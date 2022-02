Walldorf. (RNZ) Wie sieht der Alltag von pflegenden Angehörigen aus? Vor welchen Herausforderungen stehen die Beteiligten? Was erleben sie – auch an Schönem oder Kuriosem? Was motiviert zum Weitermachen trotz aller Belastung? Wie reagiert das nähere Umfeld – die Familie, Freunde und Nachbarn? Und was könnte dazu beitragen, dass die Teilhabe von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen noch lange möglich bleibt und die Menschen nicht in die Isolation geraten und im öffentlichen Leben "unsichtbar" werden?

Fragen, denen sich das Demenzprojekt "Schulterschluss" der Stadt Walldorf in einem Filmprojekt widmete und der nun auf der Homepage der Stadt Walldorf zu sehen ist. Das teilte die Verwaltung mit. Neun Angehörige von Menschen mit Demenz aus Walldorf geben darin Auskunft über ihre aktuelle Lebenssituation und ermöglichen dem Zuschauer Einblicke in ganz persönliche Erfahrungen mit der Erkrankung.

Offen über die Thematik zu reden, ist nicht selbstverständlich. Vielen Betroffenen fällt dies schwer. Manche schämen sich, wollen den Angehörigen vor Stigmatisierung und Ablehnung schützen oder befürchten in der Öffentlichkeit auf Unverständnis zu stoßen, wenn kognitive Ausfälle und Defizite bekanntwerden.

Die Walldorfer Protagonisten möchten nun mit ihrem mutigen Engagement aus der Anonymität in die Öffentlichkeit treten und stellvertretend für alle Angehörigen mit dem Film dazu beitragen, Tabus aufzubrechen und Einblicke in den Alltag eines pflegenden Angehörigen zu gewähren.

Der Film soll dazu beitragen, für das Thema Demenz zu sensibilisieren, darüber informieren, welchen Themen die Beteiligten im Alltag gegenüberstehen und vor allem anderen Betroffenen Mut machen, rechtzeitig Hilfe von außen anzunehmen. Es ist die Rede von Vätern, Müttern, Ehefrauen und Ehemännern, von Schwiegermüttern und Großvätern. Bei allen liegt eine Demenzerkrankung vor und alle werden von ihren Angehörigen, zum Teil bereits seit Jahren, liebevoll versorgt.

Alle Interviews sind professionell zu einem Kurzfilm verarbeitet, der künftig im Rahmen des laufenden Modellprojektes zum Einsatz kommen wird. Das Filmprojekt ist im Zuge des zweijährigen Förderprojekts "Demenz im Quartier" der Alzheimer Gesellschaft Baden- Württemberg entstanden, für das die Stadt Walldorf als eines von fünf Modell-Quartieren ausgewählt wurde.

Das Projekt ist Teil der Landesstrategie "Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten." und wird vom Land gefördert.

Info: Interessierte können den Film unter www.walldorf.de sehen.