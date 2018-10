Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Frithjof Rittberger hält ein Nuss-Nougat-Glas hoch und erklärt: "Endlich habe ich einen Brotaufstrich gefunden, der nicht nur bio, sondern auch palmölfrei ist - und der sogar unseren Kindern schmeckt." Der Tübinger Pfarrer, der auf Einladung des Naturschutzbunds (Nabu) Walldorf-Sandhausen in der Fairtrade-Stadt Walldorf seine Initiative für eine Mehrwertsteuerreform nach ökologischen und Fairtrade-Kriterien vorstellt, zeigt ein weiteres Glas und fährt fort: "Beunruhigt über den hohen Verbrauch kam meine Frau mit einer anderen palmölfreien Variante an. Deutlich günstiger, mehr Inhalt und ebenfalls wohlschmeckend - aber leider nicht aus biologischem Anbau." Das Problem: Wer die Umwelt durch bewussten Konsum schont, kann sich durch oft deutlich höhere Preise noch bestraft fühlen. Um daran etwas zu ändern, hat Rittberger eine Online-Petition für eine nachhaltige Mehrwertsteuer-Reform gestartet.

Laut einer aktuellen Studie der Universität Augsburg können die sogenannten Umweltfolgekosten, die auf keinem Kassenzettel auftauchen, sehr unterschiedlich ausfallen. Bei tierischen Produkten sind sie im Vergleich zu pflanzlichen um ein Mehrfaches höher, dasselbe gilt für Produkte aus konventionellem Anbau im Vergleich zu solchen aus Bioanbau. Bei Bio-Obst und -Gemüse gehen nur wenige Prozent auf Kosten der Umwelt, während das konventionell erzeugte Schnitzel eigentlich das Dreifache des Ladenpreises kosten müsste. Rittberger zeigt an einem Beispiel, wer für die Umweltbelastungen aufkommt. 27 Prozent des Grundwassers in Deutschland enthalten zu viel Nitrat - die Aufbereitung sei teuer und erhöhe die Trinkwasserkosten für eine vierköpfige Familie um bis zu 134 Euro im Jahr.

Sigmar Gabriel forderte schon vor zehn Jahren als Umweltminister, die Mehrwertsteuerspreizungen nach ökologischen Gesichtspunkten zu überarbeiten. Das Umweltbundesamt formulierte ähnliche Forderungen und das EU-Parlament verabschiedete 2011 eine entsprechende Resolution. Reduzierte Sätze sollten auf umweltfreundliche Produkte gewährt werden, um diese wettbewerbsfähiger zu machen. "Doch passiert ist nichts", stellt Rittberger fest. Zum 50. Geburtstag der Mehrwertsteuer hat die EU-Kommission Anfang des Jahres einen Reformvorschlag vorgelegt, der unter anderem mehr Freiraum für Ermäßigungen enthält. "Das ist die Voraussetzung, um die Mehrwertsteuer ökologisch steuern zu können", sagt Rittberger.

Für die meisten Lebensmittel kassiert das Finanzamt derzeit den ermäßigten Satz von sieben Prozent. Rittbergers Vorschlag: Pflanzliche Lebensmittel, die ökologisch angebaut beziehungsweise fair gehandelt werden, sollen gänzlich von der Steuer befreit werden. Im Gegenzug will er konventionell produzierte tierische Lebensmittel mit dem vollen Satz (19 Prozent) besteuern. Für pflanzliche konventionell angebaute Produkte sowie für tierische Ökoprodukte würde es beim ermäßigten Steuersatz bleiben.

Auch andere Bereiche will er einbeziehen. Für die grenzüberschreitende Fahrt mit Zug oder Bus wird in Deutschland 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Rittberger fordert, Nah- und Fernverkehr zu ermäßigen, sofern diese komplett auf Ökostrom umstellen. Internationale Flüge, die bisher komplett steuerbefreit sind, will er mit dem vollen Steuersatz belegen.

Außerdem sollen Gerätereparaturen von Ermäßigungen profitieren. Dies sei schon mehrfach gefordert worden und werde in Schweden bereits umgesetzt. Als weitere Kandidaten für eine Steuerermäßigung nennt er öko-faire Kleidung und Ökostrom. Auch für die Gastronomie, wo nicht erst seit der umstrittenen Mehrwertsteuersenkung für Hotelübernachtungen Verwirrung herrscht, empfiehlt er sein Konzept. Demnach wären nur zertifizierte Bio-Hotels und Restaurants mit Bio- oder fairem Essen ermäßigt. Eine Kommission sollte den Siegelwirrwarr entwirren und zu anerkannten Standards weiterentwickeln, Beispiel: EU-Bio-Label.

Kontakt hat der Pfarrer auch zum Verein Transfair hergestellt, der Fairtrade in Deutschland vertritt. Dieser hatte Rittberger im Mai zu einem internen Workshop zum Thema nachhaltige Mehrwertsteuerreform eingeladen, wo er seine Initiative vorstellte. Rittberger will Bio- und Fairtrade-Produkte aus der Nische herausholen, das Angebot ausweiten und günstiger machen. Gut gefällt ihm der "Fairführer" der Stadt Walldorf, ein Wegweiser, der zeigt, wo es in Walldorf fair, regional und ökologisch zugeht.

"Wie kann ökologisch sozial sein?" Eine gute Frage, auf die Rittberger ausführlich eingeht. Unter Umweltfolgekosten litten vor allem einkommensschwache Haushalte und schließlich würden Ökoprodukte für alle erschwinglicher. Denkbar sei auch ein finanzieller Ausgleich gestaffelt nach Einkommen. Klar wird auch, dass für nachhaltigen Konsum weitere Maßnahmen nötig sind, wie die Einführung einer Kohlendioxidsteuer oder eine wirksame Reform der EU-Landwirtschaftspolitik.

"Es geht zwar nicht um ein klassisches Naturschutzthema, aber um Nachhaltigkeit - das haben wir gerne aufgegriffen", sagte Wolfgang Högerich, Vorsitzender des Nabu Walldorf-Sandhausen, und machte Geschmack auf weitere interessante Vorträge, die in den nächsten Monaten anstehen.