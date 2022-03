Kisten, Säcke, Wasserpakete: Die Jugendspieler des FC Astoria Walldorf packten mit an und beluden einen Lastwagen, der nun an die polnisch-ukrainische Grenze fahren soll. Foto: BZ

Walldorf. (bz) Ein 7,5 Tonnen schwerer Lastwagen ist voll. Diese unglaubliche Menge kam bei der Ukraine-Hilfe der U14 des FC-Astoria Walldorf zusammen. Windeln, Babynahrung, Lebensmittel, Medikamente und 2500 Euro wurden gespendet – eine tolle Ausbeute für eine so kurzfristig ins Leben gerufene Hilfsaktion.

FCA-Präsident Willi Kempf ist überwältigt von der großen Bereitschaft. Er zieht den Hut: "Den Organisatoren Michael Graf und Gregory Knoof gebührt unser Dank für ihren enormen Einsatz." Zu den zahlreichen Unterstützern gehörte auch die Regionalliga-Elf des FCA, die reichlich Windeln, Kindernahrung sowie sonstige Lebensmittel zur Verfügung stellte.

Nach einem Gespräch mit seiner Arbeitskollegin, die in Ludwigshafen eine ähnliche Aktion ins Leben gerufen hatte, schrieb Graf seine Walldorfer Trainerkollegen in der gemeinsamen Whatsapp-Gruppe an.

Danach ging alles sehr schnell, wie er berichtet: "Geplant war, mit einem Kleinbus des Wäscheservice Schäfer aus Walldorf an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. Dafür haben wir mit weiterer Unterstützung von U15- und U16-Spielern den LKW beladen. Zusammengekommen ist einiges. An zwei Tagen haben wir die Walldorfer Bevölkerung aufgerufen, ihre Sachspenden zum Sportgelände zu bringen. Und was sollen wir sagen – die Bereitschaft war gigantisch. Wir sind jedem einzelnen Spender sehr dankbar für dieses große Engagement."