Von Hanna-Cosima Gleis

Walldorf. Die Türen der Aula des Walldorfer Gymnasiums öffnen sich und die Verwirrung ist komplett. Schließlich erwartet man ein Schülertheater zum Thema "Irrwege" und das Drama "Antigone" – nicht, dass das Publikum Rosenblätter in die Hand gedrückt bekommt und auf eine Bühne geleitet wird, auf der einige schwarz gekleidete Schüler und Schülerinnen aus dem Kurs Literatur und Theater stehen.

Tiefstes Beileid wird einem ausgesprochen, vor der Bühne liegen zwei Schülerinnen, bewegungslos. "Bitte nur auf die linke Leiche werfen, die rechte ist unwürdig", wird einem zugewispert. Als Zuschauer wird man selbst zum Angeschauten, man wirft die Rosenblätter und darf sich dann einen Sitzplatz suchen. So kann man die anderen ankommenden Zuschauer ansehen, die mit großer Verwunderung auf die Bühne stolpern, mehr oder weniger irritiert die Rosenblätter werfen und wiederum selbst mit der Rolle als Anschauungsobjekt hadern.

Gleichzeitig tönt neben dramatischer Musik eine Stimme aus den Lautsprechern: "Sie werden kein Schauspiel sehen, Ihre Schaulust wird nicht befriedigt werden" und "Sie werden kein Spiel sehen, hier wird nicht gespielt werden". Ganz wohl fühlt man sich plötzlich nicht mehr: Was wird nun passieren?

Und wer denkt, dass sich diese Irritation auflöst, hat eindeutig falsche Hoffnungen. Denn nach und nach setzen sich die 15 Schauspielerinnen und Schauspieler des ursprünglich 17-köpfigen Kurses an den hinteren Rand der Bühne und bilden ein Halbrund, das an die antiken Theater erinnert. Schließlich erheben sie sich, das Bühnenlicht geht an und die unheimliche Atmosphäre löst sich auf – aus den Lautsprechern tönt "99 Luftballons" von Nena.

Auf der Bühne entfaltet sich eine Feier, die den roten Faden der Verwirrung weiterführt, immer wieder kommen Schülerinnen ans Mikrofon und erzählen von ihren größten Irrtümern, bis schließlich eine Schülerin in der Rolle des verstorbenen Labdakos, Großvater von Ödipus, über den größten Irrtum in der griechischen Mythologie erzählt. Die Vorgeschichte der Tragödie um Antigone wird skizziert.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler stellen dar, was gleichzeitig lebhaft und humorvoll erzählt wird, lassen es wie eine spontan improvisierte Darstellung wirken. Immer wieder sieht man sie absichtlich aus der Rolle fallen – das Publikum kann sich nicht einfach berieseln lassen, es muss aktiv mitdenken – das ist das Geniale an der Inszenierung.

Das eigentliche Drama wird ebenfalls durch gesungene und getanzte Elemente bereichert. Das Stück verwirrt wiederum auch dadurch, dass es nur mit wenigen Requisiten wie zwei Stöcken – manchmal als Schwert, manchmal als Blindenführstock oder anderweitig kreativ genutzt – , einer Krone, einem Buch sowie Sitzblöcken auskommt.

Die Zuschauerschaft derart einzubinden und herauszufordern, ist charakteristisch für modernes Theater, das ohne Kostüme und mit wenigen Requisiten trotzdem ein bildhaftes Spiel erzeugen kann.

Es geht um den Streit um die Herrschaft Thebens, so wie im originalen Drama von Sophokles. Hierbei bekämpfen sich die Söhne von Ödipus, der dem Publikum schon aus der Vorgeschichte bekannt ist, in der er seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet. Die Söhne bringen einander um, was das Rätsel um die beiden am Boden liegenden Schauspielerinnen auflöst: Sie waren in die Rollen von Polyneikes und Eteokles geschlüpft. Kreon, der Bruder von Iokaste, Mutter des Ödipus und Mutter seiner Kinder, wird neuer Herrscher in Theben und ordnet an, dass nur um den einen der beiden Söhne getrauert werden darf, was wiederum für Entsetzen bei den Schwestern der Toten sorgt.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer stiegen also als Teil des thebanischen Volks bei ihrer Ankunft direkt ins Drama ein. Das Publikum bleibt Teil der Handlung, außerdem wird es direkt angesprochen, zum Beispiel um absurderweise zu entscheiden, ob "Schere, Stein, Papier" mit Brunnen gespielt werden darf oder nicht – ein Detail, das sicher nicht in Sophokles’ Original auftaucht, aber das Schauspiel auflockert und den roten Faden weiter verknotet und verheddert.

Es gibt noch weitere Streit- und Kampfszenen. Schließlich wird Kreon von einem Seher aufgesucht, der den entscheidenden Satz sagt: "Den Menschen gemein ist, dass sie in die Irre gehen" – Kreon verfällt dem Wahnsinn.

"Aufgrund dieses Satzes haben wir Antigone ausgesucht. Das Stück – besonders dieser Satz – ist auch heute noch hochaktuell", erklärt Jonas Rehm, Kursleiter und Lehrer der Schauspielerinnen und Schauspieler. Man könne auch Parallelen in der heutigen Politik sehen, so Rehm. Zumindest gebe es in der Weltpolitik einige Figuren, die erschreckende Ähnlichkeit zu Kreon hätten, den König Thebens, der schließlich wegen seines Wahnsinns vom Volk gestürzt wird.

Um diesen wichtigen Schlüsselsatz besonders einprägsam zu verdeutlichen, hätten sie mit der Verwirrung des Publikums passend zum Thema "Irrwege" gespielt und es so auch gezwungen, selbst aktiv zu werden, anstatt von außen passiv zuzuschauen.

"Die Schüler haben die einzelnen Szenen selbst entwickelt, das war Teil der Benotung des Kurses", so Rehm, aus diesem Grund sei er auch sehr stolz auf sie. Zum Beispiel hätten die jungen Menschen selbst entschieden, dass das Stück ein gutes Ende erhält. Allerdings seien die Proben eine Herausforderung gewesen, denn unter anderem durch erschwerte Pandemiebedingungen hätten sie keinen einzigen Termin gehabt, an dem alle 17 Schülerinnen und Schüler präsent gewesen wären. Selbst bei der Aufführung konnten sie nicht komplett sein.

"Hinzu kam, dass wir nur hier auf der Bühne das erste Mal ohne Maske spielen konnten", berichtet Rehm. Allerdings sei es großartig, vor einem Publikum zu spielen, denn dies sei der erste Schritt zurück zur Normalität, sind sich der Lehrer und seine Schülerinnen und Schüler einig. Lange sei nicht klar gewesen, ob die Aufführung stattfinden könne, allerdings sei er froh, dass "wir gemeinsam alle Widerstände überwinden konnten", versichert Rehm. "Meine Schüler konnten hoffentlich lernen, dass man, wenn man beharrlich bleibt, auch so was wie dieses Stück auf die Beine stellen kann." Ein zwar antikes Stück, das aber noch heute eine Bereicherung und Inspiration fürs Publikum ist.