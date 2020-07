Mit der Rikscha ging es durch ganz Walldorf, um sich von den verschiedenen Gemeindegruppen und Arbeitskreise zu verabschieden: Nach sieben Jahren in Walldorf zieht Pfarrerin Wibke Klomp nach Wertheim. Foto: Pfeifer

Von Herbert C. Ebeling

Walldorf. Eine segensreiche Zeit, flankiert mit zahlreichen Entwicklungen liegt hinter der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf unter der Leitung von Wibke Klomp. Nach sieben Jahren wechselt sie nun nach Wertheim. Der Abschied fällt nicht leicht: So betonten der Walldorfer Kirchengemeinderats-Vorsitzende Rainer Dörlich und seine Stellvertreterin Hilke Woche: "Unsere Kirchengemeinde verliert damit ihre hoch engagierte und beliebte Pfarrerin."

An diesem Wochenende nahm Klomp Abschied von Walldorf und von vielen treuen Weggefährten – jedoch auf ganz besondere Weise: Die "Generationenbrücke" stellte ihre Rikscha, ein dreirädriges Fahrradtaxi, zur Verfügung und am Samstag luden die einzeln Gemeindegruppen und Kreise Wibke Klomp und Ehemann Carsten sowie die Kinder Christof (13) und Paula (9) unter Corona-Bedingungen zu neun verschiedenen Stationen ein. Los ging es ab 16.45 Uhr auf dem Kirchplatz mit Kirchenchor, Organisten und dem Arbeitskreis Kirchenmusik und Kantorei. Die Tour endete gegen 20.15 Uhr im Gemeindehaus mit dem Kirchengemeinderat.

An jeder Station wurden Abschiedsgeschenke überreicht und kurze oder längere Reden gehalten. So erinnerte Annette Eckert von der Kantorei an die stets lebendige Mitgestaltung von Gottesdiensten, Feiern von Ostern und Weihnachten sowie Konfirmationen: "Eure Reise führt Euch nun weiter nach Wertheim, wo Ihr demnächst anlegen, Euer Schiff festmachen und erneut den Anker setzen werdet", sagte Eckert und übergab der Familie einen ankerförmigen Luftballon.

Im Astor-Stift wurde die Familie von gleich vier Personen verabschiedet: dem Hausherrn Thorsten Antritter, der Seelsorgerin Doris Dirwald sowie von Doris Müller und Heide Scholl vom Senioren-Team. Sie sprachen von den steten Veränderungen, die eine Kirchengemeinde durchlebt – gerade auch durch den Wechsel des Pfarramtes. Und sie machten Wibke Klomp ein rührendes Angebot: "Wir bieten Dir gern einen festen Platz am großen Stammtisch der Waldörfer-Ureinwohner an."

Um 18.45 Uhr steuerte Oliver Tuscher die Rikscha mit seinen beiden Passagieren auf den Rathausvorplatz, wo sie vom Team und Besuchern des Fröhlichen Frühstücks empfangen wurden – ein besonderer Auftritt: Es war nämlich vor sechs Jahren, im April 2014, als Wibke Klomp und die "Generationenbrücke" das Fröhliche Frühstück für Seniorinnen und Senioren ins Leben riefen. Seither laden die "Generationenbrücke", die katholische Pfarrgemeinde und die evangelische Kirchengemeinde am jeweils ersten Montag im Monat dazu ins evangelische Gemeindehaus ein. "Viel Glück auf allen Deinen Wegen", wünschte Roland Portner stellvertretend für die "Generationenbrücke" und überreichte ein Apfelbäumchen als Abschiedsgeschenk: "Es soll wachsen und gedeihen – wie Du auch in und mit Deinen Aufgaben."

Auch im Radio war Wibke Klomp aktiv: Über 40 Mal hielt sie Impulse für "Kirche im SWR Stuttgart". In einer ihrer letzten Sendungen sprach sie über ihren bevorstehenden Wohnsitzwechsel: "Ich finde, trotz aller Anstrengung hat der Umzug auch etwas Gutes. Er bietet die Chance, sein ganzes Leben zu sortieren."

Der Abschieds-Gottesdienst am Sonntag war eine besondere Zusammenkunft der Walldorfer Christen auf dem Marktplatz. Im Pavillon stand der Altar, große rote Schirme hielten Sonnenstrahlen ab und sorgten für Schatten, Bänke luden in ausreichendem Abstand zum Sitzen ein.

Dekanin Annemarie Steinebrunner betonte, dass Wibke Klomp im Kirchenbezirk sieben Jahre unterwegs gewesen sei und mit viel Energie die Liebe Gottes unter die Menschen gebracht habe. Während Schuldekanin Christine Wolf den guten kollegialen Austausch mit Klomp hervorhob:"Überall ist Deine Originalität spürbar." Ehemann Carsten Klomp, Walldorfs Erster Beigeordneter Otto Steinmann und Diakon Oliver Tuscher lasen die Fürbitten vor. Tuscher betonte zusätzlich: "Ich würde gerne mitkommen, aber Walldorf ist meine Heimat."

Bürgermeisterin Christiane Staab erinnerte sich in ihrem Grußwort an viele schöne Moment wie zum Beispiel die vielen Gespräche über den Gartenzaun – schließlich waren die beiden Nachbarn. Klomp habe die Kirchengemeinde nachhaltig geprägt: "Du wirst in dieser Gemeinde fehlen." Der katholische Priester Michael Hettich sprach von Gemeinsamkeit: Er sei dankbar für die ökumenische Zusammenarbeit. Als Abschiedspräsent überreichte er eine Regenbogen-Stola.

Für die IGMG-Mevlana-Moschee sprach Iman Zekai Arslan. Für ihn sei jeder Abschied auch ein Neuanfang und Klomp hinterlasse nur gute Erinnerungen. Schließlich verabschiedete sich auch der Kirchengemeinderat durch seinen Vorsitzender Rainer Dörlich. Er bedankte sich für die vielen Impulse durch Klomps langjähriges Engagement. Ganz im Sinne der seit vielen Jahren in Walldorf geübten Ökumene wurde der evangelische Gottesdienst am Sonntag mit dem Geläute der katholischen Pfarrkirche beendet.