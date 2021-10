Von Timo Teufert

Walldorf. Plätze in einem Pflegeheim sind in Walldorf ein knappes Gut. Und die Anzahl der Zimmer wird sich bis Ende 2023 noch einmal verringern: Denn die Stadt muss das Pflegezentrum aufgrund von gesetzlichen Vorgaben umbauen und neu organisieren. So verlangt die Landesheimbauverordnung, dass es nur noch Einzelzimmer in der Einrichtung gibt. Dies führt zu einer Reduzierung von derzeit 70 auf 61 Plätze. Die Verordnung setzt aber auch Mindestgrößen für die Bewohnerzimmer und die Aufenthaltsbereiche in den Wohngruppen fest, wodurch noch einmal drei Plätze wegfallen. So hat das Pflegezentrum in Zukunft nur noch 58 Plätze.

Weil es Überlegungen gibt, eine neue stationäre Pflegeeinrichtung in Walldorf zu schaffen, hatte die Stadt ein Fachbüro beauftragt, zu prüfen, wie das derzeitige Haus dann genutzt werden könnte: "Überraschenderweise hat das Büro in diesem Zusammenhang festgestellt, dass zur Erfüllung der Vorgaben der Landesheimbauverordnung bauliche und organisatorische Maßnahmen benötigt werden", heißt es in der Vorlage. Bislang habe die Heimaufsicht gegenüber dem Betreiber – der Astor-Stiftung – und der Stadt die definierten Größen für die Gemeinschaftsflächen nicht kommuniziert.

Die Landesheimbauverordnung ist seit 2019 in Kraft, für Walldorf gibt es durch das Baujahr der Einrichtung eine Übergangsfrist bis Ende 2023, um die neuen Auflagen zu erfüllen. Pro Bewohner müssen fünf Quadratmeter Aufenthaltsbereich nachgewiesen werden, in den Wohngruppen noch einmal 3,3 Quadratmeter pro Bewohner. "Das schaffen wir nur, wenn wir in den Gruppen weitere Aufenthaltsbereiche anbieten", erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Im Bestand sind diese Flächen zu gering. "Mit dem Fachbüro ist versucht worden, eine Lösung zu finden, bei der wir keine oder möglichst wenige Plätze verlieren", so Tisch. Durch die Zusammenlegung von Wohngruppen und deren Vergrößerung sei es möglich, "Maximalplätze zu erhalten, auch wenn wir drei Plätze und durch die Auflösung der Doppelzimmer weitere neun Plätze verlieren." Insgesamt schlagen die Umbauten mit 380.000 Euro zu Buche, 97.000 Euro davon fließen in neue Beleuchtungen, Türen und Anstriche.

"Die Landesheimbauverordnung legt Mindeststandards fest. Das ist sehr gut für Bewohner, weil ein sehr hoher Standard festgelegt wurde", sagte Gerhard Baldes (CDU). Bei Neubauten sei die Erfüllung auch kein Problem, bei älteren Häusern wie dem Pflegezentrum sei es eine Herausforderung, weil die neuen Bestimmungen nicht kompatibel mit der bestehenden Gebäudestruktur seien. "Letztendlich kostet uns das dringend benötigte Pflegeplätze, worunter auch die Wirtschaftlichkeit leide", sagte Baldes. Man habe aber einen sehr guten und umsetzbaren Kompromiss gefunden. "Wir bekennen uns ausdrücklich zum Astorstift." Die CDU frage sich aber, wie sich die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung nach dem Umbau entwickle: "Können wir dann noch langfristig den Standort erhalten?", wollte Baldes wissen und schlug vor, das Thema in einer Klausurtagung des Gemeinderates zu behandeln.

Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) wies darauf hin, dass ihre Fraktion schon seit Jahren fordere, konkret in die Planungen für eine weitere Einrichtung oder eine Erweiterung des Pflegezentrums zu gehen. "Klar ist schon sehr, sehr lange, dass selbst 70 Pflegeplätze viel zu wenig für eine Stadt von der Größe Walldorfs sind." Die Planungsstatistik gehe von 130 bis 140 Plätzen für die Astorstadt aus. Zu den geplanten Umbauten sagte sie: "Die Planung ist zwar nachvollziehbar, doch sie reduziert die Wohngruppen unseres Hauses von sieben auf fünf." Nach dem Umbau soll im Obergeschoss eine Gruppe mit 18 und eine Gruppe mit 14 Bewohnern entstehen – deutlich mehr als bisher. "Meine Fraktion ist sich einig: Wir wollen den Charakter der Einrichtung mit kleinen, familiären Gruppen erhalten. So wie wir es kennen, so wie es gelebt wird und so, wie es auch gut ankommt." Deshalb beantragte sie eine Reduktion auf nur sechs Gruppen, die Wohngruppe mit 18 Bewohnern sollte nicht umgesetzt werden, was aber zu einer weiteren Reduzierung der Plätze auf 57 führen würde. "Für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter brauchen wir einen Kompromiss", so Schröder-Ritzrau.

Wilfried Weisbrod (Grüne) wies darauf hin, dass die Landesheimbauverordnung bereits 2009 erlassen wurde. Sein Vorwurf: "Man hat alle Dinge, die dort festgelegt worden sind, erst einmal liegen lassen." Erst in letzter Zeit habe man sich Gedanken gemacht und dabei festgestellt, dass die Gemeinbedarfsflächen nicht mit einberechnet wurden. "Deshalb haben wir jetzt diese radikale Reduzierung unserer Pflegeplätze, was in Zukunft den wirtschaftlichen Betrieb eines Pflegeheims noch schwieriger machen wird." Er plädierte deshalb dafür., die Wohngruppe mit 18 Personen beizubehalten: "Noch ein Platz weniger und sechs Wohngruppen bedeutet dann mehr Personal. Dann wird die Wirtschaftlichkeit noch mehr in Frage gestellt", so Weisbrod, auch wenn er Pflegeheime nicht unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt betrachten wolle.

"Wir haben in den letzten zehn Jahren in Walldorf viele Dinge diskutiert, wo nichts auf den Weg gebracht wurde", sagte er. Dazu gehöre auch ein neues Pflegeheim. "Wir sind jetzt gefordert und müssen relativ schnell einen Beschluss fassen, dass ein neues Pflegeheim in Walldorf gebaut wird." Realisiert werden müsse dies mit den maximal möglichen 100 Plätzen: "Wenn man sich unsere Einwohnerzahl anschaut, werden wir in Zukunft eine Zunahme von pflegebedürftigen Personen haben." Man müsse sich aber überlegen, wie man den Betrieb im alten Astorstift langfristig sichere.

Der notwendige Umbau soll bei laufendem Betrieb erfolgen. "Das wird eine Gratwanderung. Denn gerade für ältere Menschen bedeuten Veränderungen ihrer gewohnten Umgebung eine große Herausforderung", mahnte Günter Lukey (FDP). Hier müsse mit Fingerspitzengefühl vorgegangen werden, damit der Umbau die Bewohner möglichst wenig tangiere. Energetische Sanierungen seien beim Umbau nicht geplant: "Obwohl wir bei einem Bau aus den 1990er-Jahren durchaus Optimierungen sehen." Auch Lukey verwies auf die Wirtschaftlichkeit: "Weniger Plätze führen zwangsläufig zu weniger Einnahmen für die Astorstiftung und im Endeffekt muss die Stadt das vergrößerte Defizit abdecken." Große Sorge bereitet der FDP die mit der Reduzierung einhergehende Knappheit an Pflegeplätzen: "Wir sehen daher ein weiteres Pflegezentrum in Walldorf als dringend notwendig an. Die Verwaltung soll zeitnah Vorschläge für einen Standort und einen Neubau unterbreiten."

Bürgermeister Matthias Renschler warnte davor, auf einen weiteren Platz zu verzichten, wie die SPD vorgeschlagen hatte: "Ein Platz weniger klingt nicht viel, aber in Anbetracht dessen, dass wir nur wenige Plätze haben, ist ein Platz in Walldorf durchaus viel." Dieser Sichtweise schloss sich die Mehrheit der Gemeinderäte an: Der SPD-Antrag wurde bei sechs Ja- und 15 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt. Der Verwaltungsvorschlag wurde schließlich einstimmig angenommen, die sechs SPD-Räte enthielten sich.