Walldorf. (tt) Die Stadt Walldorf fördert nicht nur den Kauf von Lastenfahrrädern, der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung auf Antrag der Grünen auch eine Abwrackprämie für Krafträder mit Zweitaktmotor beschlossen. Die Walldorferinnen und Walldorfer, die ihren fahrbereiten Roller oder ihr fahrbereites Kleinmotorrad bis 125 Kubikzentimeter außer Betrieb nehmen und gleichzeitig ein Elektro-Zweirad im Fachhandel anschaffen, erhalten ab Februar 2021 dafür eine Prämie von maximal 500 Euro – abhängig von der Schadstoffklasse ihre alten Kraftrades.

Motorroller und Mofas seien im Straßenverkehr beliebt, wendig und brauchten wenig Platz, heißt es im Antrag der Grünen. "Doch sie erzeugen viele schädliche Abgase: Ein Zweitakter stößt über hundert Mal mehr Schadstoffe aus als andere Fahrzeuge", erklärte Wilfried Weisbrod, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Die gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide und Kohlenoxid lägen bei Rollern bis zu 7,5 mal höher als bei einem Auto. "Damit tragen sie erheblich zur Luftverschmutzung bei", so Weisbrod. Deshalb wolle man die Walldorfer bewegen, ihr Kraftrad abzuschaffen und stattdessen einen Elektroroller, ein E-Bike oder ein Pedelec zu kaufen.

Die Verwaltung bestätigt: "Laut einer internationalen Studie stoßen Zweitaktmotoren, die mit einem Benzin-Öl-Gemisch fahren, 10 bis 124 Mal so viele gesundheitsschädliche Kohlenwasserstoffe – wie das krebserregende Benzol – und durchschnittlich 20 Mal so viel primäre und 53 bis 771 Mal so viele sekundäre organische Aerosole (Feinstaub) aus wie andere Vehikel." Insofern sei eine Reduzierung der Anzahl solcher Zweiräder im Sinne des Umwelt- und Gesundheitsschutzes anzustreben. Aktuell seien in Walldorf 139 Leichtkrafträder bis 125 Kubikzentimeter zugelassen. In Tübingen, wo es schon seit 2016 ein solches Programm gebe, seinen in vier Jahren 62 Zweitakter außer Betrieb genommen worden.

Für die Abwrackprämie stehen in Walldorf 15.000 Euro für 2020 bereit. "Damit können etwa 50 Anträge gefördert werden", so die Verwaltung. Wer seinen Zweitakter mit Euro 3-Norm außer Betrieb nimmt, erhält 200 Euro, ein Kraftrad mit Euro 2-Norm 300 Euro und für Zweitakter, die nur die Euro 1-Norm oder schlechter erfüllen, gibt es 500 Euro. Voraussetzung ist unter anderem, dass das Fahrzeug mindestens drei Jahre auf den Halter zugelassen sein muss und ein Verwertungsnachweis eines anerkannten Entsorgers vorgelegt wird.

"Wir halten das für eine Vernichtung von Wirtschaftsgütern", sagte Uwe Lindner (CDU). Seine Fraktion halte eine Abwrackprämie für nicht erforderlich, da die Stadtwerke schon Förderprogramme für die Anschaffung von Elektro-Zweirädern anböten. "Und im Zweifel werden die Zweitakter hier stillgelegt und finden sich dann in Osteuropa oder Afrika wieder. Das führt zu keiner CO2-Einsprarung oder mehr Klimaschutz, so Lindner.

Ganz anders sah es Lorenz Kachler (SPD): "Der Antrag ist sinnvoll, sollte aber überarbeitet werden." Die Bezuschussung müsse höher sein, als von Grünen und Verwaltung vorgeschlagen. "Denn wir dürfen nicht unterstützen, dass billige Elektro-Roller gekauft werden." Stattdessen schlug er eine Prämie abhängig vom Preis der neuen Fahrzeuge vor. Auch Roller mit Viertaktmotoren sollten in das Programm aufgenommen werden, so Kachler. Zwar hätten die Krafträder nur einen geringen Anteil an den Gesamtfahrzeugen, sagte Günter Lukey (FDP). Dafür würden sie aber deutlich mehr Schadstoffe ausstoßen, was das Programm rechtfertige.

Für den Grundsatzbeschluss, die Abwrackprämie für Krafträder mit Zweitaktmotor in das Umweltförderprogramm der Stadt aufzunehmen stimmten die Gemeinderäte von SPD, Grünen und FDP sowie Bürgermeisterin Christiane Staab, fünf Räte der CDU stimmten dagegen.