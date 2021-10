Das Ensemble Operone unter der Leitung von Timo Jouko Herrmann und der Tenor Joshua Whitener sorgten für eine gelungene Uraufführung des Melodrams „Song of the Earth“ in der Walldorfer Astoria-Halle. Foto: Helmut Pfeifer

Von Philipp Schädel

Walldorf. Im Zentrum des Abschlusskonzerts der diesjährigen Walldorfer Musiktage stand am vergangenen Sonntag eine ganz besondere Uraufführung: Auf dem Programm stand das Melodram "Song of the Earth" von Timo Jouko Herrmann auf einen Text des in Walldorf geborenen jüdischen Emigranten Kurt Klein.

In Erinnerung an seine Eltern schrieb Klein sein gleichnamiges Poem, dessen Titel auf Gustav Mahlers "Lied von der Erde" anspielt. Er reflektiert in diesem Text über die letzte Fotografie, die er vor seiner Auswanderung in die Vereinigten Staaten von seinen Eltern machte. Es gelang ihm und seinen Geschwistern nicht, den Eltern die Ausreise zu ermöglichen, und so wurden diese nach Gurs deportiert und später in Auschwitz ermordet.

Den Beginn des Konzerts in der Astoria-Halle – das Interesse an dieser Veranstaltung war besonders groß, und so mussten kurzerhand noch weitere Stühle gestellt werden – markierte ein in Kleins Geburtsjahr entstandenes Wiegenlied von Alfredo Casella, das von den Streichern des Ensembles Operone zart und mit viel Gespür für die charakteristische Tonsprache der 1920er Jahre interpretiert wurde.

Anschließend führte Timo Jouko Herrmann kurz in seine neue Komposition ein und erläuterte auch manches zur Textvorlage und Entstehungsgeschichte. Er begrüßte neben dem Bürgermeister und einigen Gemeinderäten zudem Wilma Reinheimer, eine Verwandte Kurt Kleins, die eigens aus Frankfurt angereist war.

In seinem Melodram gelang es Herrmann, eine moderne, äußerst komplexe Tonsprache zu entwickeln, die aber dennoch nie den emotionalen, sinnlichen Aspekt von Musik verleugnet und damit die Zuhörer unmittelbar berührt. Seine Musik zeichnete ein eindrucksvolles Stimmungsbild, das Emotionen weckte und das Publikum von Anfang bis Ende in seinen Bann zog. Die Komposition ist sehr kunstvoll und abwechslungsreich instrumentiert und bleibt stets kammermusikalisch durchhörbar. Die Verwendung der Glasharfe in Kombination mit Klavier, Flöte und Bassklarinette verlieh dem Werk einen einzigartigen, faszinierenden Klang.

Der Tenor Joshua Whitener rezitierte den Text äußerst verständlich, klangschön und mit großem Gespür für die verschiedenen Stimmungen. Besonders seine gesungene Passage ließ aufmerken und machte Lust auf mehr Gesang dieser wunderbaren Stimme.

Als der letzte Ton verklungen war, herrschte im Saal ein kurzer Moment atemloser Stille, bevor das erste Bravo den Bann brach und begeisterter Applaus aufbrandete. Ein eindrucksvoller Abend ging zu Ende, und so mancher bedauerte, dass es nicht noch mehr dieser spannenden Musik zu hören gab.