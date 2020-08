Abenteuer im Walldorfer Wald waren das Alternativprogramm der KJG Walldorf zum traditionellen Zeltlager, das in Hauenstein hätte stattfinden sollen. So konnten die rund 50 Kinder unter anderem ihre eigenen Hütten errichten und gemütlich ausstatten. Fotos: privat

Von Klara Gaßner

Walldorf. Das Programm des Lagers: nicht wie ein "echtes" Zeltlager – aber fast. Eigentlich hätte die KJG Walldorf anfang der Sommerferien ihr Lager in Hauenstein aufschlagen wollen, das war aber coronabedingt nicht möglich. Aus den ursprünglichen Tagesplänen übernahmen die Organisatoren alles, was auch mit Abstand und unter Einhaltung der Coronaregeln ausgeführt werden konnte.

"Wir haben bis zum Ende gehofft", berichtete Lagerleiterin Theresa Förster. Doch alles Hoffen half nichts: Die sich ständig ändernden Regeln bezüglich des Infektionsschutzes und die Strenge der Auflagen machten ein Lager unmöglich: "Wenn wir gefahren wären", so Förster "hätten wir nur höchstens 30 Leute mitnehmen dürfen und aufgrund der Abstandsregeln hätte jeder in einem eigenen Zelt schlafen müssen"– ein nicht zu leistender Aufwand.

Um den KJG-Kindern dennoch etwas zu bieten und die Eltern bei der Betreuung unterstützen zu können, organisierte die KJG ein Alternativprogramm in Walldorf, unter anderem in Pfarrsaal, Sporthalle am Schulzentrum und im Wald am Ortsrand Richtung Sandhausen. An acht Tagen innerhalb von zwei Wochen gestalteten die Gruppenleiter ein abwechslungsreiches Programm für rund 50 Teilnehmer im Alter von acht bis 15 Jahren. Die Plätze, für deren Anmeldung ein gesondertes Online-Portal erstellt wurde, waren schnell vergriffen.

Dieses Jahr kamen einige Anmeldungen recht spontan, da bei vielen Familien der Urlaub in den Sommerferien wegen der Pandemie ausfallen musste. Einige wenige Anmeldungen konnten gar nicht berücksichtigt werden.

Das für das Zeltlager geplante Motto "Super Mario – Minispiele-Marathon" war auch beim Alternativprogramm wiederzufinden und lud zu verschiedenen Abenteuern mit den Videospielhelden ein. So suchten die Teilnehmer nach den verlorenen Sternen des Bösewichts "Bowser" oder versteckten sich bei einem anderen Spiel vor ihm im Wald. Natürlich durfte auch die traditionelle Stafette, ein Wettlauf mit Aufgaben an mehreren Stationen, im Programm nicht fehlen.

Und trotzdem: "Zeltlager-Feeling ohne ,richtiges’ Zeltlager zu erzeugen, ist natürlich schwer" bedauerte Marvin Mayer, der die stellvertretende Lagerleitung übernahm "aber wir tun unser Bestes". Gerade deshalb wollten die Organisatoren Höhepunkte des Lagers wie den "Survival Day" unbedingt auch wieder ins Programm aufnehmen. Hierbei bauen die Kinder erst Hütten im Wald, um sich danach gegenseitig zu "überfallen" – das war in abgewandelter Form im heimischen Walldorfer Wald möglich.

Außerdem spielten die Kinder Geländespiele wie "Capture the Flag" ("Fahnenraub"), errieten Lieder beim Musikquiz oder kühlten sich bei der Wasserschlacht ab – ein ausladendes Programm also. "Da ist es gut, dass man sich abends zu Hause ausruhen kann", lachte Julia, zwölf Jahre alt und schon ein "alter Hase" in Zeltlagersachen: Schon vier Mal war sie im Lager mit dabei und war froh, dass das auch dieses Jahr geklappt hat. Dass ein normales Lager aber trotzdem besser sei, fand auch die elfjährige Lara: "Man lernt neue Leute kennen und hat jeden Tag ein so vielfältiges Programm", berichtete sie.

Die Regeln zu Hygiene und Abstand waren jedoch nicht nur für die Kinder "ganz schön doof": Auch die Organisatoren hatten viel zusätzliche Arbeit mit der Ausarbeitung des Hygienekonzepts. Gerade weil sie darin nicht nur Vorgaben der Stadt Walldorf berücksichtigen mussten, sondern auch Verordnungen für sportliche Aktivitäten, die Jugendarbeit und den Pfarrsaal der katholischen St. Peter-Gemeinde Walldorf, in dem sich die Gruppe während des Programms gelegentlich aufhielt. Auch das Finden eines geeigneten Orts für das Alternativprogramm war nicht einfach, denn viel Vorlaufszeit hatten die Organisatoren bei der Planung nicht.

Daher wandte sich die KJG kurzerhand an die Stadt Walldorf und erhielt die Zusage für die Nutzung der Sporthalle des Schulzentrums: "Dafür sind wir wirklich dankbar", betonte Theresa Förster. Die Dankbarkeit zeigte sich auf allen Seiten: Denn auch die Eltern der Teilnehmer seien froh gewesen, dass sie für ein paar Tage entlastet werden konnten, während sie ihre Kinder in guten Händen wussten.