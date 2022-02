Die Arbeiten in der Schwetzinger Straße sind in vollem Gange. Foto: Stadt Walldorf

Walldorf. (RNZ) Im vergangenen September begannen die Baumaßnahmen zur Sanierung der Schwetzinger Straße in Walldorf. Neben einer Verbreiterung der Fahrbahn werden Gehwege neu angelegt, Querungshilfen geschaffen und Bäume gepflanzt. Die Stadtwerke erneuern zudem die Wasser- und Gasversorgung im Untergrund. Möglichst viele PKW-Stellplätze, 17 nach aktuellem Stand, sollen geboten werden, ergänzend werden aber auch Fahrradständer installiert, 16 sogenannte "Anlehnbügel".

Viel hat sich laut Mitteilung der Stadt seither getan. Aktuell laufen noch die Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts im Bereich von der Friedrichstraße bis zur Steinstraße. Derzeit liegen die Arbeiten im Zeitplan, wie Stadtbaumeister Andreas Tisch mitteilt. Bis Ende April soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt und asphaltiert werden. Dann werden die Arbeiten mit dem zweiten Bauabschnitt von der Steinstraße bis auf Höhe der Hildastraße fortgesetzt, die dann Mitte November abgeschlossen sein sollen.

Bisher wurden die Neuverlegung der Wasser- und Gasversorgung der Stadtwerke vorgenommen, auch die Erneuerung der Kanalanschlüsse der Kanalisation ist laut Stadt weitgehend fertiggestellt und Arbeiten an den Straßeneinläufen werden durchgeführt.

Aktuell wird die Kabelverlegung in den östlichen Gehwegen des ersten Bauabschnitts fertiggestellt. Danach werden die Borde für die Gehwege gesetzt und die Pflasterarbeiten vorgenommen. Im Bereich der westlichen Gehwege stehen auch Arbeiten an Stromversorgung und Glasfaser fürs schnelle Internet an. Anschließend werden die Bordsteine gesetzt und die Gehwege gepflastert. Nach der Fertigstellung wird der Straßenbereich ausgekoffert und neu geschottert.

Der zweite Bauabschnitt (Steinstraße bis Hildastraße) ist aktuell anfahrbar, der erste Bauabschnitt (Friedrichstraße bis Steinstraße) ist noch bis Ende April gesperrt. Der Einmündungsbereich Friedrichstraße wird in Kürze für weitere Arbeiten gesperrt werden. Hier muss die Anbindung der Gasleitung und von Strom- und Glasfaserleitungen erfolgen.

Die Stadt bemüht sich nach eigener Auskunft zu ermöglichen, dass Anwohnerinnen und Anwohner an ihre Grundstücke und Häuser gut gelangen können und auch die Läden erreichbar bleiben.

Info: Bei Fragen oder Problemen kann man sich beim Bauamt unter 06227 / 351400 oder bei der Bauleitung vor Ort melden, Infos unter www.walldorf.de.