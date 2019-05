Walldorf. (rnz) Fast dreimal so viele Teilnehmer wie im vergangenen Jahr gingen beim dritten Volksbank Kraichgau Firmenlauf Walldorf an den Start. Nach 480 Läufern 2018 zählten die Veranstalter in diesem Jahr fast 1200 Anmeldungen. Knapp 1100 von ihnen wurden letztlich in Viererteams und teilweise auch originell verkleidet von Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab auf die Strecke geschickt.

"So eine enorme Steigerung der Teilnehmerzahl innerhalb eines Jahres war auch für uns überraschend. Dafür haben wir uns umso mehr gefreut", erklärt Michael Müller vom Veranstalter "Hamann and Friends" aus Heilbronn. "Die Wetterbedingungen waren in diesem Jahr durch Nässe und Kälte leider nicht ganz so perfekt. Dennoch sind fast alle Starter auch im Ziel angekommen", so Müller.

Gerade mal vier Personen mussten auf der Fünf-Kilometer-Strecke die Segel streichen. Nach dem Firmenlauf feierten alle Teilnehmer bei der anschließenden After-Run-Party in der trockenen Astoria-Halle.

"Insgesamt sind wir mit der Durchführung super zufrieden. Es hat trotz neuer Herausforderungen durch die hohe Teilnehmerzahl alles geklappt, was nicht zuletzt auch an den vielen tollen Helfern lag", strahlte Michael Müller. Sein besonderer Dank ging an alle Vereine, die Stadt Walldorf, die Volksbank Kraichgau und alle Institutionen, die perfekt mitgeholfen hätten, den Firmenlauf wieder zu einem tollen Lauferlebnis zu machen.

Die Siegerlisten:

Ältestes Team: "WSC 81 Pistenrunner 2" (236 Jahre, Volker Tretschock, Arno König, Helmut Waschik, Wolfgang Wirth).

Größtes Team: SAP IEG (147 Teams und 588 Läufer).

Originelle Verkleidungen gehören beim Firmenlauf dazu: Hier das Team der Jugendherberge Heidelberg, das bei den "Lustigsten Teams" den zweiten Platz belegte. Foto: Pfeifer

Lustigstes Team: 1. Zipfelmützen 1 (Martina Thum, Nicole Keller, Tanja Rittmüller, Birgit Hemmer), 2. Jugendherberge HD (Tobias Wonerow, Laura Wendel, Annette Tomaschewski, Anja Pfaus).

Damen: 1. Die Roter "Schnawwelschnuten" (1:33,47 Stunden, Christa Stegmueller, Sylvia Knoll, Nicol Breitenfeld, Dagmar Brethauer), 2. WWW - Wonder Women Walldorf (1:38,07 Stunden, Simone Prandtl, Sue Kempf, Anja Zörkler, Evelyn Sauter), 3. Travel Center Ed & Ad II (1:45,26 Stunden, Noëlle Soerensen, Nicole Gebhardt, Anaïs Soerensen, Nancy Baltzley).

Herren: 1. Rot Runners (1:12,14 Stunden, Mario Becker, Ralf Philip, Daniel Oberle, Ralf Arnold), 2. SAP Innovative Business Solutions 1 (1:16,41 Stunden, Johannes Utz, Torben Schlichting, Florian Speth, Olaf Richter), 3. Travel Center Ed & Ad I (1:22,01 Stunden, Thomas Bartsch, Edward Soerensen, Jürgen Zimmermann, Hartwig Rausch).

Mixed: 1. SG Walldorf Astoria 1902, Leichtathletik 1 (1:19,26 Stunden, Stephan Gutknecht, SuCha Burmeister, Steffen Schneckenburger, Thorsten Diegel), 2. IEG: Individual Energy Group (1:23,30 Stunden, Peter John, Lucy Rimmer, Ingo Parsche, Rainer Kritzinger), 3. Five1 Rockets (1:23,55 Stunden, Jan Boeckmann, Stephanie Mutzig, Christopher Mutzig, Peter Stürzel).