Von Sebastian Lerche

Walldorf. Bis zu 25.000 hochwillkommene Euro schüttet die Stiftung der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf jährlich aus. Inzwischen ist sie fünf Jahre alt, ein Grund zum Feiern für die Gemeinde. Im Gespräch mit der RNZ erläuterten Rainer Dörlich, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, und Otto Steinmann – der Erste Beigeordnete der Stadt ist auch Vorsitzender des Stiftungsrates – die Bedeutung dieses zusätzlichen finanziellen Standbeins.

"Die Menschen vor Ort" seien der Stiftungszweck, so Dörlich. Renovierungen an der Kirche oder ähnliches wären nicht ihre Sache. Aber die Ehren- und Hauptamtlichen in ihren vielfältigen Tätigkeiten zu unterstützen, das ganz sicher, von der Seelsorge und Verkündigung über die diakonischen Angebote und die persönlichen Gespräche mit den Menschen bis hin zur Arbeit in den Gemeindegruppen. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie beispielsweise hat die Stiftung ein Zeichen gesetzt: Damit die Kinder und Jugendlichen sich weiter treffen können, stattete die Stiftung laut Dörlich Jugendkeller und Galerieraum im Gemeindehaus mit modernen Luftfiltern aus.

Sie ist ein "für die Ewigkeit" angelegtes Vermögen, das unangetastet bleibt. Nur die Erträge daraus finanzieren den Stiftungszweck. Da Anlagen auf dem Finanzmarkt im gegenwärtigen Niedrig- oder Nullzinsumfeld nichts abwerfen, ist die Stiftung besonders froh über ein Vermächtnis: Mieteinnahmen aus zwei Gebäuden kann sie für sich verbuchen.

"Das ist das Geld unserer Gemeindemitglieder", betonte Otto Steinmann: "Sehr konservativ" gehe man daher vor. Die Stiftung sei unabhängig, die evangelische Kirchengemeinde habe selbst keinen Zugriff auf das Vermögen. Über die Vergabe der Stiftungserträge entscheide der unabhängige Stiftungsrat, zudem wache die Stiftungsaufsicht der Landeskirche darüber.

Wichtig ist Dörlich und Steinmann, die Existenz der Stiftung und ihre Aufgaben stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. "Die Coronakrise hat uns ausgebremst, aber 2022, wenn möglich, wollen wir unsere Aktivitäten hochfahren." Konzerte, Vorträge und andere Veranstaltungen haben sich da bewährt. Weitere, auch kleine Zuwendungen, nehme man immer gerne an, so Steinmann, "jeder wie er kann".

Dieses zusätzliche finanzielle Standbein ist deshalb so willkommen, weil Walldorf wie allen evangelischen Kirchengemeinden der Region empfindliche Einbußen drohen. Die Evangelische Landeskirche in Baden hat, wie im Gespräch deutlich wurde, beschlossen, dass in den nächsten rund zehn Jahren 30 Prozent der Ressourcen auf allen Ebenen eingespart werden müssen.

"Der demografische Wandel kommt anders als erwartet, aber er kommt", und die Zahl der Kirchenaustritte nehme zu, so Dörlich, damit sinke das Aufkommen der Kirchensteuer. Diese Kürzungen seien drastisch, so Dörlich, und einige Fragen seien noch offen. So war aus der Synode zu erfahren, dass ein Personalabbau eventuell geringer ausfallen könnte, wenn stärkere Kürzungen an anderer Stelle dies kompensieren.

Walldorfs evangelische Kirchengemeinde hat – vom Kindergarten, der einen eigenen Haushalt hat, abgesehen – mehrere Einnahmequellen: Mieten fürs Gemeindehaus, Zuschüsse oder Beiträge von Veranstaltungsteilnehmern. Aber mit 70 Prozent ist ihr Anteil an der Kirchensteuer "der dominierende Faktor" der Erträge, so Dörlich: Rund 280.000 Euro werden der Gemeinde jährlich zur Verfügung gestellt, "dank der 4300 Gemeindemitglieder".

80- bis 90.000 Euro im Jahr weniger? Wie soll die Kirchengemeinde damit handlungsfähig bleiben und ein vielfältiges Angebot aufrechterhalten? Was wird aus der Stadtkirche? Wie sieht die Zukunft des Gemeindehauses aus? Verkauf oder grundlegender Umbau scheinen gerade im Fall der Kirche unvorstellbar.

Im dem Nächsten zugewandten Miteinander könne man nicht plötzlich nachlassen, "das ist unsere Grundüberzeugung", betont Rainer Dörlich. Sicher seien andere Angebote und gewisse Anpassungen denkbar. "Aber der Aufwand für einen Gottesdienst oder die Seelsorge wird nicht weniger", stellt er fest: "Eine lebendige Gemeinde braucht die entsprechende Ausstattung und Finanzierung."

Ein "Schrumpfen" der Gemeinde könne kaum als gesund empfunden werden, wenn damit Einschränkungen einhergingen, wie sie bei kleineren Gemeinden schon zu beobachten gewesen seien, so Dörlich. Wenn Pfarrerinnen oder Pfarrer sich quasi auf mehrere Gemeinden verteilen müssten, wenn Gemeindehäuser oder Kindergärten geschlossen werden müssten, dann werde die Kirche weniger attraktiv, die Zahl der Austritte beschleunigt – ein Teufelskreis.

Als die Stiftung vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde, hätten die Verantwortlichen schon geahnt, was ihnen bevorsteht, sagt Otto Steinmann. "Was uns überrascht hat, war der frühe Zeitpunkt, zu dem die Reduzierung der Einnahmen kommt." Es sei gut, nicht jetzt erst und bei Null anfangen zu müssen, "wir haben viel erreicht".

So war es laut Dörlich dank der Stiftung möglich, die Nachfolge von Gemeindediakon Oliver Tuscher wieder als 100-prozentige Stelle auszuschreiben – die Landeskirche hätte sonst nur eine halbe Stelle oder weniger gestattet, was für potenzielle Interessenten weitaus weniger attraktiv gewesen wäre. "Aber mehr Zeit hätte der Stiftung gutgetan."