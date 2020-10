Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Im großen neuen orangefarbenen und öffentlichen Bücherregal der Generationenbrücke in Walldorf finden nicht nur Bücher Platz: Auch DVDs, CDs und Puzzles können hinter den Türen mit den großen Bullaugen abgelegt werden. Und sie gehen weg wie warme Semmeln: Kaum stehen sie im Bücherregal, hat sich schon ein Interessent für sie gefunden. "Wir sind unheimlich froh, dass das Bücherregal so gut angenommen wird", freut sich Isolde Wittig, die am "Edeka-Markt Kissel SBK" das öffentliche Bücherregal betreut. Seit einigen Monaten steht es nun am "SBK", an der Ecke von Dannheckerstraße und Hans-Holbein-Straße. Einen besseren Standort – außer in der Hauptstraße – scheint es nicht zu geben. Denn das Regal wird rege in Anspruch genommen: Es vergeht kaum eine Stunde, wo sich nicht jemand ein Buch herausnimmt oder eines wieder hineinstellt.

"Die mitgenommenen Bücher finden selten den Weg wieder zurück", weiß Isolde Wittig. Das muss aber auch nicht sein: Wie bei anderen öffentlichen Bücherregalen auch, müssen sie nicht zurückgebracht werden. Bei Medien wie DVDs, CDs, Hörbüchern und Puzzles würde die Generationsbrücke es sich allerdings wünschen. "Es wäre schön, wenn weitere Familien und Kinder in den Genuss dieser Medien kommen könnten", so Isolde Wittig.

Nachschub gibt es indes genug, bisher stand das Regal nicht leer. In verschiedene Genres gegliedert gibt es neben Krimis und Romanen auch Fächer für Bücher, die die Freizeit oder das Hobby betreffen, sowie welche über Länder und Natur. Für die Bücher, die keiner Kategorie zugeordnet werden können, gibt es alphabetisch sortierte Fächer. Zudem gibt es Kinderbücher und Jugendliteratur – man könnte ohne Weiteres sagen, hier steht eine Minibücherei. Und mit der hat Isolde Wittig alle Hände voll zu tun, wie sie berichtet. Ein paar Mal in der Woche schaut sie nach dem Rechten und sortiert ungeeignete Bücher – darunter Horrorkrimis – aus.

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Menschen, die Bücher einstellen, sehr genau. Nur einmal hatte jemand ein uraltes Steuerrecht im Regal entsorgt. Das sei ganz schnell wieder "herausgeflogen", so Wittig, denn mit einem veralteten Steuerrecht kann niemand etwas anfangen und die Bücher sollen Freude und Wissen bringen.

Während des Corona-Lockdowns hatte jemand zudem wohl seinen Keller ausgemistet und einige Kartons mit Büchern vor das Regal gestellt. Der- oder diejenige hatte allerdings nicht bedacht, dass Kartons bei Regen aufweichen und die Bücher darin kaputt gehen und dann nicht mehr zu gebrauchen sind.

Auch in der Hauptstraße stehen zwei kleinere öffentliche Bücherregale, von denen eins neu ist. Beide werden von Barbara Mühle von der Generationsbrücke betreut. In einem Regal gibt es seit neustem Platz für Kinderbücher und Jugendliteratur, die Bücher werden auch hier oft ausgeliehen und finden selten den Weg zurück. "Die meisten Menschen verhalten sich vorbildlich und platzieren die Bücher sogar in den vorgesehenen Genres", erzählt Barbara Mühle.