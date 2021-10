Walldorf. (heb) "Echt klasse!" heißt eine Wanderausstellung des Petze-Instituts für Gewaltprävention, die Kinder stärken und vor sexuellen Übergriffen schützen soll. Die Ausstellung für Grundschulen macht aktuell in der Walldorfer Schillerschule Station. Hier lernen Kinder spielerisch, dass sie "nein" sagen dürfen und dass es auch schlechte Geheimnisse gibt, die sie unbedingt weitererzählen sollten. Parallel dazu öffnete am Schulzentrum die Ausstellung "Echt krass!". Sie bietet Jugendlichen ab Klasse 8 die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema "sexuelle Grenzverletzungen" .

Überschriften wie "Wenn das Netz zum Tatort wird", "Netter Flirt oder blöde Anmache?" oder "Mädchen ticken anders, Jungs auch", machen neugierig. Was ist von den gängigen Klischees über Mädchen und Jungs zu halten? Was verbirgt sich hinter manchem coolen Spruch? Die Jugendlichen sind aufgefordert, Bewertungen abzugeben. Handlungsoptionen regen zum Nachdenken an und hinter einer Klappe gibt es Tipps zum besseren Flirten. Das heikle Thema Missbrauch in der Familie wird in einem Musikvideo jugendgerecht aufbereitet.

Über „Echt klasse!“ an der Schillerschule freuen sich (v.l.) Volker Hanke, Jutta Stempfle-Stelzer und Manfred Bugert. Foto: Pfeifer

Das gemeinsame Erkunden der Ausstellung mit den Klassenkameraden erleichtert den Austausch: Die Fragen beschäftigen viele Jugendliche, sie trauen sich aber oft nicht, sie zu stellen. "Ich finde gut, dass man hier viel machen kann", sagt eine 15-Jährige. Das Thema sexuelle Beleidigung kennt sie aus eigener Erfahrung.

Interessiert erforschen Zehntklässler die interaktiven Stationen zu den Themenfeldern Kommunikation in Teenagerbeziehungen, sexistische Werbung und Pornografie, eigene Bedürfnisse und die des Partners/der Partnerin, Gruppendruck und emotionale Abhängigkeiten und nicht zuletzt die Gesetzeslage und Hilfe bei sexuellen Grenzverletzungen.

Dass eine Jugendliche Stellungen mit Barbiepuppen nicht anschauen mochte, gehört zum Recht auf Selbstbestimmung dazu, sagt Manfred Bugert. Er ist Schulsozialarbeiter an der Waldschule und koordiniert das siebenköpfige Team der Schulsozialarbeit in Walldorf. Zur Ausstellung gebe es Unterrichtsmaterial mit Vorschlägen, berichtet er. Das Thema sexualisierte Gewalt werde vor dem Besuch der Ausstellung behandelt, danach gebe es in den Klassen noch eine Nachbereitung.

"Wo hört der Spaß auf?", lautet der Titel einer Illustration mit verschiedenen Szenen auf einem Schulhof. Mit roten und grünen Magneten können die Jugendlichen die Aktionen bewerten. Mehrere Jungs tauschen sich über die Frage aus, was jeweils "ok" ist und was nicht. Die zwei Mädchen, die sich an den Händen halten und küssen, bekommen grün. Rot gibt es für Szenen, in denen der Widerwille gegen eine Berührung deutlich erkennbar ist. Bei Szenen, in denen jemand sich einen Spaß auf Kosten eines Dritten macht, gehen die Meinungen dagegen auseinander. "Der lacht doch", sagt einer der Jugendlichen über einen Jungen, der von einem Größeren im "Schwitzkasten" gehalten wird. Eine harmlose Rangelei also? Nein, meint Elke Anders-Lasch und stellt klar: "Der Junge lacht aus Verlegenheit, weil er sich nicht wehren kann." Die Schulsozialarbeiterin kennt solche Szenen und sieht eine klare Grenzverletzung.

Die Idee, die Ausstellungen des Petze-Instituts für Gewaltprävention nach Walldorf zu holen, stammt von ihr. Sie sagt: "Ich finde die Ausstellung gut, weil sie Grenzverletzungen aufzeigt und deutlich macht, dass sexualisierte Gewalt nicht in Ordnung ist." Die Ausstellung "Echt klasse!" wurde mit Beteiligung der Schüler, Lehrer, Schulleitung und Elternvertreter und mit musikalischer Umrahmung durch Jörg Schreiner am Montag in der Schillerschule eröffnet. Nach der offiziellen Eröffnung beider Ausstellungen mit geladenen Gästen hat auch die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Ausstellungen zu sehen.

Info: Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung "Echt klasse!" in der Schillerschule am 21. Oktober zu sehen, die Ausstellung "Echt krass!" im Schulzentrum öffnet am 21., 27. und 28. Oktober: jeweils von 18 bis 20 Uhr.