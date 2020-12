Von Sebastian Lerche

Walldorf. Die DLRG Walldorf ist nicht mehr lange "obdachlos": Am Freitag fand der Spatenstich für den Neubau der Rettungswache mit Vereinsheim im Aqwa-Freibad statt.

Roland Metzner und Thorsten Kilian von der DLRG, Bürgermeisterin Christiane Staab, Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Gruber, Aqwa-Betriebsleiter Stefan Gottschalk sowie Architektin Anja Bechtold gaben ihrer Freude darüber Ausdruck. Es werde ein funktionaler Bau, der die drängende Raumnot endlich behebe, hieß es. Passenderweise sei es der "Tag des Ehrenamts", so Staab, die der DLRG herzlich für ihre Arbeit dankte.

Die DLRG hat gegenwärtig rund 500 Mitglieder, informierte Thorsten Kilian. Im Freibad nimmt sie Wach- und Sicherungsaufgaben wahr: "Am Wochenende oder wann immer wir gebraucht werden, sind sechs bis acht Einsatzkräfte der DLRG vor Ort." Doch hauptsächlich gibt der Verein Schwimmunterricht für Anfänger – "vor der Coronakrise hatten wir montagsabends 180 Kinder hier", so Kilian – und bildet Rettungsschwimmer aus. Tauch- und Fitnesstraining gehören dazu, man bietet Erste-Hilfe-Kurse an, hat auch eine Truppe, die an Wettbewerben teilnimmt, zudem ist dem Verein die Jugendarbeit mit Freizeiten, Ausflügen und Zeltlagern wichtig.

Das Gebäude wird zwei Geschosse haben, wie Anja Bechtold erläuterte. Mit 16 mal 10 Metern wird es eine Gesamtnutzfläche von 330 Quadratmetern und 1500 Kubikmetern aufweisen. Es wird mit dem bestehenden Filtertechnik-Gebäude "verheiratet". Zu zirka drei Vierteln wird es von der DLRG selbst genutzt: Für sie gibt es eine großen Raum für Gruppentreffen, Jugendarbeit und Seminare, Materiallager, Büro, Küche sowie Sanitärräume und die Möglichkeit, die Ausrüstung zu desinfizieren. Angeschlossen wird der Neubau an das erst dieses Jahr modernisierte Nahwärmenetz, dessen Heizzentrale am Schulzentrum ist und das darüber hinaus Gymnasium, Realschule, neue Sporthalle und Mensa, Astoria-Halle, Gebäude an den Sportplätzen, zwei Restaurants, das Vereinszentrum von "Anpfiff ins Leben" und das Hallenbad verbindet.

Die Stadtwerke wiederum werden drei Lagerräume im Neubau erhalten, in dem Chlor und andere Chemikalien für die Wasseraufbereitung untergebracht werden. Überdies installieren die Stadtwerke Fotovoltaikanlagen sowohl auf dem DLRG-Vereinsheim als auch auf dem Filtergebäude nebenan, sie erzeugen Strom für das Freibad. Die Kosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Die übernehmen zunächst die Stadtwerke, laut Matthias Gruber gibt es ein partnerschaftliches Finanzierungsmodell: Die DLRG bietet zum einen als Sachleistung den Aufsichts- und Sicherheitsdienst im Freibad, "das ist Geld wert", so Gruber; zum anderen zahlt der Verein später Miete; und schließlich gibt die Stadt einen Mietzuschuss.

Seiner Freude, "etwas in die Höhe wachsen zu sehen", gab Matthias Gruber beim Spatenstich Ausdruck. Die Vorarbeiten seien "sehr komplex" gewesen, schließlich sei dies ein Stadtwerke-Grundstück, die Stadt selbst unterstütze und der Verein trage seinen Teil bei. Doch habe man in gutem Einvernehmen und regem Austausch die passende Lösung gefunden. Gruber bat augenzwinkernd um Verständnis, dass er oft auch als "Geizkragen und Spielverderber" habe auftreten müssen. Er dankte Stadt und Gemeinderat fürs Wohlwollen sowie der DLRG für die wertvolle Arbeit und wünschte den Bauarbeiten einen unfallfreien Verlauf.

Dem schloss sich Bürgermeisterin Staab an, die sich auch glücklich zeigte über die gemeinsame Finanzierungslösung, an der Erster Beigeordneter Otto Steinmann maßgeblich gearbeitet habe. Sie erinnerte daran, dass die DLRG nach 14 Jahren aus ihrem alten Vereinsheim im Industriegebiet, einem alten Betriebsgebäude eines früheren Energieversorgers, ausziehen musste. Als Arbeiten zur Ertüchtigung des dortigen Stromnetzes notwendig wurden, musste das Gebäude abgerissen werden.

Danach habe man viele Lösungen gesucht, bis die Naheliegende gefunden war, so Staab: Ein Bereich am Filterhaus im Aqwa, wo einst Gestrüpp und ein wenig attraktiver Teil der Liegewiese waren. "Die DLRG ist angekommen."