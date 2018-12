Bereits in Betrieb ist das im Juli bezogene Haus "WDF 54", in dem über 400 Mitarbeiter Platz finden. Fotos: Rößler/SAP

Walldorf. (rö) Dass der Softwareriese SAP an seinen hiesigen Standorten in Walldorf und St. Leon-Rot kräftig baut, ist dank der mächtigen Kräne im Industriegebiet der Astorstadt und im Gewerbepark Rot kaum zu übersehen. Gleich vier Großbaumaßnahmen stehen aktuell mehr oder weniger kurz vor der Fertigstellung, ein weiteres Gebäude wurde Mitte Juli sogar bereits bezogen.

Das Mehr an Platz, das damit entsteht, hat auch ganz praktische Auswirkungen: Im schon länger bestehenden Gebäude "WDF 13" in der Industriestraße hat laut Pressesprecher Björn Emde "am 1. August unsere neue Kantine" geöffnet, die "weitere Kapazitäten für das Mittagessen" bietet. Denn der zusätzliche Raumbedarf ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass das Unternehmen seit 2014 an den beiden Standorten in Walldorf und St. Leon-Rot um 2200 Mitarbeiter gewachsen ist, die nun teilweise "umgeschichtet" werden. Aktuell beziffert SAP die Zahl der Arbeitsplätze an den beiden Standorten auf zusammen 14.800. Weltweit sind es 93.800 Mitarbeiter in über 130 Ländern.

Mit einer jetzt in Betrieb genommenen Kantine hat SAP in Walldorf zusätzliche Kapazitäten für das Mittagessen geschaffen.

Startschuss für die laufenden Bauaktivitäten war im Oktober 2015, als die SAP ihre Pläne bekannt gab, am Standort Walldorf in den Bau eines neuen Bürogebäudes (WDF 49) für rund 700 Mitarbeiter, eines Blockheizkraftwerks und eines Rechenzentrums rund 100 Millionen Euro investieren zu wollen. Während die neue Energiezentrale schon im vergangenen Jahr ihren Betrieb aufgenommen hat, soll das Rechenzentrum bald so weit fertig sein, dass dort die Einweihung gefeiert werden kann. Die Technik im Inneren wird laut Björn Emde allerdings erst "ein paar Monate später bereit sein". Das Bürogebäude WDF 49 in der Dietmar-Hopp-Allee mit 700 Arbeitsplätzen schließlich soll im ersten Quartal 2019 bezogen werden können.

Schneller ging es mit "WDF 54" in der Daimler-Straße mit Platz für über 400 Mitarbeiter, das für einen Teil des Geschäftsbereichs "Global Business Operations" (GBO) seit Mitte Juli das neue Zuhause ist. Hinter der abstrakten Bezeichnung "GBO" steht ein Unternehmensbereich, in dem interne Prozesse und Systeme überdacht, vereinfacht und eng aufeinander abgestimmt werden, um die Effizienz in allen Geschäftsbereichen zu steigern.

Das Gebäude „ROT 24“ soll im ersten Quartal 2019 von 450 Mitarbeitern bezogen werden. Fotos: SAP/Rößler

Ein Bauende ist auch bei den beiden großen Bürogebäuden in Sicht, die in Walldorf und St. Leon-Rot praktisch baugleich in Modulbauweise errichtet werden. Laut Björn Emde kann "WDF 53", in direkter Nachbarschaft der "Sterne" gelegen, bis Ende des Jahres eröffnet werden, "ROT 24" soll dann im ersten Quartal 2019 folgen. Sie bestehen aus jeweils 224 Raumzellen, die jeweils fünf Meter breit sind, 20 Meter lang und 4,50 Meter hoch - und 40 Tonnen schwer. Die fertigen Gebäude haben eine Höhe von 18,50 Metern und eine Fläche von 12.500 Quadratmetern. Die Kosten hatte SAP bei den offiziellen Spatenstichen im Februar beziehungsweise Mai auf jeweils 22 bis 30 Millionen Euro beziffert. In beiden Häusern entstehen jeweils 450 Arbeitsplätze.

Für die Modulbauweise hatte sich das Unternehmen entschieden, um in großer Geschwindigkeit bauen zu können. Trotzdem legt man Wert auf eine schöne Fassadenstruktur, unter anderem mit individuell steuerbaren Sonnenschutzelementen, sowie auf großzügige Pausenbereiche und viel Licht im Inneren, damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen.