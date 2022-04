Walldorf. (RNZ) Er gehört ohne Frage zu den "Urgesteinen" der Rhein-Neckar-Zeitung. Schon seit 1984 schreibt Herbert C. Ebeling für die Lokalredaktion Wiesloch. In diesen 33 Jahren ist sein Kürzel "HCE" zum "Markenzeichen" geworden. Er ist ein "Allrounder" im besten Sinne, der in diesen mehr als drei Jahrzehnten alle Themenbereiche der lokalen Berichterstattung abgedeckt hat. Unermüdlich war

Walldorf. (RNZ) Er gehört ohne Frage zu den "Urgesteinen" der Rhein-Neckar-Zeitung. Schon seit 1984 schreibt Herbert C. Ebeling für die Lokalredaktion Wiesloch. In diesen 33 Jahren ist sein Kürzel "HCE" zum "Markenzeichen" geworden. Er ist ein "Allrounder" im besten Sinne, der in diesen mehr als drei Jahrzehnten alle Themenbereiche der lokalen Berichterstattung abgedeckt hat. Unermüdlich war er im Einsatz, meist abends und an den Wochenenden, die Zuverlässigkeit in Person. Dafür und für vieles mehr möchten wir unserem hochgeschätzten Kollegen danken, besonders heute, da er seinen 80. Geburtstag feiern darf.

Aber Herbert C. Ebeling war über all die Jahre nicht nur ein Reporter mit Leib und Seele, auch einem anderen "Steckenpferd" ging und geht der Jubilar voller Leidenschaft und Begeisterung nach: der Heimatgeschichte. Aktuell schreibt der Wahl-Walldorfer, der 1983 in die Astorstadt kam, an einer Chronik der Stadt und befasst sich zudem intensiv mit einem dunklen Kapitel der Regionalgeschichte: der Deportation der badischen Juden ins südfranzösische Gurs im Oktober 1940.

Auch ein anderes Thema beschäftigt den passionierten Historiker seit vielen Jahren und lässt ihn nicht mehr los: die weitverzweigte Geschichte der Familie Astor, deren Stammvater Johann Jakob einst von Walldorf in die USA auswanderte und dort einer der reichsten Männer seiner Zeit wurde. Ihm hat Herbert C. Ebeling gleich zwei Biografien gewidmet, seinem Urenkel William Waldorf Astor eine weitere. Es ist also gewiss nicht übertrieben, Herbert C. Ebeling als einen der besten Kenner dieser Dynastie und ihrer Geschichte zu bezeichnen. Seine historischen und genealogischen Forschungen haben sich inzwischen auch auf Walldorfs Partnerstadt Astoria im US-Bundesstaat Oregon ausgeweitet, wo Johann Jakob Astors Company einst eine Pelzstation betrieb.

In der kleinen Stadt an der Pazifikküste ist Herbert C. Ebeling ebenso regelmäßig zu Gast wie in den anderen amerikanischen Partnerstädten Walldorfs, Freeport und Waldorf/Maryland. Überhaupt hat der bekennende Amerika-Fan im Lauf der Jahre alle 50 US-Bundesstaaten besucht. Umso mehr freut ihn, dass seine Enkeltochter gerade als Austauschstudentin in Worthington/Minnesota ihren Highschool-Abschluss gemacht hat (ganz zu schweigen von ersten journalistischen Gehversuchen in der RNZ-Lokalredaktion in Wiesloch).

Diese Nähe des Jubilars zu den USA kommt nicht von ungefähr, ist das Land doch so etwas wie die zweite Heimat Herbert C. Ebelings. Als junger Mann war der gebürtige Stettiner 1960 nach New York gekommen, wo er als gelernter Speditionskaufmann für eine israelische Reederei arbeitete. Es folgten gut fünf Jahre in der US-Army, wo er in der Verwaltung tätig war und nebenher studieren konnte - übrigens auch in Heidelberg, wohin er Mitte der 1960er Jahre als Armee-Angehöriger gekommen war. Hier studierte er an PH und Uni Pädagogik, machte seine Abschlüsse und erwarb auch noch einen Magister der Verwaltungshochschule Speyer. 1975 trat Herbert C. Ebeling schließlich in den Schuldienst ein, absolvierte seine Referendarzeit in Eberbach und unterrichtete danach zunächst in Mannheim und seit 1989 in Wiesloch: erst am Berufsschulzentrum und ab 1995 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 an der Bertha-Benz-Realschule.

Betrachtet man Werdegang und Lebenslauf des Jubilars, dann nimmt es nicht wunder, dass ihm die Völkerverständigung besonders am Herzen liegt. So engagiert er sich denn auch seit vielen Jahren in verschiedenen Partnerschaftskreisen: dem deutsch-amerikanischen und deutsch-türkischen in seiner Heimatstadt Walldorf ebenso wie im Freundeskreis der Städtepartnerschaften in Wiesloch. Auch in der Walldorfer Generationenbrücke ist der Jubilar von Anfang an aktiv. Bei all dem bleibt ihm noch Zeit für seine andere großen Leidenschaft: als "Globetrotter" um die Welt zu jetten und fremde Länder kennenzulernen. Gerade eben ist er von einer Visite in Südkorea zurückgekehrt.

Dass er dies noch lange machen und auch weiter an seinen Forschungen und Studien arbeiten kann, das wünschen wir unserem Kollegen von Herzen. Und vielleicht bleibt ja zwischendurch auch noch ein bisschen Zeit für den einen oder anderen Artikel in unserer Zeitung. Es wäre uns eine Freude.

