Zurück an alter Wirkungsstätte: (v.li.) Wolfgang Högerich, Ortsvereinsvorsitzender des Naturschutzbunds Walldorf-Sandhausen, Roland Günther, der heute in Vancouver Island, Kanada, lebt, und der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Peter Schmitt. Foto: Sabine Hebbelmann

Walldorf. (heb) Mit großem Hallo, Umarmungen und strahlenden Gesichtern wird Auswanderer Roland Günther bei seinem Auftritt im Foyer der Astoria-Halle in Walldorf begrüßt. Schnell werden weitere Stühle herbeigeschafft, um dem Ansturm Herr zu werden. Günther, der vor 42 Jahren die Ortsgruppe des DBV (jetzt Nabu) in Walldorf mitgegründet hatte, ist gleich umringt von den damaligen Weggefährten.

Seine in Walldorf lebende Tochter Katharina Minack ist im Nabu in seine Fußstapfen getreten, sie engagiert sich im Verein für die örtliche Naturschutzjugend. "Papa, tätst du das machen?" Mit diesen Worten habe sie ihn vor einigen Monaten gebeten, für den Naturschutzverband einen Bildervortrag über Vancouver Island zu halten, erzählt er. Der Mediziner zögerte zunächst, schließlich sei er kein Fotograf. Umso mehr freue er sich, dass Fotoamateure der Naturschutzvereinigung "Comox Valley Naturalists Society" auf Vancouver Island (bei der er selbst auch Mitglied ist) ihm ihre Fotopräsentationen mit auf die Reise gaben. So dürfe er "einen Gruß der Naturschutzvereinigung von der anderen Seite der Welt" überbringen.

Günther, der als homöopathischer Arzt viele Jahre in Walldorf praktiziert hatte, ist sichtlich gerührt, als er seinen Vortrag vor rund 80 Zuhörern beginnt. "Wenn ich den Beamer benutze, sieht jeder, wie ich zittere", sagt er, bleibt dabei aber souverän und locker und redet frei über das, was auf den Fotos zu sehen ist. Eine kanadische Färbung mischt sich in die Walldorfer Mundart und hin und wieder sucht er nach dem passenden deutschen Wort. Sohn Hannes kümmert sich um die Technik und hält die Bilderfolge an, wenn sein Vater Zeit für die nächste Anekdote benötigt.

Der Auswanderer mit den silbrigen Locken zeigt sein Haus bei Courtenay, den Blick aus dem Fenster über die Bucht mit der Flussmündung und dem dahinter liegenden, weiß gekrönten Gebirgszug und stößt aus: "Herrgott, Dankeschön!" Auf der großen Douglasie dicht neben seinem Haus brütet ein Paar Weißkopfseeadler, im Garten windet sich eine Strumpfbandnatter.

In rascher Folge zeigt Günther eine Fülle fantastischer Naturaufnahmen der Fotografen Terry Thormin, Charles Brandt, Sharon Niszac, Victor Buskirk und Jay Stone Bear: Exotische Blumen und Kolibris, Enten, eine dekorativer als die andere, vielgestaltige Seesterne in den Felsenbecken, in denen sich das Unterwasserleben wie in einem Aquarium beobachten lässt, Meeresgetier im Watt, ein Rudel Robben, das mit seinen Flossen zu winken scheint, imposante Seelöwen und springende Orkas, die so groß sind wie ein Bus. "Ist das nicht irre schön?", fragt er.

Ein wettergegerbter Einsiedler sinniert in seiner Hütte am Fluss über das Verhältnis Mensch-Natur und Ortsangaben lauten in etwa so: "Dieses Ufer liegt rund eine Stunde mit dem Paddelboot von unserem Haus entfernt."

Ein Foto stammt von seiner kanadischen Frau Barb, die auch im Publikum sitzt. Es zeigt einen Puma, der auf einen Baum geflüchtet ist. Sie war mit dem Hund spazieren, als sie diese besondere und nicht ungefährliche Begegnung hatte. Hätte der Hund nicht den Puma angegriffen, hätte es auch umgekehrt ausgehen können.

Mit Blick auf die Uhr sagt der Referent schließlich: "Ich glaub‘ die Grizzlys lassen wir weg", zeigt aber dann doch noch die herrlichen Aufnahmen der Lachse jagenden Bären am Fluss. Das alljährlich im Frühjahr stattfindende Schauspiel der Lachswanderung fasziniert den 64-Jährigen ganz besonders. Vom Flugzeug aus sieht man, wie sich der Uferbereich des Flusses durch den Laich der Lachse milchig-weiß verfärbt hat. Und alle sind hinter der reichen Beute her: Bären, Wölfe, Fischkutter.

"Ich hätte dir noch stundenlang zuhören können", sagt der Walldorfer Nabu-Vorsitzende Wolfgang Högerich, dankt herzlich und überreicht dem Referenten mit seinem Stellvertreter Peter Schmitt eine waschechte Nabu-Jacke.