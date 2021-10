Walldorf. (tt) Traditionell findet im Rahmen der Walldorfer Kerwe auch immer ein verkaufsoffener Sonntag statt. Da die Kerwe 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, will die Werbegemeinschaft am 24. Oktober einen Herbstmarkt veranstalten, der den nötigen gesetzlichen Rahmen für einen Einkaufssonntag bieten soll. Zwischen 13 und 18 Uhr sollen nicht nur die Geschäfte geöffnet haben, in der Hauptstraße und der auf der Drehscheibe sollen zudem verschiedene Marktbetreiber ihre Stände aufstellen. Außerdem sind verschiedene Aktionen in diesem Rahmen geplant.

Am Dienstag war der verkaufsoffene Sonntag auch Thema im Walldorfer Gemeinderat: "Die Werbegemeinschaft hat am 1. Oktober beantragt, am 24. Oktober einen verkaufsoffenen Sonntag gemeinsam mit einem Herbst- und Bauernmarkt durchzuführen", erklärte Bürgermeister Matthias Renschler. Die Verkaufsveranstaltung könne nur in Verbindung mit einem solchen Markt stattfinden. Die Stadt sei davon überzeugt gewesen, dass die Veranstaltung genehmigungsfähig sei. "Wir wurden dann aber vom Landratsamt eines anderen belehrt", so Renschler. Der Sonntag müsse in Form einer Satzung beschlossen werden, weshalb nun kurzfristig der Gemeinderat beteiligt werden müsse. "Das ist ein Formalismus, den wir einhalten müssen", so Renschler. Er warb um Zustimmung, damit man auf diese Weise dem örtlichen Einzelhandel unter die Arme greifen könne.

Deshalb hatte das Stadtoberhaupt am Sitzungstag die Tagesordnung unter dem Punkt "Verschiedenes" um die Zustimmung des Gemeinderates ergänzt und wies auf die Möglichkeit von Not- und Eilbeschließungen hin, da die gesetzlich vorgegebene Frist nicht mehr eingehalten werden konnte. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Wilfried Weisbrod bestätigte in der Sitzung zwar die Rechtsgrundlage, zweifelte aber daran, ob die bereits vor einer Woche veröffentlichte Tagesordnung einfach ergänzt werden könne. "Sie können durchaus eine Sondersitzung einberufen innerhalb von sieben Tagen, wo das beschlossen werden kann", sagte Weisbrod. Aus seiner Sicht sei die rechtliche Zulässigkeit nicht gegeben, über den verkaufsoffenen Sonntag zu beraten.

Da der Punkt unter Verschiedenes eingebracht wurde, sah Renschler überhaupt keine Schwierigkeiten. "Wir können uns aber auch nochmal zusammensetzen. Nicht das der Beschluss angefochten wird und die Werbegemeinschaft keinen solchen Tag haben kann", so der Bürgermeister. Die dazu nötige Sitzung findet nun am Dienstag, 19. Oktober, um 18 Uhr im Ratssaal des Walldorfer Rathauses statt.