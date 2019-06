Walldorf. (dpa-lsw) Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer verletzte sich am Sonntag in Walldorf schwer, als eine 29 Jahre alte Autofahrerin ihn an einer Ampel anfuhr. Beide warteten gegen 14 Uhr auf das grüne Signal an der Einmündung der Wieslocher Straße in die Landesstraße L723.

Als die Autofahrerin losfahren wollte, rutschte sie von dem Kupplungspedal ab. Ihr Auto machte einen unkontrollierten Satz nach vorne und prallte gegen das Motorrad. Der 71-Jährige stürzte und verletzte sich so schwer am Bein, dass er ins Krankenhaus kam.