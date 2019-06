Walldorf. (rö) Jürgen Vogel ist seiner Zeit voraus: 2020 wird das 20. Zeltspektakel im Zirkuszelt hinter dem Walldorfer Tierpark stattfinden, das kleine "Jubiläum" hat der Macher schon fest im Blick. Zuvor ist aber die 19. Auflage an der Reihe, die vom 27. August bis 7. September über die Bühne geht. Und Vogel blickt im Pressegespräch zum Programm auf "eine Vision" zurück, die Walldorfs heutiger Erster Beigeordneter Otto Steinmann und er selbst beim Start der beliebten Veranstaltung im Jahr 2001 gehabt hätten: "Wir wollten, dass die Ferienbetreuung zentral stattfindet." Dafür wird der nächste Schritt jetzt getan: "Zum ersten Mal wird das Zirkuszelt schon vier Wochen vor dem Zeltspektakel aufgebaut, damit wir dort den ’Urlaub ohne Koffer’ zentral anbieten können", sagte Steinmann. Damit sind die Kinder, auch wenn es regnet, "gut bedacht durchs Zelt", so Vogel.

Das Zelt steht ganze sechs Wochen in Walldorf, nach vier Wochen "Urlaub ohne Koffer" startet das Zeltspektakel samt "dem ganzen Drumherum" in Sommerferienwoche fünf. Dazu gehören wie gewohnt das verlässliche Betreuungsangebot "Urlaub auf dem Waldspielplatz" (in zwei Runden vom 27. bis 30. August und vom 3. bis 6. September), der "Tag bei den Waldspielmenschen" (am 30. August und 6. September), das Kinderfilmfestival, das werktäglich um 18 Uhr im kleinen Zirkuszelt Kinderfilmklassiker von "Pippi geht von Bord" bis "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" zeigt und oft mindestens so viele Eltern wie Kinder anzieht. Auch das Waldrestaurant auf Zeit öffnet wieder seine Türen, zwar in diesem Jahr mit neuem Wirt ("feinwärts catering" aus Heidelberg), aber bewährten Zeltspektakel-Angeboten wie dem Mittagstisch oder dem Brunchbüfett zur Sonntagsmatinee am 8. September mit Olli Roth. Im Waldrestaurant ist zudem wieder eine Kunstausstellung zu sehen, die Bilderschau "Vom Kleinen zum Großen" der in Heidelberg lebenden Künstlerin Mara Blunck. Für Jürgen Vogel nicht zuletzt eine "Dekoration, in der man sich wohlfühlen kann", die man aber auch aufmerksam anschauen kann. Bewährt auch der werktägliche Ausklang mit der "Louis Trinker Band" ab etwa 23 Uhr am Lagerfeuer, während am Samstag, 31. August, nach der Kleinkunstveranstaltung "Amber Hill" auf der Musikbühne stehen.

Nicht fehlen darf natürlich der Mitmachzirkus "Sorriso", der diesmal unter dem Motto "Biss in Transsilvanien" steht, in der zweiten Woche bereits ausgebucht ist und in der ersten noch wenige Restplätze hat. "Die Kinder sind eine Woche zugange und unfassbar fokussiert auf ihre Gala", zeigt sich Vogel beeindruckt. Er bekomme "immer noch Gänsehaut, wenn die Kinder plötzlich zum Clown werden oder richtig mutig sind, weil es ihnen zugetraut wird". Aus seiner Sicht ist es "unfassbar, was die Kinder da leisten", angeleitet vom bewährten Team aus Zirkuspädagogen und Artisten und "auch für die Eltern immer wieder beeindruckend". Davon kann man sich bei insgesamt vier Zirkusgalas (am 31. August, 1., 7. und 8. September, jeweils um 15 Uhr) überzeugen.

Bleiben die Kleinkunstveranstaltungen, nicht nur für Bürgermeisterin Christiane Staab "am Ende der Sommerferien ein absolutes Highlight". Den Auftakt macht am Dienstag, 27. August, die ursprünglich aus Heidelberg stammende, vielversprechende A-cappella-Band "anders" mit ihrem Programm "Viel Lärm um dich". Mit deutscher Popmusik ohne Instrumente nimmt sie ihre Zuhörer mit auf eine Sightseeingtour durchs Studentenleben. Beginn ist wie an den anderen Abenden auch um 20.30 Uhr. "Einfach Compli-Katie" heißt es am Mittwoch, 28. August, mit Komödiantin Katie Freudenschuss. "Eine fantastische Frau und eine fantastische Musikerin mit einer doch sehr scharfen Zunge", verspricht Jürgen Vogel. Einen "Geheimtipp" nennt er die Akkordeonistin Carmela de Feo, die als "La Signora" am Donnerstag, 29. August, das Programm "Die Schablone, in der ich wohne" präsentiert.

Gar "unfassbar" nennt Vogel "Gankino Circus", die am Freitag, 30. August, mit "Die Letzten ihrer Art" in der Manege stehen. Bei den vier "virtuosen Musikern" und "begnadeten Geschichtenerzählern" ist der Zeltspektakel-Chef "sicher, dass die Energie in Sekundenbruchteilen überspringen wird". Die erste Woche beschließt am Samstag, 31. August, Ingo Appelt mit "Besser … ist besser! Das Update! Jetzt noch besser!" "Er kann auch über der Gürtellinie", meint Vogel und meint, Appelt sei "wieder da angekommen, wo er angefangen hat".

"Wildes Holz", schon mehrfach in Walldorf zu Gast, bringen am Dienstag, 3. September, "Höhen & Tiefen" und zeigen wieder einmal, dass eine Blockflöte problemlos eine E-Gitarre und eine Rockröhre ersetzen kann. "Ein bisschen schräg, ein bisschen laut", charakterisiert Vogel Jochen Malmsheimer, der dem am Mittwoch, 4. September, unter dem seltsamen Titel "Dogensuppe Herzogin - Ein Austopf mit Einlage" gerecht werden will. "Wenn die Narzissten wieder blühen" heißt es am Donnerstag, 5. September, mit der studierten Psychologin Vera Deckers, einer Newcomerin, die "viel zu erzählen" hat. Bei Jess Jochimsen ist am Freitag, 6. September "Heute wegen gestern geschlossen". Zu hören gibt es "keine Witze im Drei-Sekunden-Takt", stattdessen müsse man sich Jochimsens Sätze zu Ende anhören - "dann sitzt das auch". Liza Kos, aus Russland stammend, zieht dann zum Abschluss des Kleinkunstprogramms am Samstag, 7. September, in "Was glaub‘ ich, wer ich bin?" Deutsche, Türken und Russen samt vieler Klischees durch den Kakao. Danach steigt auf der Musikbühne die Zeltspektakel-Abschlussparty.

Info: Vorverkauf an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, in Walldorf an der Rathaus-Pforte und bei Grüner Krebs, in Wiesloch bei der Flugbörse sowie unter www.zeltspektakel.info und Telefon 0 72 54/4 06 93 23.