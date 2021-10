Von Maria Stumpf

Walldorf. Verloren und gefunden: Uhren, Ketten, Geldbeutel, Rucksäcke, rund 40 Fahrräder, ein feuerroter Kindertretroller, ein Senioren-Elektromobil in leuchtend blau – und sogar Autos. Das alles und noch einiges mehr sammelte sich 2020 im Fundbüro im Walldorfer Rathaus an und wurde dort erst einmal sechs Monate verwahrt. Weil sich die Eigentümer aber nicht meldeten, wurden einige Dinge nun in der Tiefgarage des Rathauses versteigert. Andere Sachen wurden entsorgt, gut erhaltene Kleidung ging an karikative Einrichtungen.

Gefundene Fahrräder stoßen immer auf besonders großes Interesse: Für kleines Geld konnte man sie ersteigern. Foto: Helmut Pfeifer

Zu den Versteigerungsterminen "kamen bislang im Schnitt bis zu 60 Menschen. Der Renner sind immer die Fahrräder", erzählt Elfie Förster von der Fundsachenverwaltung. Sie macht den Job seit sieben Jahren "mit viel Spaß an der Sache" und tatkräftiger Unterstützung der Hausmeister Felix Wolf und Heiko Baust. An diesem Tag finden sich allerdings nur rund 30 potenzielle Käuferinnen und Käufer in der Tiefgarage ein. "Vielleicht liegt es an Corona", zuckt Hausmeister Wolf die Schultern. "Muss sich erst wieder rumsprechen." Eine ältere Frau schaut sich derweil die Fahrräder ganz genau an. Will sie kaufen? "Nein, ich schaue nur, ob vielleicht mein gestohlenes Fahrrad dabei ist."

Doch dann geht es Schlag auf Schlag, der Hammer fällt im Minutentakt, als die Auktion beginnt. Bei einem Mindestgebot von einem Euro kommen Schnäppchenjäger schnell auf ihre Kosten. Manche Räder wechseln die Besitzer sogar für diese Summe. An diesem Tag finden sogar drei Autos neue Eigner. "Schrottfahrzeuge haben wir tatsächlich das erste Mal dabei", verrät Elfie Förster. Die alten Fahrzeuge wurden zwar ohne Papiere und ohne Schlüssel im Stadtgebiet sichergestellt, für manche Käufer scheinen sie trotzdem interessant. Wen wundert es: BMW, Peugeot 206 sowie Renault Clio stehen wohl bald auf dem Stellplatz einer kleinen Walldorfer Werkstatt. "Die schlachten wir aus, das lohnt sich schon", verraten die Käufer und zahlen zufrieden die paar Euro pro Auto. Sie waren die einzigen Bieter.

Eine junge Frau freut sich kurz darauf für vier Euro über die neue, alte Armbanduhr, der Kindertretroller wird für zwei Euro für die Enkelin ersteigert und so manche Besucher rollen letztlich glücklich mit einem neuen Rad nach Hause. "Wir suchen ein altes Rad, um damit zum Bahnhof zu fahren. Wenn es dort geklaut werden sollte, wäre es nicht so schlimm", erklärt ein Ehepaar sein Interesse. Dass sich drei weitere Bieter genau dieses schicke 28-Zoll-Rad auch ausgeguckt haben, ist Pech. Auf 30 Euro treiben sich die Bieter gegenseitig in die Höhe und am Ende hat der Ehemann den Zuschlag. Zufrieden grinsend zieht er von dannen.

Am Ende der Auktion bleiben an diesem Tag nur an die 250 Euro für die Stadtkasse. In den Jahren vor Corona freute man sich auch mal über 800 bis 900 Euro. "Wird schon wieder werden", sind sich die Veranstalter sicher. Warum auch nicht: In der Tiefgarage parken schon wieder etliche Räder, die im Jahr 2021 gefunden wurden.