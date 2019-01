Walldorf. (rö) Unter dem Strich steht ein Minus, nämlich ein Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt von 18,3 Millionen Euro, der aus der Liquiditätsreserve der Stadt gedeckt werden müsste. Dieses Ergebnis des Haushaltsplanentwurfs für 2019, den Bürgermeisterin Christiane Staab und Monika Wolk (Kämmerei) jetzt in den Gemeinderat eingebracht haben, ist nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre allerdings relativ: Denn meist hat die Stadt Walldorf deutlich mehr eingenommen als geplant, dafür aber gerade bei den Baumaßnahmen weniger ausgegeben, als man dies zunächst vorhatte - einfach, weil nicht alle Aufgaben zu bewältigen waren.

Deshalb werden die Planungen auch immer wieder von der Realität überholt: War man vor einem Jahr noch davon ausgegangen, dass die Liquiditätsreserve bis Ende 2018 auf 306,8 Millionen Euro schrumpfen würde, heißt es jetzt: "Der Zahlungsmittelbestand der Stadt Walldorf beträgt Anfang 2019 insgesamt 447,66 Millionen Euro."

"Wie Sie sehen, sitzt hier nicht der Kämmerer", sagte Monika Wolk mit einem Schmunzeln. Sie stellte in Vertretung von Boris Maier das Zahlenwerk vor - der Kämmerer befindet sich im Endspurt als Bürgermeisterkandidat in Dossenheim (gewählt wird am kommenden Sonntag, 3. Februar). Im Anschluss ging Bürgermeisterin Staab in ihrer Haushaltsrede auf die anstehenden Aufgaben ein (siehe Hintergrundkasten).

Hintergrund Haushaltsrede der Bürgermeisterin "Einen soliden und durchfinanzierten Haushalt", sieht Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab im Etat-Entwurf für 2019 (siehe Artikel oben). Grundlage dafür sind aus ihrer Sicht "die immer noch hervorragende Steuerausstattung unserer Stadt", aber auch "das Augenmaß, mit dem die Verantwortlichen in Gemeinderat und Verwaltung ihrer [+] Lesen Sie mehr Haushaltsrede der Bürgermeisterin "Einen soliden und durchfinanzierten Haushalt", sieht Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab im Etat-Entwurf für 2019 (siehe Artikel oben). Grundlage dafür sind aus ihrer Sicht "die immer noch hervorragende Steuerausstattung unserer Stadt", aber auch "das Augenmaß, mit dem die Verantwortlichen in Gemeinderat und Verwaltung ihrer Arbeit nachkommen". Dazu gehöre, Ausgaben kritisch zu hinterfragen, nicht zu Übertreibung zu neigen und auch Forderungen zu widerstehen, "wenn sie sich als überzogen darstellen". Man wisse, wie schnell Begehrlichkeiten in den Himmel wachsen, sei im Gegensatz dazu aber in der Pflicht, sorgsam mit dem Geld der Stadt umzugehen und es "im Sinne des Gemeinwohls" zu verwenden. Walldorf bleibe ein begehrter Wirtschaftsstandort mit über 20.000 Arbeitsplätzen, sagte die Bürgermeisterin. Dazu zählten neben Weltfirmen auch viele kleine und mittlere Unternehmen, denen ebenfalls der Dank "für ihre Treue zur Stadt" gelte. Beim Einzelhandel äußerte Christiane Staab die "dringende Bitte" an alle Walldorfer, "unsere Geschäfte aktiv durch das eigene Kaufverhalten zu unterstützen". Auch das sei mit Blick auf Lieferverkehr und Verpackungsmüll Teil des Klimaschutzes. Hier sprach die Bürgermeisterin gar vom "Megathema" Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Im Rahmen der neuerlichen Zertifizierung für den "European Energy Award" wolle man unter anderem auf die Partner in den Zweckverbänden zugehen, "um im Umweltbereich verstärkt an einem Strang zu ziehen". Wichtig auch: Mülltrennung, Energieeinsparung, energetische Sanierung im privaten Bereich. "Jeder Baustein zählt", sagte die Bürgermeisterin. Zur Schattenseite des wirtschaftlichen Erfolgs Walldorfs gehört "der extreme Pendlerdruck, der jeden Morgen und jeden Abend über uns hereinbricht". Die Bürgermeisterin kritisierte die ehemalige Landesregierung, die 2012 den Ausbau der L 723 aus dem Verkehrswegeplan genommen hatte ("Irrungen und Wirrungen"), und sagte, "mit gutem Willen" wäre diese heute bereits vierspurig ausgebaut. Den Straßenbau will man nun "massiv vorantreiben", daneben aber auch "über andere Formen der Mobilität" nachdenken. Dazu zählt Christiane Staab neue Taktungen und einen noch bedarfsorientierteren Umbau des ÖPNV, das Thema E-Mobilität, schienengebundene Lösungen oder Bus-trassen auf neuen oder bestehenden Straßen. "Der Mobilitätspakt muss von allen Unterzeichnern mit Leben gefüllt werden", sagte die Bürgermeisterin, die auch die Probleme mit dem ruhenden Verkehr nicht aussparte. Ein großes Augenmerk gilt auch weiterhin dem Schutz von Natur und Umwelt. "Jeder Cent ist gut angelegtes Geld", erklärte Christiane Staab mit Blick auf Projekte wie "Natur nah dran" und "Lebensader Oberrhein" oder die steigenden Kosten im Forstbereich, "da der Klimawandel im Wald derzeit am deutlichsten spürbar wird". Im Bereich "Bildung und Betreuung" setze Walldorf "nach wie vor Maßstäbe", so die Bürgermeisterin, die den Neubau des Kinderhauses im Gewann Hof, den Erhalt der Sambugaschule oder die Baumaßnahmen im Schulzentrum nannte. Nicht zufrieden ist Christiane Staab allerdings mit der "Fortführung der Ganztagsschule im Sekundarbereich". Man sei es auch den Realschulkindern und Gymnasiasten schuldig, in Zusammenarbeit mit den Schulen adäquate Lösungen anzubieten. Hier forderte sie Rückmeldungen der Schulen, "an welcher Stelle die städtische Unterstützung" für ein Ganztagsschulkonzept erforderlich sei, das dann auch angenommen werde. Die Bürgermeisterin sprach die steigenden Kosten für Immobilien und Land an, "die Mieten laufen davon", der Erwerb von Grundstücken werde für "normale Familien" immer schwerer - auch die sechs Millionen Euro Erschließungskosten im zweiten Abschnitt von Walldorf-Süd müssten ja zumindest teilweise auf die Eigentümer umgelegt werden. Die Förderung städtebaulicher Qualität hat sich die Stadt im Entwicklungsprojekt Heidelberger-/Hebelstraße auf die Fahnen geschrieben, mit dem "Haus am Kreisel" und dem Mehrgenerationenwohnprojekt gibt es zwei privat organisierte, aber wichtige Bauprojekte, die "Fahrt aufnehmen". Bleibt die Suche nach dem Standort für die Feuerwehr: "Ich hoffe, dass wir nun größere Schritte machen als die letzten Jahre." Auch, um dann eventuell auf dem Grundstück gegenüber dem Feuerwehrhaus "im Seniorenbereich notwendige Einrichtungen zu bauen". (rö)

