Walldorf. (rö) Der Walldorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft für das Jahr 2019 beschlossen. Dieser beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von fast 1,9 Millionen Euro, die aus Mieten, Pachten und Mietnebenkosten stammen. Auf der Ausgabenseite stehen unter anderem Instandhaltungs- und Wartungskosten (600.000 Euro), Investitionen in die Wohngebäude (535.000 ) und Personalkosten (384.000 ). Unter dem Strich plant der Eigenbetrieb mit einem Jahresverlust von 210.000 Euro, etwa 22.000 Euro weniger als im Jahr 2018.

Größere Projekte sind aktuell der Neubau mit zehn Wohneinheiten in der Ebertstraße, der laut Eigenbetriebsleiter David Högerich "voraussichtlich im Sommer" fertiggestellt wird, die energetische Sanierung in den Häusern Sambugaweg 14 und 16 sowie die Heizungssanierung im Sonnenweg 5. Planungskosten wurden für eine genauere Untersuchung der Stiftstraße 3-7 eingestellt.

Neben dem Wirtschaftsplan für 2019 musste der Gemeinderat auch den Plan 2018 noch einmal verabschieden. Das war zwar bereits am 30. Januar 2018 erledigt worden, allerdings hatte das Zahlenwerk einen Fehler enthalten: Der Verlust aus dem Jahr 2016 war fälschlicherweise mit 497.000 statt den im städtischen Haushalt genannten, korrekten 433.000 Euro aufgeführt worden - das wurde durch die kommunale Aufsichtsbehörde beanstandet, sodass ein neuerlicher Beschluss notwendig wurde.

Der Eigenbetrieb verwalte 320 städtische Wohnungen, "da wird gute Arbeit geleistet", lobte Werner Sauer (CDU). Ihm war aufgefallen, dass durch die Renovierungen die Zahl der Wasserrohrbrüche deutlich abgenommen habe. Erfreulich sei, dass mit einem geringeren Jahresverlust gerechnet werde. Für Manfred Zuber (SPD) scheint es "ordentlich zu laufen". Er schlug aber vor, für Instandsetzungen mehr als 600.000 Euro anzusetzen. Der Fehler im Plan 2018 bleibe hoffentlich "ein einmaliger Ausrutscher", so Zuber.

Für Horst Dobhan (Grüne) ist es "auffällig und löblich", dass erfolgreich versucht werde, "die Kosten möglichst niedrig zu halten". Dr. Günter Willinger (FDP) sagte, die Herauslösung der Wohnungswirtschaft aus dem normalen Rathausbetrieb habe sich bewährt, der Eigenbetrieb könne "einen anderen Fokus setzen". Um den nach wie vor notwendigen sozialen Wohnungsbau zu beschleunigen, könne sich seine Fraktion zudem vorstellen, Bauvorhaben wie die beiden Ende 2017 bezogenen Wohngebäude in der Bürgermeister-Willinger-Straße nicht durchs Stadtbauamt, sondern von Externen planen zu lassen.