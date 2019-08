Walldorf/Wiesloch. Vor neun Jahren fand der Bücherflohmarkt zum ersten Mal im Tom-Tatze-Tierheim in Walldorf statt. Er galt schon gleich als Geheimtipp für Leseratten. Im Lauf der Jahre wurden es immer mehr Bücher und immer mehr Besucher. Deshalb wurde dieses Jahr der Bücherflohmarkt in einem neuen Zelt aufgebaut.

"Die Schwierigkeit war, eine Möglichkeit zu finden, in der die Bücher wettergeschützt sind und der Bereich groß genug ist, damit sich die Besucher gut bewegen können, um in Ruhe zu schmökern", erklärt Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf. "Um die vielen Bücher (dieses Jahr waren es circa 1800) sortiert und übersichtlich aufzustellen, benötigten die Helfer eine Woche Vorlaufzeit. Ursula Hänsch, zweite Vorsitzende, und ihre Schwester übernehmen diese Mammutaufgabe Gott sei Dank seit Jahren. An drei Nachmittagen, teilweise zu viert, organisierten sie alles. Am Verkaufstag standen sie den Besuchern auch als Berater zur Seite." Die vielen Besucher wussten diese Arbeit zu schätzen und hielten sich in dem großen Zelt gleich viel lieber und vor allem länger auf.

Zu einem Wohlfühlnachmittag gehört neben dem großartigen Wetter an diesem Tag auch die Kulinarik. Auch hier ist der Tierschutzverein dafür bekannt, dass nicht nur Leckeres angeboten wird, sondern auch qualitativ Hochwertiges. "Your Smile Catering" sorgte mit vegetarischen Grillspezialitäten für Gaumenfreuden. Ergänzt wurde das Angebot durch Flammkuchen, herzhaft und süß, die von den Mitarbeitern des Tierschutzvereins selbst belegt und gebacken und mit viel Charme und Witz gereicht wurden. Bereits um 11.45 Uhr musste man Schlange stehen, doch die Unterhaltung der Besucher untereinander und die Beobachtung der Katzen im Zwinger direkt gegenüber ließen die Wartezeit vergessen. "Das Kuchenbüfett ist nicht zu toppen", stellte eine Besucherin mit ihrer Familie fest und lachte. "Wir sind ziemlich schwierig unter einen Hut zu bringen, denn der eine benötigt etwas Glutenfreies, der andere etwas Veganes und der dritte etwas Normales. Das finden sie nicht mal in einer Konditorei, aber hier wird an jeden von uns gedacht."

Auch an die kleinen Besucher war gedacht worden. Sie wurden beim Kinderschminken von Stefanie Wettberg und Hermann Stöhr hübsch zurechtgemacht und der Parkplatz füllte sich nach und nach mit vielen "freilaufenden" Tieren.

Die Besucher waren auch sehr interessiert an der Arbeit des Tierschutzvereins und des Tom-Tatze-Tierheims. Zurzeit warten 83 Tiere auf ein neues Zuhause. "Diese Aufgabe ist keine leichte", erzählt Karin Schuckert, Tierheimleitung. "Wir machen sie sehr gerne und in den allermeisten Fällen gelingt es uns auch, unseren Tieren ein schönes Zuhause zu finden. Bis dahin setzen wir jeden Tag alles daran, für unserer Tierheimtiere die Welt ein ganzes Stück schöner zu machen."

Die Atmosphäre beim Bücherflohmarkt war den ganzen Tag fröhlich und familiär. "Das schaffen wir durch unsere vielen Helfer, ohne die wir ein solches Fest nicht stemmen könnten, und durch die Besucher, die uns jedes Mal zeigen, wie wichtig unsere Arbeit auch für sie ist." Volker Stutz lädt mit einem Augenzwinkern bereits jetzt ein: "Schon jetzt freuen wir uns auf ein Wiedersehen bei unserem letzten Fest in diesem Jahr, am 1. Dezember, dem 1. Advent im Tom-Tatze-Tierheim. Sie können sicher sein, wir verzaubern Sie auch dieses Jahr."

Natürlich gab es auch jede Menge Musik beim Bücherflohmarkt. Darüber mehr im unten stehenden Bericht.