eicheln ausgelegt, die Eichelhäher dann im Wald verbreiten sollen. Erfreuliches Fazit: "Der Eichelhäher war schon nach einer Woche da", berichtete Glasbrenner. Sobald man an weiteres Saatgut komme, wolle man die Eicheln auch aussäen und auch kleine Bäumchen setzen. Um diese vor Wildverbiss zu schützen, kommen keine Hüllen aus Plastik mehr zum Einsatz. Stattdessen greife man auf Wuchshilfen zurück, die aus einheimischem Dürrholz in einer Mosbacher Behindertenwerkstatt gefertigt würden, so Glasbrenner.

Dem Doldigen Winterlieb geht es derweil nicht so gut. Fotos: Forstrevier Walldorf (3), Lerche

> Seltene Pflanzen: Das Doldige Winterlieb wird bundes- und europaweit als "stark gefährdet" eingestuft und galt in Baden-Württemberg sogar als ausgestorben. Die letzten Exemplare wuchsen im Walldorfer Wald. Wie Förster Glasbrenner berichtete, habe man von ihnen Samen genommen. Doch Hoffnungen hatte man kaum: "Es ist noch nie jemandem gelungen, Pflanzen daraus zu ziehen", erklärte Glasbrenner. Doch in München geschah offenbar die Sensation – und so konnten zwei Pflänzchen im "Reilinger Eck" gepflanzt werden. Allerdings wartete der Revierförster nun mit schlechten Nachrichten auf: "Sie sind in einem schlechten Zustand – trotz Pflege."

Die Jungbäume werden mit einer neuen Konstruktion aus Holz vor hungrigem Wild geschützt. Fotos: Forstrevier Walldorf (3), Lerche

> Auf Waldbrand vorbereiten: Mit der zunehmenden Trockenheit und den sich ändernden Baumarten im Wald steigt auch die Waldbrandgefahr. "Hier in der Region ist sie mit am höchsten in ganz Baden-Württemberg", erläuterte Forstbezirksleiter Schweigler. Deswegen habe man in einem Modellprojekt begonnen, einen Waldbrand-Managementplan für den Walldorfer Stadtwald zu erstellen. Darin sollen Fragen geklärt werden wie: Wo sind stark gefährdete Bereiche? Wo befinden sich besondere Schutzgüter wie Bebauung, Gasleitungen oder Straßen?

> Einwanderer eindämmen: Eingewanderte Pflanzenarten halten das Team rund um die Förster auf Trab. Denn sie vermehren sich oft aggressiv und unterdrücken so das Wachstum heimischer Arten. Was die Kermesbeere angeht, so sieht Glasbrenner den aufwendigen Kampf allerdings verloren: "Sie ist nicht mehr zu verdrängen", sagte er. Das sei weder leistbar, noch erfolgreich. "Ich höre oft, dass wir im Stadtwald nichts dagegen machen", so Glasbrenner. "Das stimmt nicht." Aber man reiße sie eben nur noch dort aus, wo es auch sinnvoll erscheine.