Walldorf. (rö) "Wir machen Musik, die uns Spaß macht", sagt Jörg Schreiner. Der vielseitige Sänger und Musiker, der in Walldorf wohnt, ist ein Hans Dampf in allen Gassen und seit 1989 als Künstler aktiv. Erfolgreich mit Kinderbüchern ("Theo Tollpatsch" und "Kalle Kompass"), macht er mit Kindern auch Musik (zum Beispiel "Rock4Kids"), engagiert sich als zweiter Vorsitzender im Kulturförderverein Kurpfalz, ist selbst als Produzent und Autor für sich und andere tätig und steht regelmäßig solo bei "Wohnzimmerkonzerten", im Trio oder eben mit "Schreiner - Die Band" auf der Bühne. Von dieser Truppe, die bereits seit den neunziger Jahren zusammenspielt, erscheint jetzt die erste CD "Vaterherz".

"Das ist eine Zusammenstellung von Liedern aus den letzten über 20 Jahren", sagt Jörg Schreiner über das Album, das ab Oktober 2018 in seinem heimischen Studio aufgenommen wurde. "Schreiner - Die Band" sind neben ihm selbst an Gesang und Gitarre, Nelly Nelliste (Schlagzeug), Michael Scheffler (Bass), Claude Schmidt (Piano), Mario Grimmling (Orgel), Marvin Merkhofer (Gitarre) sowie Gast Jochen Treu (Saxofon). "Die Aufnahmen haben viel Spaß gemacht", erzählt der Bandleader, "alle singen toll, das ist eine glückliche Fügung und gibt auch live tolle Chöre".

Nach der Selbsteinschätzung Schreiners ist die Band "ein cooler Haufen", auf der anderen Seite aber "hoffentlich nicht langweilig". Denn: "Wir trinken nicht, wir rauchen nicht, wir sind Familienväter und diskutieren über freie Energie", erzählt er mit dem Schreiner-typischen Grinsen. Für Abwechslung bei den Proben und Aufnahmesessions sorgt der Chef selbst: "Kochen ist meine Leidenschaft." Also fragen die Mitmusiker grundsätzlich: "Was gibt’s zu essen?" Musik wird aber auch gemacht.

Geboten wird auf "Vaterherz" deutsche Pop- und Rockmusik zum Mitsingen und Tanzen, die auch mal schlagerhafte Züge hat. "Ich bin großer Udo-Jürgens-Fan", sagt Schreiner, der auch schon für Eurovision-Song-Contest-Teilnehmerin Lou ein Album geschrieben hat. Er benutze die deutsche Sprache, weil er mit ihr aufgewachsen sei, die Wahrnehmung direkter als im Englischen sei. "Meine Zielgruppe sind Menschen in Deutschland, der Rhein-Neckar-Kreis ist meine Heimat, die Menschen hier möchte ich erreichen", sollen die Inhalte für die Zuhörer auch greifbar sein.

Thematisch geht es in den Stücken auf "Vaterherz" um Frieden, zwischenmenschliche Beziehungen oder die Begegnung der Kulturen. Das hört sich nach schwerer Kost an, soll aber ganz im Gegensatz vor allem gut unterhalten. Schon die Titel verraten einiges: "Wie konnte ich ohne dich sein?" und "Du fühlst dich gut an, Baby" sind Schreiners persönliche Favoriten, beides neuere Werke, stilistisch nicht weit weg von Peter Maffay. "Vielleicht hat’s abgefärbt", meint Schreiner, hat er doch den berühmten Kollegen bei einem von der Peter-Maffay-Stiftung initiierten Besuch mit Kindern aus der Region, die aus sozial schwachen Familien kommen, als "offenherzig und sympathisch" kennengelernt: "Er hat sofort mit den Kids Musik gemacht."

"Schreiner - Die Band" präsentiert die neue CD "Vaterherz" auf dem Maimarkt in Mannheim (zu sehen bei RNF am Montag, 6. Mai, erstmalig um 16 Uhr) und bei der CD-Release-Party am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, im Autohaus Pietsch in Walldorf. Da gibt es neben den neuen Songs auch ein paar alte Gassenhauer zu hören und nach dem Konzert legt ein DJ auf. Die CD ist bei Konzerten erhältlich oder zum Bestellen oder Herunterladen über die Homepage.