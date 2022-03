Von Timo Teufert

Walldorf. Die Idee, zusätzliche Fußgängerüberwege in Walldorf zu schaffen, gibt es nicht erst seit dem Fußverkehrscheck des Landes im letzten Jahr. Schon 2019 hatte sich die Stadt beim Aktionsprogramm "Sichere Straßenquerung" beworben, bei dem das Land die Einrichtung von 1000 Zebrastreifen ausgelobt hatte. Zwar wurde die Bewerbung Walldorfs damals nicht berücksichtig, einige der Standorte, mit denen man sich damals beworben hatte, sollen nun aber trotzdem umgesetzt werden. Außerdem will die Stadtverwaltung an zwei weiteren Stellen Zebrastreifen einrichten, muss dafür aber den Rhein-Neckar-Kreis bitten, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Einstimmig gab der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung grünes Licht für die Planungen.

In der Arbeitsstadt soll eine Querungshilfe zum SAP-Schulungszentrum in der Dietmar-Hopp-Allee, unweit der Otto-Hahn-Straße, für die Mitarbeiter des Softwarekonzerns aufgebaut werden, die dort oft die Straße queren. In der Wohnstadt soll in der Bahnhofstraße – am Kreisel vor dem Nahversorgungszentrum – ein Zebrastreifen aufgebracht werden sowie im Verlauf der Bahnhofstraße in Höhe der Postagentur. "Die Möglichkeiten in der Bahnhofstraße liegen nicht in unserer Macht, weil es sich um Kreisstraßen handelt. Da werden wir einen Antrag an den Landkreis richten", erklärte Klaus Brecht, der Leiter des Ordnungsamtes, in der Sitzung. Allerdings habe er vom Kreis die Information erhalten, dass an einem Kreisverkehr – sofern technisch möglich – immer alle Arme mit einem Zebrastreifen ausgestattet würden. Um den Zugang zum Walldorfer Osten und insbesondere zum kommunalen Kindergarten und zum Astorhaus sicherer zu machen, soll eine weitere Querungshilfe in der Ringstraße an der Kreuzung mit der Johann-Jakob-Astor-Straße installiert werden.

"Zwar sind wir beim Aktionsprogramm leider leer ausgegangen, das hat uns aber nicht davon abgehalten, auf eigene Initiative Fußgängerüberwege einzurichten", sagte Brecht. Wegen Corona sei der Verkehr aber rapide zurückgegangen und die Zählungen konnten 2020 nicht stattfinden. Ein Zebrastreifen ist nur dann zulässig, wenn in der Spitzenstunde ausreichend Fußgänger – nämlich 50 – die Straße an einer bestimmten Stelle queren wollen und auch die Anzahl der Fahrzeuge in dieser Zeit mit mindestens 200 Fahrzeugen entsprechend hoch ist. "Sechs Stellen in Walldorf haben wir uns ausgesucht und an diesen Stellen wurde dann im Herbst 2021 gezählt", erklärte Brecht.

Die Zahlen wurden in der Dietmar-Hopp-Allee, in der Bahnhofstraße bei der Postagentur und in der Ringstraße erreicht. "Am Nahversorgungszentrum haben wir die Zahlen nicht ganz bekommen, die Querung wird aber als Überweg für besonders Schutzwürdige gebraucht", so Brecht. Dann könne man eine Ausnahme machen. Im vorliegenden Fall ist der Zebrastreifen Teil des Schulwegs zur Schillerschule. In der Philipp-Reis-Straße, am Kreisel mit der Altrottstraße und dem Gutenbergring, wurden ebenfalls nicht die erforderlichen Zahlen erreicht. Dort war ein Überweg für die vom Bahnhof kommenden Arbeitnehmer vorgesehen, die zu Fuß in die Arbeitsstadt wollen. Solange die Homeoffice-Situation bei der SAP anhalte, könne dort kein Überweg angeordnet werden. Ebenso wie in der Schwetzinger Straße in Höhe der Friedrichstraße. Dort hatte man mit Querungen von Schülern, die zur Waldschule wollen, gerechnet.