[-] Weniger anzeigen

Nach dem positiven Trend der vergangenen Jahre hat man sich laut Monika Wolk entschieden, im Haushaltsplan den Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen: von zuletzt 120 auf jetzt 160 Millionen Euro. Damit liegt man näher an den tatsächlichen Einnahmen: Das vorläufige Ergebnis für 2016 wurde auf 186 Millionen beziffert, für 2017 sind es 175 Millionen, 2018 sogar voraussichtlich 211 Millionen Euro. An weiteren Steuern und ähnlichen Abgaben werden im laufenden Jahr Einnahmen von 23 Millionen Euro veranschlagt, insgesamt also 183 Millionen. Die Zinseinnahmen der Stadt liegen knapp unter vier Millionen - immerhin 140.000 Euro höher als noch 2018, was angesichts der immer noch schlechten Zinssituation am wachsenden Anlagevermögen der Stadt liegt.

Auf der Ausgabenseite schlagen vor allem die Umlagen zu Buche, die sich nach dem Steuerjahr 2017 errechnen: Kreisumlage (45,64 Millionen), Finanzausgleichsumlage (52,63 Millionen) und Gewerbesteuerumlage (41,05 Millionen) ergeben zusammen fast 140 Millionen Euro, die an Kreis, Land und Bund abgeführt werden müssen. Die Personalausgaben erhöhen sich in der Planung gegenüber dem Vorjahr um 600.000 auf 18,6 Millionen Euro, laut Verwaltung vor allem Tariferhöhungen und Höhergruppierungen geschuldet. Die Abschreibungen sind für 2019 mit 10,24 Millionen angesetzt.

Unter den investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt machen die Baumaßnahmen mit 29,35 Millionen Euro den Löwenanteil aus. Dazu gehören unter anderem der zweite Abschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd (sechs Millionen), das Kinderhaus im Gewann Hof (fünf Millionen), der Bau von Mensa mit Ganztagsräumen und Sporthalle am Schulzentrum (acht Millionen) und die Waldschule (1,16 Millionen).

Für den Grunderwerb werden Mittel von drei Millionen vorgehalten. Der Verlustausgleich der Stadtwerke Walldorf wird mit 1,6 Millionen eingeplant, dazu kommt eine vorgesehene Darlehensvergabe an die Stadtwerke von 5,3 Millionen. An den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft erfolgt eine Kapitalzuführung von 246.000 Euro, an die Innowerft ist eine Kapitalzuführung von 2,5 Millionen geplant.

Bleibt im Gesamtergebnis der Zahlungsmittelbedarf von 18,3 Millionen, der der Liquiditätsreserve entnommen werden müsste, sollte er tatsächlich anfallen. Theoretischer Zahlungsmittelbestand der Stadt Ende 2019 wäre dann 429,3 Millionen Euro. Unverändert bleiben im laufenden Jahr die Steuersätze: Grundsteuer A und B jeweils mit einem Hebesatz von 200 v.H., die Gewerbesteuer mit 265 v.H. Das Zahlenwerk wurde einstimmig zur weiteren Beratung in den Finanzausschuss verwiesen.