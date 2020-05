Viel Raum, um die Abstandsregeln einzuhalten: In der Astoria-Halle finden die Walldorfer Abiturprüfungen statt. Die Lehrer legen die Unterlagen jedem Schüler an seinen fest zugeschriebenen Platz. In jeder Hinsicht stellen die Prüfungen eine Herausforderung dar. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Wir hatten echt Glück", sagt Charisse direkt nach der Spanisch-Abiturprüfung in Walldorf. Sie und ihre Schulkameraden hatten in der großen Astoria-Halle schreiben müssen, wo Platz genug für alle Abiturienten – insgesamt sind es dieses Jahr 84 – ist, wo alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können und trotzdem ruhiges Arbeiten gewährleistet werden kann. Mit Glück aber meint Charisse, dass die Vorbereitungen aufs Abi am Walldorfer Gymnasium weitgehend vor der coronabedingten Schulschließung vollendet waren.

Als "absolut machbar" hatten andere Abiturienten die Prüfung bezeichnet, sie wirkten entspannt, wie nach einer "normalen Klausur, nur in der Astoria-Halle". Nicht ganz so ruhig seien offenbar Freunde, die Wirtschaftswissenschaften oder Politik teils an anderen Schulen zum Prüfungsthema hatten, berichtet Charisse: Sich den Stoff zuhause zu erarbeiten, vom Lehrer nur durch E-Mails unterstützt, sei da recht schwer gefallen. Ganz ohne den direkten Austausch im Unterricht gehe es eben nicht.

Vokabeln, Grammatik oder Textverständnis sind das eine, was aber bei einer eigenen Prüfung im Februar vor allem gefragt war: die Fähigkeit, einen Dialog auf Spanisch aufrecht zu erhalten, erklärt Abiturientin Ana Sofia. Schon da mussten sie die verschiedensten Themen drauf haben, allen voran Film und Drehbuch zu "Und dann der Regen" (im Original También la lluvia), der dann Abi-Thema war. Da galt es, sich über die Kolonialisierung Amerikas und soziale Unruhen im Bolivien der heutigen Zeit kompetent zu äußern, auch wurde beispielsweise die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien diskutiert.

Filme oder auch Serien im Originalton – als Tipp nannte die Spanischlehrerin "Die Telefonistinnen" – sind ebenso wie Bücher ein guter Weg, die Fremdsprachenkenntnisse auszubauen, erklärt Charisse: "Wenn man sich in eine Sprache vertieft, dann richtig." Ihre Spanischlehrerin erhält viel Lob von den beiden: Sie habe sich viel Zeit genommen, auch nachmittags, um die Schüler aufs Abi vorzubereiten, viele Anregungen für Verbesserungen gegeben, "das fand ich voll gut", meint Ana Sofia.

Nicht so gut dagegen lief die Kommunikation übers Internet, erzählt Charisse. Manche Schüler hätten eine direktere Interaktion mit den Lehrern gebraucht, einen Videoanruf etwa, aber da gab es technische Schwierigkeiten. Das solle kein Vorwurf sein, betonen Ana Sofia und Charisse: Sie selbst seien wie gesagt gut vorbereitet worden und sie hätten Verständnis, dass bei der hohen Arbeitsbelastung der Lehrer gerade in Coronazeiten nicht alles machbar sei. Das Internet "kann normalen Unterricht niemals ersetzen, der lebt von der Begegnung und vom Austausch", meint auch Gerald Kiefer, Leiter des Gymnasiums. Daher nutzte das Gymnasium auch die beiden Wochen vor dem Abitur, Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern anzubieten und letzte Fragen direkt zu klären.

Die Abschlussprüfungen stellen die Schule übrigens vor "riesige Herausforderungen": Die Astoria-Halle zu nutzen, ist das eine, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, macht man möglich. Am vergangenen Mittwoch saßen 82 Schüler im Deutsch-Abi, auch das machbar. Aber am nächsten Donnerstag finden Prüfungen in Biologie, Chemie, Physik, Musik, Geschichte, Gemeinschaftskunde und Geografie gleichzeitig statt, zehn Kurse auf einmal sind anwesend – durch Corona besonders gefährdete Schüler in einem separaten Raum. Die sieben Prüfungen dauern nicht gleich lang und haben unterschiedliche Bedingungen, so arbeiten Musikschüler auch mit Hörbeispielen, die die anderen natürlich nicht stören dürfen.

Zwei Dinge möchte der Schulleiter betonen: In Walldorf könne sich keine Schule über schlechte Computerausstattung beklagen; aber ein Rundum-Sorglos-Paket habe man deshalb noch lange nicht. So gebe es datenschutzrechtliche Bedenken bei der Nutzung beliebter, teils frei verfügbarer Programme etwa für Videotelefonate. Dann sei die Frage, wie benutzerfreundlich – für Schüler wie Lehrer – die Programme seien. Und schließlich sei die Ausstattung der Schüler zuhause sehr unterschiedlich, so Kiefer: "Es darf ja nicht sein, dass bestimmte Schüler ausgeschlossen werden, bloß weil es an der Technik hapert."

In Sachen Abitur war das Ziel, die Vorbereitung des notwendigen Stoffs bis 16. März abzuschließen, so Kiefer: "Und die meisten waren durch." Nach der Schulschließung galt es, zu üben und zu vertiefen, die Lehrer versandten Aufgaben per E-Mail oder stellten online Übungen zur Verfügung. Tipps, Handreichungen oder Leistungseinschätzungen wurden ebenfalls hauptsächlich per E-Mail gegeben. "Wir haben eine gute Vorbereitung aufs Abi gewährleistet."

Kiefer möchte auch die besondere Leistung des Lehrerkollegiums hervorheben, das sich ja nicht nur um Abiturienten kümmern muss: "Ich habe bei jedem die Verpflichtung erlebt: ,Gerade jetzt bin ich besonders verantwortlich, dass es mit dem Abitur gelingt’." Da wurden nicht wenige Abende und Wochenenden investiert, um zu korrigieren und Rückmeldungen zu geben. Mal abgesehen davon, dass der Unterricht coronabedingt mit mehr Aufwand verbunden war: Jede Klasse wurde in zwei Gruppen unterrichtet. Überdies blieben manche Schüler, die zur Risikogruppe gehören, weiter zuhause und mussten gesondert betreut werden. "Unsere Lehrer sind gewaltig mehrbelastet."

Schüler wie Lehrer seien in dieser Zeit "vor ungeheure Herausforderungen" gestellt, so Kiefer. Und die biete auch die Zukunft, gerade mit Blick auf digitale Lösungen, möglichst sicher, stabil, einfach zugänglich. Jede Schule erarbeite zurzeit pädagogische Konzepte, denen die Computerausstattung folgen müsse – wobei auch immer interessant sei, wie Computer die Pädagogen inspirierten, neue Formen des Unterrichts zu entwickeln.

Gerald Kiefers wünscht sich, dass das Land in dieser Hinsicht früher Signale gesetzt hätte, damit alle Schulen jetzt zumindest eine einheitliche Basis hätten. In Walldorf sei man "dank der finanziellen Möglichkeiten in einer absolut privilegierten Position", zumindest, was die Sach-Ausstattung angehe. Was das Personal angehe, sei aber das Land gefordert.