Fußgängerüberwege seien keine frei und willkürlich zu planenden und einzurichtenden Straßenquerungsmöglichkeiten, sondern unterliegen Richtlinien, betonte Joachim Ullmann (CDU). "Bei der Erhebung dieser Zahlen hat uns Corona etwas behindert, weil viele Menschen im Homeoffice arbeiten und Schulen und Kindergärten öfters geschlossen waren, war die Feststellung der Grenzwerte nicht so einfach", so der Stadtrat. Für seine Fraktion gelte aber: "Safety first" – also Sicherheit zuerst.

"Besonderes Anliegen der SPD-Fraktion ist es, sichere Fußgängerwege in Walldorf zu haben und zu schaffen", erklärte Petra Wahl. Denn sie ermöglichten ein sicheres Queren von Straßen. "Bei der Begehung im Rahmen des Fußverehrschecks wurde aber deutlich, das sichere Wege für das Gehen fehlen und dadurch vor allem Kinder und ältere Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt werden", so Wahl. Sie wies zudem noch auf eine Anregung von Bürgern hin: "In der Rennbahnstraße im Bereich Rockenauerpfad befindet sich stadteinwärts eine Bushaltestelle. Im Wohngebiet nördlich der Rennbahnstraße leben viele ältere Mitbürger." Man bitte die Verwaltung, dort einen Überweg zu prüfen, genauso wie am Rosenweg, Ecke Ziegelstraße. "Dort muss zeitnah ein gesicherter Überweg für die Schülerinnen und Schüler der Waldschule geschaffen werden." Die Zählung habe dort bereits begonnen, bestätigte Brecht.

"Die Initiative zeigt, dass Fußgängerinnen und Fußgänger in Walldorf sehr ernst genommen werden", sagte Manfred Wolf (Grüne). Der kürzlich durchgeführte Fußverkehrscheck sei zwar unabhängig von den Maßnahmen, die Grünen würden aber darauf drängen, möglichst zügig die Ergebnisse zu bewerten und umzusetzen. "Viele Diskussionspunkte aus dem Check drängen", ist Wolf überzeugt. Leider sei es nicht gelungen, die Notwendigkeit eines Überwegs nördlich der Drehscheibe und damit gleich für den Neubau der Schwetzinger Straße darzustellen. Sowohl dieser als auch der Überweg in der Philipp-Reis-Straße sollten noch einmal untersucht werden, wenn die Schwetzinger Straße sich wieder belebe und sich im Gewerbegebiet mehr Fußgängerverkehr vom Bahnhof zur SAP einstelle. "Dann gibt es möglicherweise die Zahlen, die notwendig sind, um den Überweg auch formal möglich zu machen." In der Bahnhofstraße hoffe man, dass die Überwege den dort oftmals zu schnellen Verkehr weiter einbremsen: "Damit 30 auch 30 bleibt!"

"Fußgänger müssen besonders geschützt werden, da sie keine Knautschzone haben", erklärte Günter Lukey (FDP). Unfälle passierten außerdem hauptsächlich dort, wo Straßen überquert würden. "Daher muss der Fußverkehr als integraler Bestandteil eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts noch stärker als bisher in das Bewusstsein von uns allen rücken", ist der FDP-Rat überzeugt. Ziel müsse es sein, den Anteil der Zufußgehenden stetig zu erhöhen. "Die Rückgewinnung des öffentlichen Raumes für Fußgängerinnen und Fußgängern und die sichere Querung von verkehrsreichen Straßen muss wesentlicher Teil einer systematischen Fußverkehrsförderung werden." Bei den beiden Spaziergängen im Rahmen des Fußverehrschecks sei deutlich geworden, dass sich die Walldorferinnen und Walldorfer solche Überwege wünschen.