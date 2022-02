Von Timo Teufert

Walldorf. Welche Flächen werden in Walldorf überschwemmt, wenn es zu einem Starkregen kommt, bei dem es in kurzer Zeit lokal begrenzt viel und starken Niederschlag gibt? Um diese Frage geht es beim Starkregenrisikomanagement, das das Ingenieurbüro Unger für Walldorf erarbeitet hat und das Ralph Liebold im Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr vorstellte.

Durch die eher flache Topografie kommt es in Walldorf kaum zur Bildung von ausgeprägten Fließwegen bei Starkregen, wie Liebold ausführte. Durch die simulierten Starkregenereignisse entstehen, verteilt in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes, Ansammlungen von Oberflächenwasser, die in Risikokarten grafisch sichtbar gemacht werden. Eine starke Ausbildung von zusammenhängenden Abflussrinnen entsteht eher nicht. Die Gefährdung durch hohe Fließgeschwindigkeiten spielt eine sehr untergeordnete Rolle.

Die Zunahme von lokalen Starkregenereignissen hat dazu geführt, dass das Land ein Förderprogramm für das Starkregenrisikomanagement aufgelegt hat, welches die Astorstadt in Anspruch genommen hat. Denn Starkniederschläge verursachen Überschwemmungen und Schäden in der Größenordnung von 50 Prozent der Gesamtschäden, die durch Hochwasser in Baden-Württemberg im Mittel jährlich entstehen. Im Gegensatz zu Flusshochwasser treten die Überschwemmungen durch Starkregen auch außerhalb und unabhängig von Gewässern auf und stellen insbesondere durch die extrem kurzen Vorwarnzeiten ein hohes Gefährdungspotenzial dar: "Diese Regen kann man fast nicht vorhersagen", so Liebold.

Das Starkregenmanagement beginnt bei einer Niederschlagsmenge von 38 Millimetern pro Stunde: "Bereits bei einer Warnung vor markantem Wetter rechnet man mit 15 bis 25 Millimetern pro Stunde als Bemessungsmenge der Kanalisation", so Lieber. Und schon bei dieser Menge komme die Kanalisation an ihre Grenzen. Zum Vergleich: Bei der Unwetterkatastrophe im Mai 2016 in Braunsbach im Kreis Schwäbisch-Hall fielen 100 Millimeter Regen in einer Stunde – verteilt auf sechs Quadratkilometer.

Weil die Wassermengen deutlich über den Bemessungsgrenzen der Kanalnetze liegen, können schnell auch Siedlungsflächen bei einem Starkregen unter Wasser stehen. Insbesondere Bebauung und Infrastruktur in Senken können dabei erheblich geschädigt werden. Auf Basis des "Kommunalen Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg" können die Gefahren und Risiken analysiert und so kommunale Starkregenkarten erstellt werden.

Ausgeprägte Fließwege dürften sich im recht ebenen Walldorf kaum bilden, dennoch würde es den simulierten Ereignissen nach in Senken zu Wasseransammlungen in mehreren Straßenzügen geben, was bei außergewöhnlichen Ereignissen zu Wasserständen mit Tiefen bis zu 30 Zentimetern und mehr führt. Die jeweilige Betroffenheit von Grundstücken lässt sich aus den erarbeiteten Risikokarten ersehen, die auf der Homepage der Stadt Walldorf einsehbar sind.

"Die Gefahrenkarten wurden ausgewertet und eine Risikoanalyse durchgeführt, bei der risikobehaftete Siedlungsbereiche, Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und Bereiche mit zu erwarteten Gefährdungen identifiziert wurden", erläuterte Liebold. Das entwickelte kommunale Handlungskonzept umfasst die Themen Informations- und Flächenvorsorge, Krisenmanagement und ein Konzept für kommunale bauliche Einrichtungen. Als Risiko-Objekte wurden 15 städtische Gebäude identifiziert, für die Vorsorgemaßnahmen im Zuge der Bauunterhaltung getroffen werden sollen, so Stadtbaumeister Andreas Tisch. Für private Gebäude oder Unternehmensgrundstücke stellt die Gefährdungsanalyse eine Hilfestellung für objektbezogene Hochwasserschutzmaßnahmen dar, betonte Liebold.

"Die Informationen sollen dazu beitragen, für Gefahren zu sensibilisieren und Bürger zu ermuntern, Vorsorge gegenüber Starkregenereignissen zu treffen, um mögliche Schäden im Ernstfall zu vermeiden oder zumindest spürbar zu verringern", sagte Bürgermeister Matthias Renschler. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) wollte von Liebold wissen, ob es für die Kommune Synergien mit dem Geländemodell gebe, insbesondere was zukünftige Bauplanungen betreffe. Stadtbaumeister Tisch erläuterte dazu, dass im Zuge von Neuplanungen auf der Niederschlagsentwässerung ein großes Augenmerk liege. "Im Baugebiet Walldorf-Süd sieht man dunkelblaue Bereiche auf der Karte, doch dies sind die geplanten Versickerungsflächen", so Tisch.

"Welche Rolle spielen Entsiegelungsmaßnahmen für das Starkregenmanagement? Müssen wir noch mehr Flächen entsiegeln oder mehr begrünen?", fragte Maximilian Himberger (Grüne). Seine Antwort werde meist nicht gerne gehört, kündigte Liebold an, doch für solche extremen Starkregen spiele es fast keine Rolle, ob eine Fläche versiegelt sei oder nicht. Denn auch auf einer Wiese versickere nur ein Teil des Regens. "Für den Gesamtwasserhaushalt ist jede Versiegelung natürlich ein großer Schaden", so der Ingenieur.

Die Kartierung mache deutlich, dass private Eigentümer sich aktiv mit den Risikokarten auseinandersetzen müssten, so Günter Lukey (FDP). Das bestätigte Liebold: "Jeder sollte sich aktiv mit den Karten beschäftigen und schauen, ob sich sein Grundstück in einem überflutungsgefährdeten Bereich befindet." Wenn ja, könnten entsprechende Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen werden.