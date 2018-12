Walldorf. (pol/rl) Von einem etwa 40 bis 45 Jahre alten Exhibitionisten belästigt wurde eine 61-jährige Frau am Donnerstagabend. Die Frau war laut Polizeibericht gegen 18.50 Uhr am Schwimmbad aus dem Bus gestiegen. Plötzlich fiel ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Mann auf. Als sie weiter in die Straße "Am Waldschwimmbad" ging, folgte ihr der Mann auf der anderen Straßenseite.

In Höhe der Hausnummer 4 bemerkte die 61-Jährige dann, dass der Mann zunächst seinen Mantel öffnete und dann seine Hose. Er holte seinen Penis heraus, spielte an diesem herum und schaute die Frau dabei an. Die 61-Jährige lief dann zügig weiter. Der Mann blieb zurück.

Der Exhibitionist soll 40 bis 45 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur, soll "westeuropäisches Aussehen" haben und hatte graumelierte Haare. Er trug einen schwarzen Wollmantel und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 zu melden.