Kindheit in Isfahan im Iran, Flucht mit der Familie, Ankommen in Deutschland: Davon erzählten Autorin Mehrnousch Zaeri-Esfahani und Zeichner Mehrdad Zaeri. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Über außergewöhnliche Gäste freuten sich die Leiterin der Stadtbücherei Walldorf, Barbara Grabl, und Andrea Huebner, Vorsitzende von "Begegnungen Walldorf", die als Verein in Gründung aus dem Arbeitskreis Asyl hervorgegangen sind. Die Autorin Mehrnousch Zaeri-Esfahani und ihr Bruder Mehrdad Zaeri, ein bekannter Illustrator, erzählten aus ihren Lebensgeschichten, von der Kindheit in Isfahan im Iran über ihre Flucht mit der Familie bis hin zum Ankommen in Deutschland. Im Publikum begrüßten sie "die wahren Helden der Geschichte", ihren Vater und ihre Mutter.

Mehrnousch Zaeri-Esfahani ist eine begnadete Erzählerin, die es mit ihrer verbindlichen Art auch bei düsteren Themen versteht, eine positive Stimmung zu verbreiten. Und so erzählt sie, wie sich mitten in ihrem ausgefüllten Alltag mit Mann und drei Kindern und ihrer Arbeit als Sozialpädagogin ein Loch auftat, das sie runterzog. Unwillkürlich begann sie, ihre Geschichte aufzuschreiben, und während des Schreibens fand sie heraus, was ihr fehlte: "Wir hatten einen Rucksack dabei aus dem Iran mit Erinnerungen: das Licht, die Sonne, die Menschen, Geschichten, eine Religion, eine Sprache, Kindheitserinnerungen, einen Geschmack, … und auch die traurigen Dinge." Wie sie sagt, wogen die Erinnerungen schwer und es war einfacher, den Rucksack abzusetzen. Ohne kam sie in Deutschland schneller voran, und doch merkte sie schließlich, dass er fehlte. Nur die Mutter habe den Rucksack aufbehalten. "Der ist riesig und hat mir geholfen, meinen wiederzufinden, mir meinen Iran zurückzuholen", sagt sie. Es entstand der autobiografische Roman "33 Bogen und ein Teehaus".

Die Islamische Revolution in Iran erlebte sie als Fünfjährige: Alle standen auf ihren Flachdächern und haben geschrien, getrommelt und getanzt. Doch der neue Führer, der mit dem Islam das Paradies auf Erden aufzubauen versprach, wandelte sich rasch. Plötzlich war alles verboten: Rennen, Fahrrad fahren, Karten spielen, Musik hören, tanzen und westliche Filme gucken. Schon die kleinen Mädchen mussten Kopftuch tragen und Kinder wurden in der Schule nach ihren Eltern ausgefragt.

"Ich lernte, Geschichten zu erfinden und auszuschmücken", erzählt die Autorin. Zwischen dem 8. und dem 10. Lebensjahr habe sie viele imaginäre Freunde gehabt. Darunter waren auch so fantastische Dinge wie eine Fee mit blauen Haaren und sprechende Katzen. Ihr poetischer Band "Das Mondmädchen" schrieb sich wie von selbst. "Ich hatte die Geschichten damals schon geschrieben und musste sie nur abtippen", bemerkt sie.

Während des Ersten Golfkriegs, in dem 95.000 iranische Kindersoldaten starben, durften Jungs ab 15 Jahren das Land nicht verlassen. "Man flüchtet nicht einfach so, nur weil es schlimm ist, aber man muss fliehen, wenn ein Leben in Gefahr ist", sagt sie und meint ihren Bruder, der damals vierzehneinhalb Jahre alt war. Zehn Monate hingen sie in Istanbul fest, durften nicht arbeiten. Da erfuhren sie, dass die DDR Visa an Geflüchtete verschenkt, ein Manöver im Kalten Krieg nach dem Motto: "Ihr wollt Mauerflüchtlinge? Hier habt ihr sie." Das "Loch in der Mauer" habe ihnen das Leben gerettet, sagt Zaeri-Esfahani. 14 Monate nach ihrer Ausreise aus Iran landete die Familie in einer Sozialwohnung in Heidelberg.

Sie schlägt das Buch "33 Bogen und ein Teehaus" auf und liest eine Passage über den Besuch eines freundlichen Unbekannten, den die Familie mit duftendem Safranreis und Hammelgulasch bewirtet, bis er unvermittelt fragt: Darf ich Ihren Teppich einmal saugen?

Mit poetischen Zeichnungen hat ihr Bruder das Buch illustriert. Er erzählt: "Als wir nach Deutschland kamen, war ich sehr einsam, ich kannte die Sprache nicht, war schüchtern und hatte keine Freunde", erzählt Mehrdad Zaeri. Er zeichnete viel, besonders gern Michael Jackson, und plötzlich stand ein Mädchen aus seiner Klasse neben ihm und wollte seine Zeichnung haben. Über das Zeichnen habe er Zugang zur Gesellschaft bekommen. Doch sein Wunsch, Künstler zu werden, stieß auf Ablehnung. Jeder habe ihm gesagt, dass es nicht geht. 30 Jahre später sagt er: "Es geht, ich bin wahnsinnig glücklich. Ich habe nur ein Ziel, mich jeden Tag meiner Kunst zu widmen und zu zeichnen." Auch seine Frau ist Künstlerin in Mannheim, gemeinsam besprühen sie Hausfassaden, wie die Alte Feuerwache in Mannheim. "Das ist ein tolles, verrücktes Leben", lacht er.

Dann stellt er sich neben die Flipchart, versteckt den Kopf dahinter und malt in spontaner Geste mit dickem Filzstift blind aufs Papier. Zusammen mit dem Publikum überlegt er, was man in dem entstandenen "Kritzelkratzel" sehen könnte. Er ergänzt und verbindet die Striche, bis wie von Zauberhand ein Paar in einem Boot entsteht, dazwischen zeichnet er ein Kind mit einer Fellmütze. Auch Katzen dürfen mit ins Boot. So schmückt er die Zeichnung weiter aus und nennt sie schließlich "Die Ankunft".

"Entscheidend ist, wie wir mit den Unfällen und Zufällen des Lebens umgehen", erläutert Zaeri. Beim Signieren, bei dem er jedes Buch mit einer eigenen kleinen Zeichnung versieht, bildet sich eine lange Schlange.