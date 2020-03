Walldorf. (rö) Das Thema ist keineswegs neu: Es fehlt in Walldorf an Pflegeplätzen, die Kapazität im 1999 erbauten Pflegezentrum Astor-Stift mit seinen 70 Plätzen reicht längst nicht mehr aus. Neben dem steigenden Bedarf werden von vielen Seiten auch eine Tagespflege und einen Station für Demenzkranke gewünscht. Nun beschäftigte sich der Gemeinderat mit zwei Anträgen der CDU- und der FDP-Fraktion, um diese Probleme zu lösen.

Den Neubau eines Pflegeheims mit 100 stationären Plätzen grundsätzlich zu prüfen, hat der Gemeinderat schon 2017 beschlossen. Im Blick dafür haben die beiden aktuellen Anträge das Areal Klee/Reinhard/Herford, direkt gegenüber dem Feuerwehrhaus gelegen, das sich in städtischem Besitz befindet, derzeit teilweise als Interimslösung für die Begegnungsstätte "Plattform" genutzt wird und lange auch als möglicher Standort für ein neues Feuerwehrhaus im Gespräch gewesen ist. Das ist zwar seit der Entscheidung des Rats Anfang Dezember, das Feuerwehrhaus im dritten Ab-

Warteliste des Astor-Stifts ...

schnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd anzusiedeln, vom Tisch. Allerdings wurde zu diesem Zeitpunkt auch beschlossen, auf dem Areal eine Interimslösung zur Unterbringung von Fahrzeugen der Wehr zu schaffen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist "eine bauliche Umsetzung beider Vorhaben allein von der verfügbaren Flächengröße dort nicht möglich". Zudem sei die Frage noch nicht geklärt, ob eine Umnutzung des vorhandenen Pflegezentrums an der Winterstraße in "Betreutes Wohnen" planerisch und wirtschaftlich sinnvoll oder ob der Anbau eines weiteren Gebäudeteils an die Einrichtung die bessere Alternative wäre. "Es sei denn", so die Verwaltung in ihrer Vorlage zur Sitzung, man komme zur Überzeugung, "dass der Bedarf so groß" sei, dass neben dem heutigen Pflegeheim eine zusätzliche Einrichtung bedarfsgerecht wäre.

Es sei "jetzt geboten, ohne weiteren Aufschub die Erweiterungsmöglichkeiten" für das Pflegezentrum zu prüfen, sagte Matthias Renschler (FDP) zum Antrag seiner Fraktion. In diesem werden von der Verwaltung Planungsalternativen gefordert, die auf dem Grundstück Klee/Reinhard/Herford "sowohl den Neubau eines Altenpflegeheims mit einer geschlossenen Abteilung für weglaufgefährdete Bewohner mit demenziellen Syndromen als auch eine Interimslösung für die Feuerwehr" ermöglichen. Letztere könne aus Sicht der FDP im südlichen Teil des Areals umgesetzt werden und solle ja ohnehin nur "ein Provisorium" sein, so Renschler. Der FDP-Rat bat, parallel auch eine Umnutzung oder Erweiterung des heutigen Astor-Stifts zu prüfen. Keinesfalls, so Renschler, dürfe man aber "eine neue Standortsuche beginnen", das Grundstück Klee/Reinhard/Herford sei als "erste Wahl" zu betrachten. "Wir müssen jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen", sagte er.

Jutta Stempfle-Stelzer (CDU) sprach den großen Bedarf an. Nach dem Beschluss über den Standort des neuen Feuerwehrhauses "kann nun weiter geplant werden". Der Antrag ihrer Fraktion fordert ein Pflegeheim mit 100 Plätzen, weist auf die Dringlichkeit einer Tagespflege hin und mahnt die fehlende Station für an Demenz Erkrankte an. Daneben wolle die CDU aber auch die "dringende Interimslösung" für die Feuerwehr unterstützen. Neben dem Schaffen dieser Lösung sei es notwendig, parallel die Planungen für die künftige Nutzung des Areals voranzutreiben. Man brauche "belastbare Informationen, um zeitnah die städtebauliche Planung voranzubringen", sagte Jutta Stempfle-Stelzer.

"Es pressiert", sagte Petra Wahl (SPD), eine weitere Pflegeeinrichtung habe auch für ihre Fraktion "schon lange Priorität". Das Astor-Stift sei "zu 100 Prozent ausgelastet", die Warteliste entsprechend lang. Deshalb habe der Prüfantrag "die vollste Unterstützung" der SPD. Auch für Hans Wölz (Grüne) ist "der Bedarf unbestritten". Zwar könne man verstehen, dass die Verwaltung das Areal erst dann anderweitig nutzen wolle, wenn es Baurecht für den Standort des neuen Feuerwehrhauses gebe. Das bedeute aber nicht, so Wölz, dass man nicht den Raum- und Flächenbedarf für das gewünschte Pflegeheim "konkretisieren kann, und zwar zeitnah". Das soll nun auf einstimmigen Beschluss auch geschehen.

In einem weiteren Antrag der CDU, dem der Gemeinderat ebenfalls einstimmig folgte, wurde die Verwaltung damit beauftragt, sich um den Kauf von acht Gartengrundstücken an der Kurpfalz-

... ist sehr lang

straße zu bemühen. Diese haben zusammen eine Fläche von 1363 Quadratmetern und befinden sich in Privatbesitz. Aus CDU-Sicht handelt es sich nicht nur um "eine der wenigen Freiflächen innerhalb des Stadtgebiets", die Nähe zum Pflegeheim mache sie ebenfalls "für eine Nutzung im Bereich der Seniorenbetreuung interessant". Dr. Gerhard Baldes sagte für seine Fraktion, angesichts des dringenden Bedarfs an Pflegeplätzen müsse auch "weitere Standorte" neben dem Areal Klee/Reinhard/Herford betrachten. Da sich die betreffenden Grundstücke aber alle in privatem Besitz befinden, sei dies eher "mittel- und langfristig" zu sehen. "Wir müssen noch keine konkreten Planungsvorschläge erarbeiten", kann sich die CDU laut Baldes auch andere Nutzungen vorstellen.

Für die SPD konnte Manfred Zuber zustimmen, der dort den "optimalen Standort für einen weiteren Bettentrakt" des Pflegezentrums sah, umgeben von viel Grün. Allerdings müsse man bei aller Wirtschaftlichkeit "das richtige Maß zwischen Nachverdichtung und städtischem Grün finden". Nele Böhm (Grüne) fand den Erwerb "prinzipiell gut", wollte damit aber noch keinen konkreten Zweck verbinden. Ähnlich sah es Matthias Renschler, stehe doch auch ein Gebäude für Vereine im Raum. Ebenso sei hier eine Wohnbebauung möglich. Zunächst einmal soll sich die Verwaltung jetzt mit einem möglichen Kauf der Grundstücke beschäftigen.